"Абсолютна копія батька". Роль Миколи Лукашенка посилюється?

Молодший син Лукашенка бере участь у виборчій кампанії батька, дає інтерв'ю держЗМІ і начебто зберігає в телефоні номер Зеленського. Чи може він стати наступником?

Молодший син білоруського правителя Олександра Лукашенка, 20-річний Микола, все частіше з'являється в медіа. Він більше не дитина, яка супроводжує батька в офіційних поїздках, а людина з власною думкою, яка навіть може впливати на політичні події. 6 січня, коментуючи слова президента України Володимира Зеленського, який заявив про вибачення Лукашенка на початку війни, прессекретарка білоруського правителя заявила, що розмова відбулася "виключно завдяки емоційній реакції" Миколи Лукашенка. Причому, за словами Наталії Ейсмонт, особистий контакт Зеленського був у телефоні в молодшого сина Лукашенка.

І якщо раніше сам Лукашенко називав сина "головним опозиціонером" у сім'ї, то у своєму недавньому інтерв'ю держЗМІ Микола назвав себе "абсолютною копією батька". Чи означає це, що образ Миколи змінюється, роль посилюється і його готують у потенційні наступники?

Зустрічався з Папою Римським і внесений до санкційного списку Канади

Микола Лукашенко вперше з'явився в публічному просторі 2008 року, коли йому було майже чотири роки - разом із батьком він брав участь у республіканському суботнику на будмайданчику "Мінськ-Арени". Пізніше Лукашенко зізнався, що це його третій син. Про матір хлопчика офіційно повідомлялося лише те, що вона лікарка. Утім у Білорусі її ім'я - секрет Полішинеля. Нині Ірина Абельська керує медцентром, у якому лікується керівництво країни.

Читайте також: За що в Білорусі затримують і судять громадян України

Лукашенко брав сина із собою всюди з його ранніх років - у поїздки всередині країни та офіційні візити за кордон. Ще дитиною Микола познайомився з президентом США Бараком Обамою, головою КНР Сі Цзіньпіном, Папою Римським Франциском та іншими світовими лідерами.

У червні 2022 року Микола закінчив школу, вступив на біофак Білоруського держуніверситету на спеціально створене для нього відділення "біотехнології". Лукашенко-старший розповідав, що групу створено спільно з Пекінським університетом і Микола отримає дипломи двох університетів.

Читайте також: У Білорусі призначили вибори президента на 26 січня

Під час масових протестів 2020 року проти ймовірних фальсифікацій на виборах президента Білорусі 16-річний Микола з'явився разом із батьком з автоматом і в повному екіпіруванні, а потім - у СІЗО КДБ на переговорах із Віктором Бабариком та іншими політв'язнями. У серпні 2024 року Канада внесла Миколу Лукашенка до санкційного списку.

У листопаді 2024 року Лукашенко-молодший дав інтерв'ю держЗМІ, в якому заявив, що він - повна "копія" батька: "Я не можу бути опозиціонером щодо держави, до глави нашої держави, тому що я його абсолютна копія. Деякі люди кажуть, що я відрізняюся від свого батька. Але ці люди або не знають мене, або не знають мого батька".

Нині Микола їздить усією країною і грає на роялі на концертах у рамках "Марафону єдності" - агітаційно-пропагандистському заході, покликаному підтримати висунення Олександра Лукашенка на новий термін.

Олександр Лукашенко і його три сини: Віктор, Микола і Дмитро Фото: Natalia Fedosenko/ITAR-TASS/imago images

"Медіаактивність Миколи виглядає як перепозиціонування"

Ще 2007 року Лукашенко заявив, що "якщо говорити про наступника, то найменшого буду готувати - унікальна людина". Про необхідність зміни поколінь білоруський правитель говорить останнім часом регулярно. "Треба підготувати молоде покоління. Наших дітей, які візьмуть у руки Білорусь і будуть її берегти, цінувати", - заявив він 7 січня, відвідуючи храм у Логойську.

У своїх мріях він бачить Миколу наступником і не приховує цього, вважає Федір Павлюченко, головний редактор Reform.by, автор Youtube-проєкту "Саша, что ты несешь?". "Миколу з малих років тягали по всьому світу, він зустрічався зі світовими лідерами. І ось хлопчик уже підріс, йому 20, і його медіаактивність виглядає як перепозиціонування", - каже Павлюченко.

За його словами, зараз у Миколи відбувається своєрідна трансформація з "підлітка-опозиціонера" в "абсолютну копію батька": "Його перепозиціонують як копію Лукашенка, людину, яка може бути наступником. Це проста теза, і за 10 років пропаганда здатна вбити її в голову кожному білорусу".

Іронізуючи, Федір Павлюченко називає Миколу "поліпшеною копією": "У Колі все в житті краще, ніж було в Лукашенка. Вся політика Лукашенка побудована на комплексах, на тому, щоб помститися кривдникам. А тут ми бачимо, що Микола ніби від природи все знає як народжена правити людина. І Олександр Лукашенко підіграє цій історії".

Микола Лукашенко називає себе "копією" батька Фото: Natalya Talanova/Tass/picture alliance/dpa

"Піар і підтримка кампанії батька"

Політолог Валерій Карбалевич вважає, що підвищена медіаактивність Миколи Лукашенка - лише піар, частина електоральної кампанії, у якій бере участь уся сім'я Лукашенків. "Це, найімовірніше, просто спонтанна реакція на ситуацію. Йде кампанія, і ось і Колі навіть дали можливість висловитися, підтримати батька".

Карбалевич не вважає, що можна говорити про якісь політичні плани щодо Миколи. "Питання наступника постає на порядок денний тоді, коли влада збирається йти. Але Лукашенко нікуди йти не збирається", - підкреслює політолог.

Крім того, щоб претендувати на владу, людина все ж таки має обіймати якусь серйозну посаду, про що у випадку Миколи говорити не доводиться. "Навіть якщо подивитися на приклад Азербайджану - Ільхам Алієв керував нафтовою компанією, яка відігравала величезну роль в економіці. У Туркменістані син, який прийшов на зміну батька, теж обіймав серйозні посади перед тим, як стати президентом. А в Білорусі навіть старший син Лукашенка Віктор очолює Національний Олімпійський комітет, який, по суті, є громадською організацією", - каже Карбалевич, зазначаючи, що не бачить жодних рухів у бік транзиту для синів Лукашенка.

Зустріч Лукашенка із президентом Росії Путіним. У центрі - Микола Лукашенко Фото: picture alliance/dpa/TASS

"Царевич, ідеальний для правління"

Утім, Федір Павлюченко вважає, що Миколі не потрібні державні посади. За його спостереженнями, "Лукашенко-старший створив навколо Миколи ціле оточення, бізнес, цілий клан".

"Із нього робитимуть царевича, небожителя, якому від природи вже дано все те, що багато хто отримує через політичну кар'єру. Зараз його головний недолік - його молодість, і тут йде гонитва з часом, скільки ще Олександр Лукашенко може прожити перед тим, як передати владу. А суб'єктністю і легітимністю Миколу наділять за рахунок того, що вони з батьком дуже схожі", - каже головний редактор Reform.

Утім, Микола не єдиний син Лукашенка, і за роль наступника можуть боротися його старші брати - Віктор і Дмитро Лукашенки. Але, на думку Павлюченка, їм для цього не вистачає харизми: "Коли вони з'являються в кадрі, ми бачимо, що це не найкраща копія батька".