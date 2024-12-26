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Російські війська вдарили по ринку у Нікополі: є постраждалі

Євгенія Наконечна
26 грудня 2024 р.

У Нікополі внаслідок удару російського дрону, за попередніми даними, постраждали восьмеро людей. Одна жінка перебуває в критичному стані.

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Наслідки російського удару по центральному ринку в Нікополі на Дніпропетровщині
Наслідки російського удару по центральному ринку в Нікополі на ДніпропетровщиніФото: Ukrainian state emergency service

Російські війська у четвер, 26 грудня, завдали удару по центральному ринку в Нікополі на Дніпропетровщині, повідомила ДСНС України. Постраждали восьмеро людей. Семеро з них госпіталізували. Одна жінка - у критичному стані. Ще троє людей - у важкому. Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Лисак. За його словами, атаку здійснено дроном-камікадзе. 

Повітряні сили: Протягом ночі всі російські дрони знешкодили

Протягом ночі над Україною збили 20 "шахедів" та дронів іншого типу у Харківській, Київській, Чернігівській та Дніпропетровській областях. Ще 11 безпілотників "локаційно втрачені", повідомили у командуванні Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ). Всього, за даними Повітряних сил, російські війська атакували Україну 31 БПлА 

Як повідомлялося, напередодні російські війська масовано атакували українську енергоінфраструктуру. За даними Повітряних сил ЗСУ, було застосовано 113 повітряних цілей. Внаслідок атаки були пошкоджені декілька ТЕС, одна людина загинула, а без тепла залишились понад мільйон споживачів. 

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