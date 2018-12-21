92 євро за ящик пива: Катар запроваджує "гріховний" податок на алкоголь

Футбол та алкогольні напої - для багатьох фанатів це речі абсолютно тотожні. Однак прийдешня футбольна першість з футболу у Катарі 2022 року обіцяє скоригувати це правило у неприємний для фанатів бік: влада Катару оголосила, що вже з 1 січня 2019 року запроваджує "гріховний" податок на напої із вмістом алкоголю. Високий податок буде запроваджено і на інші "товари, шкідливі для здоров'я", як передбачає нещодавно ухвалений бюджет консервативної мусульманської країни, яка, утім, послідовно намагається демонструвати свою відкритість світу.

Доступ до алкогольних напоїв ускладнений у багатьох сусідніх із Катаром країнах Перської затоки. У самому Катарі також працює лише один ліцензований магазин з продажу горілчаних напоїв. Згідно із новим прейскурантом, ціни зростуть на вино, вермути та інші популярні напої із вмістом алкоголю. 30-сторінковий прейскурант, опублікований Катарською диструбіцйною компанією, що відповідає за збут алкоголю, негайно ж потрапив до соціальних медіа. Ціна на деякі найменування зросла вдвічі.

Не розслаблятися

Для прикладу: пляшка популярного англійського джину обійдеться тепер у понад 80 євро, пляшка південноафриканського вина - 20 євро, а за ящик з 24 пляшками голландського пива популярної марки фанатам доведеться викласти аж 92 євро. До речі, у супермаркеті в Нідерландах він обійдеться у 19,99 євро.

Фанатам на футбольній першості доведеться повсякчас бути пильними і не забувати про правила поведінки: розпивання горілчаних напоїв у громадських місцях у Катарі заборонено, вживати ці напої можна лише у ліцензованих барах, клубах та готелях.

Влада Катару, втім, пообіцяла, що дозволить фанатам вживати алкогольні напої також у спеціально відведених зонах, але загальна заборона на вживання у публічних місцях зберігатиметься "на знак поваги до традицій країни". Оглядачі очікують, що алкогольна тема ще не раз спливе до початку футбольного свята у 2022 році, який для Катару вже обернувся кількома скандалами.