94 атаки Росії за добу: є загиблі та поранені цивільні

На Сумщині внаслідок обстрілу РФ з артилерії загинув чоловік, поранена жінка. У Херсонській області на міні підірвався тракторист, ще один чоловік поранений. Також через обстріли травмований поліцейський.

Російські війська за добу здійснили 94 атаки по території України, повідомляє ввечері у неділю, 17 вересня, генеральний штаб Збройних сил України. У зведенні зазначається, що Росія завдала 15 ракетних та 44 авіаційних ударів, а також 35 разів обстріляла позиції ЗСУ та населені пункти з реактивних систем залпового вогню.

На Сумщині загиблий цивільний

Зокрема, внаслідок артилерійського обстрілу Великописарівської громади Сумщини, розташованої поблизу кордону, загинув 47-річний чоловік, 40-річна жінка отримала поранення, повідомили в прокуратурі області.

Також під вогнем РФ були близько 10 населених пунктів Херсонщини. Як повідомили в обласній військовій адміністрації, внаслідок обстрілу Садового травмувався поліцейський. "Травму спини внаслідок обстрілу отримав правоохоронець. У лікарні йому надали необхідну допомогу. Зараз його здоров'ю нічого не загрожує", - наголосили в ОВА.

На Херсонщині на міні підірвався тракторист

Водночас в Бериславському районі Херсонщини під час польових робіт на міні підірвався тракторист. Через численні осколкові травми та опіки він загинув дорогою до лікарні, зазначили в ОВА. Поранень внаслідок підриву на міні також зазнав 26-річний чоловік. Його госпіталізували до лікарні у стані середньої важкості.

Загалом Росія протягом доби атакувала населені пункти Сумщини, Чернігівщини, Харківщини, Луганщини, Донеччини, Запоріжжя та Херсонщини, ідеться у зведенні генерального штабу ЗСУ.

Читайте також: Нічна атака: ППО знищила 12 цілей