8 способів запобігання деменції (фотогалерея)

8 способів запобігання деменції

Киньте ту погану звичку!

Кинути курити ще ніколи не було так просто. Куріння заборонене майже всюди. Все менше людей смалять цигарки, і це зменшує спокусу покурити за компанію. Кажучи прямим текстом: нікотин - отрута для нервової системи. Він також підвищує ризик виникнення хвороб системи кровообігу, які спричиняють недостатнє постачання кисню у мозок. А це, в свою чергу, підвищує ризик розвитку деменції.