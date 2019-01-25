 75-річчя зняття блокади Ленінграда: ФРН виділила 12 мільйонів євро на проекти в РФ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 27.01.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

75-річчя зняття блокади Ленінграда: ФРН виділила 12 мільйонів євро на проекти в РФ

На виділені ФРН 12 мільйонів євро в російському Петербурзі буде, зокрема, модернізована лікарня для ветеранів.

Гайко Маас та Сергій Лавров

Гайко Маас (ліворуч) та Сергій Лавров

До 75-річчя повного зняття блокади Ленінграда міністри закордонних справ ФРН Гайко Маас (Heiko Maas) і Росії Сергій Лавров привітали гуманітарний жест Німеччини стосовно ще живих жертв блокади. У МЗС ФРН у неділю, 27 січня, повідомили, що Німеччина виділяє 12 мільйонів євро на модернізацію лікарні для ветеранів війни, створення німецько-російського центру зустрічей для російської та німецької громадськості, а також для людей, які пережили блокаду Ленінграда.

DW.COM

Останки близько 800 німецьких військових, які загинули в роки Другої світової війни, виявлено під час прокладання ділянки водогону в російському Волгограді. (05.10.2018)

У 25 містах України відбулися заходи з відзначення 10-ліття гуманітарної програми німецького Фонду "Пам’ять, відповідальність і майбутнє" (EVZ) в Україні "Місце зустрічі: Діалог!" з допомоги жертвам нацизму. (05.10.2018)

"Ми впевнені, що ця добровільна акція покращить якість життя ще живих жертв блокади та слугуватиме історичному примиренню між народами двох країн як основі наших двосторонніх відносин у майбутньому", - йдеться в спільній заяві глав МЗС ФРН і РФ. У документі підкреслюється, що добровільний гуманітарний жест німецького уряду про виділення допомоги ґрунтується "на визнанні відповідальності за скоєне від німецького імені беззаконня".

У заяві зазначається, що блокада Ленінграда німецьким Вермахтом "увійшла в історію як жорсткий злочин проти цілого міста та його населення". Як підкреслив Маас, цей жест є "символом того, що ми усвідомлюємо нашу відповідальність, а аткож сигналом про те, що таке ніколи не має повторитися".

Блокада Ленінграда почалася 8 вересня 1941 року та тривала 872 дні. Блокаду було прорвано 18 січня 1943 року й повністю знято 27 січня 1944 року. За цей час загинули, за різними даними, від 400 тисяч до 1,5 мільйона осіб. На нюрнберзькому процесі називали число в 632 тисячі людей. 

  • Меморіальна церква кайзера Вільгельма у Берліні

    Руїни Другої світової війни як меморіали миру

    Руїни як свідки війни

    Важко повірити, що 1945 року німецькі міста були розбомблені так само вщент, як сьогодні деякі міста в Іраку чи Сирії. Зруйновані під час війни і більше ніколи не відбудовані - руїни в самісінькому серці того чи іншого німецького міста досі нагадують про жахи війни. Цих мовчазних свідків небагато. Йдеться передусім про сакральні будівлі на кшталт Меморіальної церкви кайзера Вільгельма у Берліні.

  • Меморіальна церква кайзера Вільгельма у Берліні

    Руїни Другої світової війни як меморіали миру

    "Порожній зуб" Берліна

    Збудована у неоромантичному стилі та освячена у 1895 році церква кайзера Вільгельма в Берліні загорілася після однієї з повітряних атак Антигітлерівської коаліції 23 листопада 1943 року. Руїну головної вежі церкви заввишки 71 метр після закінчення війни зберегли як меморіал, доповнивши її 1961 року ще чотирма будівлями, зокрема, новою церквою. Берлінці прозвали руїну "порожнім зубом".

  • Руїни церкви францисканського монастиря

    Руїни Другої світової війни як меморіали миру

    Корисна руїна

    Історія церкви францисканського монастиря у районі Берлін-Мітте сягає 1250 року. Монастир було розпущено 1539 року в період Реформації. 3 квітня 1945 року церкву охопило "полум’я з небес". Руїну церкви було укріплено та взято під охорону, тож з усього комплексу лише вона збереглася до наших днів. Після реставрації з 2004-го року у ній проводять виставки, театральні постановки та концерти.

  • Церква святого Альбана в Кельні

    Руїни Другої світової війни як меморіали миру

    Жалоба просто неба

    Ця зруйнована і більше ніколи не відбудована церква у Старому місті в Кельні носить ім'я святого Альбана. На фото - рештки хорів. У наші дні руїна церкви отримала функцію меморіала загиблих у війні. Всередині колишнього храму "Батьки в жалобі" закликають до миру – це скульптура Ернста Барлаха за ескізом німецької художниці Кете Колльвіц.

  • Музей Колумби у Кельні

    Руїни Другої світової війни як меморіали миру

    Уціліла цінність

    Неподалік від церкви святого Альбана розташовувалась церква святої Колумби, одна з найстаріших приходських церков Кельна. Перший її камінь було закладено ще 980 року. Усе, що залишилося після майже цілковитого знищення церкви в 1943 році, - статуя Діви Марії та рештки середньовічного муру.

  • Музей Колумби в Кельні

    Руїни Другої світової війни як меморіали миру

    Музей для руїни

    Саме для цієї статуї Марії вже в 1947-1950 роках на тому ж місці в руїнах спорудили восьмикутну каплицю. Кельнці прозвали її "Мадонною в руїнах". 1956-57 року каплицю Діви Марії доповнили квадратною каплицею Святих Дарів. Справжнім архітектурним шедевром зрештою стало те, що 2007 року рештки церкви святої Колумби повністю інтегрували в новобудову Архієпископського музею єпархії.

  • Цербстський замок 1880

    Руїни Другої світової війни як меморіали миру

    Перлина німецького бароко

    Цербстський замок в Саксонії-Ангальт був резиденцією князя Ангальт-Цербста. Новобудова була запланована в XVII столітті як комплекс з трьох частин і належала до найвизначніших будівель у стилі бароко в Середній Німеччині. У дитинстві сюди часто навідувалася до родичів принцеса Софі Августа Фрідеріке фон Ангальт-Цербст, яка згодом стала відома світу як російська цариця Катерина ІІ.

  • Цербстський замок

    Руїни Другої світової війни як меморіали миру

    Надія на нове життя

    У квітні 1945 року внаслідок бомбардування замок Цербст згорів. Цінне внутрішнє убранство було повністю знищене. Замок можна було б відбудувати, але з політичних міркувань цю ідею відхилили. Лише східне крило вдалося врятувати від цілковитого знесення. Спеціальний фонд дбає про його збереження донині. Ентузіасти не втрачають надії колись повністю відбудувати хоча б цю частину Цербстського замку.

  • Церква-бункер в Дюссельдорфі

    Руїни Другої світової війни як меморіали миру

    У бетоні навіки

    Це хоч і не руїна, але однозначно меморіальний пам’ятник – дюссельдорфський бункер часів Другої світової війни спорудили у 1940-их роках, замаскувавши під церкву. З 1949 року бункер насправді став церквою. Будівля, що охороняється законом як архітектурна пам'ятка, - унікальна і вважається найстабільнішим храмом у світі. У наші дні бункер є не лише церквою, а й меморіалом та місцем для виставок.

  • Церква святого Миколая в Гамбургу

    Руїни Другої світової війни як меморіали миру

    Церква як орієнтир для бомбардувальників

    Історія головної церкви святого Миколая в Гамбургу сягає ще 1195 року. Після пожежі в 1842 році було споруджено новий храм у стилі неоготики. Остаточно будівництво завершили 1874 року. Вежа заввишки 147 метрів певний час навіть була найвищою будівлею в світі. 28 липня 1943 року церква згоріла вщент після того, як авіація Антигітлерівської коаліції розбомбила Гамбург.

  • Меморіал святого Миколая в Гамбургу

    Руїни Другої світової війни як меморіали миру

    Гамбург і "Гоморра"

    Уціліли лише вежа та підвальна частина церкви. До сьогодні вони - як відкрита рана. Після війни сенат Гамбурга ухвалив рішення не відбудовувати церкву. Руїни церкви святого Миколая присвятили "жертвам війни та панування насильства у період з 1933 по 1945 роки". У підвалах створили документаційний центр. Постійна експозиція представляє відвідувачам "Гоморру 1943-го - знищення Гамбурга з повітря".

  • Дрезденська Фрауенкірхе

    Руїни Другої світової війни як меморіали миру

    Іноді кінець - це лише початок

    У 1945 році Фрауенкірхе, перлина барокового Дрездена, взірець протестантського храму лежала в руїнах. Нищівні повітряні атаки у лютому 1945 року церква Божої Матері ще витримала, проте наступного дня після вогняного штурму масивний кам’яний купол обрушився. Руїни довгий час слугували меморіальним пам’ятником-застереженням проти війни та знищення. Для відбудови Фрауенкірхе НДР бракувало грошей.

  • Відбудована Фрауенкірхе11.11.2014

    Руїни Другої світової війни як меморіали миру

    З надією проти руїни

    У 1996 році, вже після возз’єднання Німеччини, почався дев'ятирічний процес відбудови Фрауенкірхе. В нову будівлю інтегрували оригінальні уламки церкви. У фінансуванні проекту обсягом 180 мільйонів євро взяли участь 16 фондів з Німеччини та з-за кордону. Люди з усього світу робили пожертви, таким чином встановивши пам’ятник надії на порозуміння між народами.

  • Пфорцгаймська церква Воскресіння Христового

    Руїни Другої світової війни як меморіали миру

    Уламки як частини нового єдиного цілого

    У 1947 році церква Воскресіння Христового у Пфорцгаймі стала першою церквою, збудованою в Німеччині після Другої світової війни. 30 тисяч цеглин для неї відкопали й зібрали на руїнах будинків навколо та ретельно очистили. Споруджена з руїн ця церква стала не лише символом нового початку, а й взірцем для ще 46 таких церков у знищених війною німецьких містах.

    Автор: Клаус Кремер, Тетяна Бондаренко


DW.COM

Руїни Другої світової війни як меморіали миру

У Німеччині їх усе ще можна знайти - руїни Другої світової війни, які пережили мир. Деякі з них навмисне збережено так, щоб і десятиліття потому вони нагадували про нищівний вогонь війни. (05.05.2015)  

Також за темою

Russland Moskau Außenminister Sergei Lawrow & Taro Kono, Außenminister Japan

Японія має визнати, що Курильські острови належать Росії - Лавров 14.01.2019

Питання суверенітету Росії над усіма спірними Курильськими островами не обговорюється, заявив міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров.

Russland Sergej Lawrow & Heiko Maas in Moskau

Глава МЗС ФРН закликав Москву врятувати договір про роззброєння 18.01.2019

Глави МЗС Росії та ФРН обговорили долю Договору про ліквідацію ракет середньої та малої дальності. Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас закликав РФ зберегти договір.

Russland Küstenwache in der Straße von Kertsch

Німеччина та Франція готові відправити спостерігачів у Керченську протоку 18.01.2019

Президент РФ Володимир Путін погодився на пропозицію канцлерки ФРН Анґели Меркель щодо надання доступу німецьким та французьким фахівцям до Керченської протоки. Київ схвалює можливість створення міжнародної місії.

Реклама

Докладно

На в'їзді до колишнього табору смерті Аушвіц-Біркенау

Коментар до Дня пам'яті жертв Голокосту: Без компромісів

Відповідальність за жахи нацистського правління мусять нести всі, хто нині живе в Німеччині, вважає Інес Поль. 

Заступник глави КНР Ван Цишань

Давос-2019: новий погляд на Китай

Чи є шанс на швидке завершення торговельної суперечки між США та Китаєм? Відповідь шукають на економічному форумі. 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  