77-й Каннський кінофестиваль - висока планка очікувань

З 14 по 25 травня на Лазуровому узбережжі Франції традиційно зберуться найкращі представники кіномистецтва. Урочистою червоною доріжкою пройдуться режисери, продюсери сценаристи і актори. Фаворитами Каннського кінофестивалю цьогоріч є стрічки з Франції і США, зокрема монументальна стрічка "Мегалополіс" Френсіса Форда Копполи. У футуристичній драмі з елементами наукової фантастики прослідковуються паралелі з Римською Імперією. За сценарієм, головним героєм стрічки є архітектор, який хоче перетворити Нью-Йорк у місто-утопію.

Фільм про Дональда Трампа

Покажуть у Каннах і найновішу роботу Йоргоса Лантімоса "Різновиди доброти" (Kinds of Kindness), яка складається з портретів трьох дуже різних людей у США та музичну комедію "Емілія Перес" Жака Одіара про мексиканського наркобарона, який хоче почати нове життя у жіночій постаті. Не залишиться без уваги, певно, й делікатна з політичної точки зору стрічка The Apprentice ("Учень") про однойменне реаліті-шоу Дональда Трампа на американському телебаченні. У фільмі, який виходить на екрани незадовго до президентських виборів у США, йдеться про кар'єру Трампа у 80-ті роки минулого століття. Мільярдера, який згодом пішов у політику, зіграв Сабастіан Стен, відомий як виконавець ролей супергероїв у фантастичних трилерах, а першу дружину Трампа Івану - Марія Бакалова, яка колись стала чи не головним відкриттям комедії "Борат". Режисер фільму - данець іранського походження Алі Аббасі.

Дональд Трамп зі своєю першою дружиною Іваною Трамп, 1987 рік Фото: Ralph Dominguez/MediaPunch/picture alliance

Український режисер Сергій Лозниця представить свою документальну стрічку "Вторгнення" про широкомасштабну російську воєнну агресію, яка триває з 2022 року. Режисер, який вже тривалий час мешкає у країнах ЄС, хоче, за його словами, "показати, як війна змінює країну". Виробництвом фільму займаються компанії з Нідерландів, Франції та США, а сам Лозниця, як зазначають українські ЗМІ, до України на зйомки не приїздив, побоюючись труднощів з виїздом з країни, будучи чоловіком мобілізаційного віку. До речі, 2018 року фільм Лозниці "Донбас" отримав у Каннах приз за найкращу режисуру в другій за важливістю конкурсній програмі "Особливий погляд".

Лише чотири фільми від жінок

На фестивалі покажуть також стрічку "Насіння священного інжиру" вихідця з Ірану і переможця "Берлінале" Мохаммада Расулофа. Дія фільму відбувається у сучасному Ірані, де суддя Революційного суду у Тегерані займається переслідуванням учасників протестів проти влади.

Днями Расулофа іранський суд засудив до 8 років позбавлення волі за "участь у змові з метою скоїти замах на злочин проти безпеки країни". За інформацією, поширеною адвокатом режисера, крім в'язниці вирок передбачає ще й шмагання батогом і конфіскацію майна. Расулоф вже відбував тюремне покарання за іншими вироками, але згодом був за станом здоров'я відправлений під домашній арешт. Режисер не може виїхати з Ірану, тож не був присутній на "Берлінале" 2020 року, де йому присудили "золотого ведмедя" за фільм "Зла не існує".

Іранська влада переслідує Мохаммада Расулофа за критику режиму Фото: Crystal Pictures/xim.gs/picture alliance

Що залишається поза увагою широкого загалу на тлі яскравих зіркових прем'єр, то це той прикрий факт, що лише чотири з 22 фільмів основного конкурсу зняті жінками. У всякому разі, один з фільмів, який цьогоріч представляють жінки-режисерки - короткометражна стрічка Жюдіт Годреш "Я теж" (франц. Moi aussi - за аналогією з англ. MeToo). У цьому фільмі йдеться про жертв сексуального насильства. Сама Годреш у лютому подала до поліції заяву про зґвалтування, в яких звинувачує режисера Бенуа Жако, що з ним жінка була у стосунках більше 30 років тому, будучи неповнолітньою.

На 77-му Каннському кінофестивалі вперше відбудеться конкурс у категорії "імерсивних" фільмів. Ці роботи створюються з використанням технологій віртуальної або "розширеної" реальності та штучного інтелекту. Лише торік дедалі більше використання штучного інтелекту у кіноіндустрії призвело до масштабних галузевих протестів у США, які заблокували кіновиробництво на багато місяців.

Загроза страйків

Страйки можуть відбутися і під час фестивалю у Каннах. Ініціатива "Sous les écrans la dèche" (біля екранів - мілина) погрожує створити відчутні перешкоди у проведеннісвята кіно. Об'єднання, яке представляє інтереси професій, периферійно пов'язаних з кіновиробництвом - від прокатників до продавців квитків та івент-менеджерів - нарікає на дедалі гірші умови праці й непевне майбутнє. Критикують протестувальники і нещодавно ухвалені у Франції реформи у сфері страхування на випадок безробіття.

Меріл Стріп Фото: CJ Rivera/Invision/AP/picture alliance

77-ий Каннський кінофестиваль, імовірно, стане бенефісом видатної акторки Меріл Стріп. На самому початку французького свята кіно американку нагородять золотою пальмовою гілкою за її непересічний творчий доробок. Знявшись у понад 60 фільмах, акторка була знаковою особистістю для розвитку кіно протягом майже півстоліття. Завдяки головним ролям у таких стрічках як "Крамер проти Крамера", "З Африки" та "Диявол носить Prada" Меріл Стріп стала легендою кіно. 74-річна акторка тричі здобула "Оскар" і 21 раз була номінована на цю найпрестижнішу відзнаку. Крім неї, золоту пальмову гілку за творчий доробок у Каннах вручать і автору "Зоряних воєн" Джорджу Лукасу, відзначено буде і японську студію мультиплікації Ghibli.

У журі цьогорічного фестивалю головує акторка і режисерка Грета Гервіг (режисерка фільму "Барбі" ). Минулорічне кіносвято у Каннах поставило високу планку очікувань до відібраних учасників. Фільми, які торік були показані у головній програмі фестивалю, згодом здобули вражаючих 26 "Оскарів".