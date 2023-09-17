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94 атаки Росії за добу: є загиблі та поранені цивільні

Анастасія Шепелева
17 вересня 2023 р.

На Сумщині внаслідок обстрілу РФ з артилерії загинув чоловік, поранена жінка. У Херсонській області на міні підірвався тракторист, ще один чоловік поранений. Також через обстріли травмований поліцейський.

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Напис "люди, діти" на паркані приватного будинку у Куп'янську
Напис "люди, діти" на паркані приватного будинку у Куп'янськуФото: Aya Ibrahim/DW

Російські війська за добу здійснили 94 атаки по території України, повідомляє ввечері у неділю, 17 вересня, генеральний штаб Збройних сил України. У зведенні зазначається, що Росія завдала 15 ракетних та 44 авіаційних ударів, а також 35 разів обстріляла позиції ЗСУ та населені пункти з реактивних систем залпового вогню.

На Сумщині загиблий цивільний

Зокрема, внаслідок артилерійського обстрілу Великописарівської громади Сумщини, розташованої поблизу кордону, загинув 47-річний чоловік, 40-річна жінка отримала поранення, повідомили в прокуратурі області.

Також під вогнем РФ були близько 10 населених пунктів Херсонщини. Як повідомили в обласній військовій адміністрації, внаслідок обстрілу Садового травмувався поліцейський. "Травму спини внаслідок обстрілу отримав правоохоронець. У лікарні йому надали необхідну допомогу. Зараз його здоров'ю нічого не загрожує", - наголосили в ОВА.

На Херсонщині на міні підірвався тракторист

Водночас в Бериславському районі Херсонщини під час польових робіт на міні підірвався тракторист. Через численні осколкові травми та опіки він загинув дорогою до лікарні, зазначили в ОВА. Поранень внаслідок підриву на міні також зазнав 26-річний чоловік. Його госпіталізували до лікарні у стані середньої важкості.

Загалом Росія протягом доби атакувала населені пункти Сумщини, Чернігівщини, Харківщини, Луганщини, Донеччини, Запоріжжя та Херсонщини, ідеться у зведенні генерального штабу ЗСУ.

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