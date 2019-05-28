8 способів запобігання деменції (фотогалерея)

Точні причини виникнення синдрому Альцгеймера та інших нейродегенеративних хвороб невідомі. Але, за рекомендаціями ВООЗ, фізичні вправи, здорове харчування та ментальні тренування можуть захистити від них.
8 способів запобігання деменції
Позбудьтеся зайвої ваги
Люди, які мають зайву вагу, повинні переглянути своє харчування та почати відвідувати спортзал. Ожиріння - ключовий фактор розвитку деменції. Фізичні вправи покращують кровообіг та сприяють більш здоровому метаболізму.
8 способів запобігання деменції
Середземноморська дієта
Здорова дієта, багата на овочі, салати та рослинні жири, позитивно впливає на кровоносні судини. Епідеміологічні дослідження показують, що у людей, які такою дієтою також зменшують і ризик інфаркту або інсульту, деменція розвивається пізніше, ніж у тих, хто споживає їжу, багату на холестерин.
8 способів запобігання деменції
Рухайтеся!
Фізична активність змушує працювати кровоносні судини, а це корисно не тільки для запогібання деменції, а й для всієї нервової системи людини. Мозок контролює тіло та отримує зворотні сигнали від нервових закінчень у м'язах. Здатність людини зберігати рівновагу та орієнтуватися у просторі, як і пам'ять, покращуються.
8 способів запобігання деменції
Киньте ту погану звичку!
Кинути курити ще ніколи не було так просто. Куріння заборонене майже всюди. Все менше людей смалять цигарки, і це зменшує спокусу покурити за компанію. Кажучи прямим текстом: нікотин - отрута для нервової системи. Він також підвищує ризик виникнення хвороб системи кровообігу, які спричиняють недостатнє постачання кисню у мозок. А це, в свою чергу, підвищує ризик розвитку деменції.
8 способів запобігання деменції
Алкоголь - це чиста отрута
Алкоголь також впливає на нервову систему. У великих дозах він руйнує мозок. Навіть у невеликій концентрації він збільшує ризик розвитку деменції через підвищення ризику серцево-судинних захворювань та пошкодження важливих органів.
8 способів запобігання деменції
Перевіряйте кров'яний тиск
Контроль кров'яного тиску - важливий крок для запобігання деменції. Серцево-судинні хвороби часто пов'язані з різними формами деменції. Кров'яний тиск можна знизити за допомогою спорту, здорового харчування, а також утримуючись від куріння та вживання алкоголю. Втім, деякі люди потребують додаткових медикаментів для підтримання тиску в нормі. Поспілкуйтеся зі своїм лікарем!
8 способів запобігання деменції
Залишайтесь ментально активними
Будь-яка форма ментальної активності підтримує роботу мозоку. Йдеться не лише про розв'язання головоломок або вивчення напам'ять віршів. Спілкування з іншими людьми є набагато важливішим, адже воно розвиває пам'ять. Отже, підтримуйте зв'язок із друзями, проводьте разом час та організовуйте різні заходи!
8 способів запобігання деменції
Найкраще з усього: танці
Музика, компанія, фізичні вправи та контроль тіла допоможуть вам залишатися молодими та здоровими! Можливо, немає нічого кращого для запобігання деменції, ніж регулярне перебування на танцювальному майданчику. Але, звісно, успіх не гарантований. Танцюристи також іноді хворіють на деменцію.
Автор: Фабіан Шмідт, Мустафа Османов
8 способів запобігання деменції
Позбудьтеся зайвої ваги
Люди, які мають зайву вагу, повинні переглянути своє харчування та почати відвідувати спортзал. Ожиріння - ключовий фактор розвитку деменції. Фізичні вправи покращують кровообіг та сприяють більш здоровому метаболізму.
8 способів запобігання деменції
Середземноморська дієта
Здорова дієта, багата на овочі, салати та рослинні жири, позитивно впливає на кровоносні судини. Епідеміологічні дослідження показують, що у людей, які такою дієтою також зменшують і ризик інфаркту або інсульту, деменція розвивається пізніше, ніж у тих, хто споживає їжу, багату на холестерин.
8 способів запобігання деменції
Рухайтеся!
Фізична активність змушує працювати кровоносні судини, а це корисно не тільки для запогібання деменції, а й для всієї нервової системи людини. Мозок контролює тіло та отримує зворотні сигнали від нервових закінчень у м'язах. Здатність людини зберігати рівновагу та орієнтуватися у просторі, як і пам'ять, покращуються.
8 способів запобігання деменції
Киньте ту погану звичку!
Кинути курити ще ніколи не було так просто. Куріння заборонене майже всюди. Все менше людей смалять цигарки, і це зменшує спокусу покурити за компанію. Кажучи прямим текстом: нікотин - отрута для нервової системи. Він також підвищує ризик виникнення хвороб системи кровообігу, які спричиняють недостатнє постачання кисню у мозок. А це, в свою чергу, підвищує ризик розвитку деменції.
8 способів запобігання деменції
Алкоголь - це чиста отрута
Алкоголь також впливає на нервову систему. У великих дозах він руйнує мозок. Навіть у невеликій концентрації він збільшує ризик розвитку деменції через підвищення ризику серцево-судинних захворювань та пошкодження важливих органів.
8 способів запобігання деменції
Перевіряйте кров'яний тиск
Контроль кров'яного тиску - важливий крок для запобігання деменції. Серцево-судинні хвороби часто пов'язані з різними формами деменції. Кров'яний тиск можна знизити за допомогою спорту, здорового харчування, а також утримуючись від куріння та вживання алкоголю. Втім, деякі люди потребують додаткових медикаментів для підтримання тиску в нормі. Поспілкуйтеся зі своїм лікарем!
8 способів запобігання деменції
Залишайтесь ментально активними
Будь-яка форма ментальної активності підтримує роботу мозоку. Йдеться не лише про розв'язання головоломок або вивчення напам'ять віршів. Спілкування з іншими людьми є набагато важливішим, адже воно розвиває пам'ять. Отже, підтримуйте зв'язок із друзями, проводьте разом час та організовуйте різні заходи!
8 способів запобігання деменції
Найкраще з усього: танці
Музика, компанія, фізичні вправи та контроль тіла допоможуть вам залишатися молодими та здоровими! Можливо, немає нічого кращого для запобігання деменції, ніж регулярне перебування на танцювальному майданчику. Але, звісно, успіх не гарантований. Танцюристи також іноді хворіють на деменцію.
Автор: Фабіан Шмідт, Мустафа Османов
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Що ми їстимемо в майбутньому
Гасло: сталий розвиток
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Що ми їстимемо в майбутньому
Потрібні зміни!
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Що ми їстимемо в майбутньому
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Що ми їстимемо в майбутньому
Соціальне сільське господарство
"Company Drinks" ("Спільні напої") - це міжкультурний проект на сході Лондона, який об'єднує представників різних поколінь. У межах цього проекту кожен охочий може долучитися до виробництва напоїв - від збирання фруктів та овочів до переробки, збуту і продажу. Відвідувачі музею мають можливість ознайомитися з продуктами, виготовленими в межах проекту.
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Чому сидячий спосіб життя убиває нас
Сидіння - нове паління?
Віднедавна сидіння навіть почали називати "новим палінням", адже це не менш серйозна загроза для здоров'я суспільства. Навіть якщо не всі науковці погоджуються, що порівняння з курінням цигарок доречне, в останні 15 років виявлено зв'язок між тривалим сидінням та таким серйозними захворюваннями, як низький артеріальний тиск, поганий кровообіг, рак, захворювання серця та діабет.
Чому сидячий спосіб життя убиває нас
Не всяке сидіння однаково шкідливе
Щоправда, сидіння на офісному стільці не так тісно пов'язане з довгостроковим ризиком для здоров'я, як сидіння під час перегляду телевізора вдома. Дослідники послідовно пов'язують забагато часу перед телевізором з ризиком передчасної смерті, цукровим діабетом 2-го типу та захворюваннями серця.
Чому сидячий спосіб життя убиває нас
Кволість від сидіння
Жінки, які з віком проводять багато часу навсидячки, більше ризикують стати кволими, доводить нове дослідження австралійського Університету Квінсленда. Це означає, що вони матимуть менші шанси одужати, захворівши чи отримавши травму. Утім, на думку дослідників, шкідливий вплив не є незворотним. Тож вставайте з дивану! Запобігти шкоді від надмірного сидіння на "п'ятій точці" ніколи не пізно!
Чому сидячий спосіб життя убиває нас
Менше сидіть, більше рухайтеся
Науковці застерігають: чим більше часу ми проводимо навсидячки, тим вищим стає ризик передчасної смерті. Проте якщо ви сидите не довше 30 хвилин поспіль, ризик надто рано врізати дуба знижується. Намагайтеся компенсувати кожні півгодини сидіння щонайменше п'ятьма хвилинами руху чи ходіння.
Чому сидячий спосіб життя убиває нас
Стояча робота можлива і в офісі
Для офісних працівників робота навсидячки видається неуникною. Принаймні, якщо ви не ведете ділову переписку навстоячки. Дедалі більше офісів у світі пропонують своїм працівникам робочі столи, висоту яких можна регулювати для сидіння чи роботи стоячи. Та і це не найкраще вирішення проблеми, кажуть дослідники. Навіть якщо ви стоїте, то витрачаєте замало енергії, адже нерухомо залишаєтеся на місці.
Чому сидячий спосіб життя убиває нас
Плиг-скік!
Сидіння, звісно, не нівелює переваги від виконаних вами фізичних вправ, та все ж, чим менше часу ви сидите, тим краще. Експерти радять рухатися якомога частіше та в процесі намагатися пришвидшувати серцебиття. Всесвітня організація охорони здоров'я рекомендує 150 хвилин помірної активності на тиждень або ж 75 хвилин енергійної діяльності.
Автор: Чарлі Шілд, Тетяна Бондаренко
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