79 постраждалих після сутичок мітингарів і поліції у Гонконзі

Після сутичок протестувальників з поліцією, які сталися напередодні, ситуація у Гонконзі зранку в четвер, 13 червня, є спокійною, інформує агенція dpa. Офіси в урядовому кварталі поки зачинені, як і наближчі станції метро. Тим часом до 79 осіб зросла кількість демонстрантів, котрі зазнали у сутичках з поліцієюсерйозних травм і ушкоджень. Про точну кількість осіб затриманих правоохоронцями внаслідок заворушень поки не повідомляється.

12 червня у Гонконзі поліцейські застосували проти мітингарів, які проривалися до будівлі Законодавчих зборів, водомети, сльозогінний газ, перцеві спреї і гумові кулі. Мешканці Гонконгу вийшли на масові протести проти ухвалення законопроекту, що уможливить екстрадицію на материк за запитом влади Китаю осіб, підозрюваних у порушеннях законів КНР. Демонстранти блокували урядовий квартал у Гонконзі, жбурляли у поліцейських каміння, пляшки та інші предмети.

Незважаючи на масові протести, глава уряду Гонконгу Керрі Лам оголосила, що не відмовиться від суперечливого законопроекту. Нагадаємо, що раніше Гонконг відмовлявся здійснювати екстрадицію підозрюваних за запитом органів юстиції з материкового Китаю через розбіжності в законодавстві та недостатню прозорість китайської системи правосуддя. Однак на початку 2019 року стало відомо про наміри адміністрації Гонконгу налагодити співпрацю в цій сфері з материковим Китаєм.

Гонконг, що до 1997 року був британською колонією, належить до Китаю, але наділений високим ступенем автономії за принципом "одна країна - дві системи". У Гонконзі й досі громадянам забезпечеі такі фундаментальні права та свободи людини, яких бракує у китайців, як свобода слова та ЗМІ.