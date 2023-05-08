Аахенську премію миру отримали російські феміністки

"Феміністський антивоєнний опір" із Росії виступає проти війни, патріархату, авторитаризму і мілітаризму. Активістки кажуть, що борються проти "вкрай консервативного уявлення про гендер і сім'ю в РФ".

Визнане в Росії "іноагентом" об'єднання "Феміністський антивоєнний опір" (ФАС) та ізраїльський "Фонд захисників прав людини" (HRDF) нагородженіАахенською премією миру (Aachener Friedenspreis) за 2023 рік. Про це повідомили в понеділок, 8 травня, на сайті премії.

ФАС було засновано 25 лютого 2022 року для координації протестів проти повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Група, свідомо вибудувана без ієрархічних принципів, виступає проти війни, патріархату, авторитаризму та мілітаризму. Активістки наголошують, що борються проти "вкрай консервативного уявлення про гендер і сім'ю, що переважає в Росії", а також проти дискримінації та репресій щодо представників ЛГБТ+.

Організацію занесли в РФ до списку "іноагентів"

Мін'юст РФ 23 грудня 2022 року заніс ФАС до списку "іноагентів". "Влада довго не сприймала нас як політичний рух, і тому ми тимчасово виявилися меншою мірою зачеплені репресіями, ніж інші. Понад 45 феміністських груп діють по всій країні, від Калінінграда до Владивостока", - пояснили в організації.

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Після занесення до переліку "іноагентів" членів ФАС затримували, притягували до кримінальної відповідальності та ув'язнювали або в психіатричних відділеннях, або у в'язниці, зазначено на сайті премії.

ФАС видає російськомовну інтернет-газету "Женская правда", яка на противагу державним пропагандистським матеріалам публікує репортажі про війну Росії проти України. У Telegram-каналу "Феміністського антивоєнного опору" станом на 8 травня - понад 38 тисяч підписників.

"Фонд захисників прав людини" надає юридичні консультації

Ще один лауреат премії HRDF надає підтримку правозахисникам в Ізраїлі та на окупованих палестинських територіях з 2011 року. Фонд надавав юридичні консультації ізраїльським і палестинським правозахисникам, які беруть участь у ненасильницьких протестах проти розширення поселень на окупованому Західному березі річки Йордан, борються за права бедуїнів у пустелі Негев на півдні Ізраїлю, за права ЛГБТ+, а також ізраїльтян ефіопського походження, які стикаються з поліцейським свавіллям і расизмом.

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Аахенська премія миру - престижна міжнародна нагорода, яку вручають із 1988 року за ініціативи, що сприяють миру і взаєморозумінню. Вручення відбудеться за традицією у Всесвітній день миру, 1 вересня, в німецькому місті Аахен.

Як повідомлялося, в Аахені очікуєтьсявручення президенту України Володимиру Зеленському престижної німецької премії імені Карла Великого..