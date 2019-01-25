75-річчя зняття блокади Ленінграда: ФРН виділила 12 мільйонів євро на проекти в РФ

До 75-річчя повного зняття блокади Ленінграда міністри закордонних справ ФРН Гайко Маас (Heiko Maas) і Росії Сергій Лавров привітали гуманітарний жест Німеччини стосовно ще живих жертв блокади. У МЗС ФРН у неділю, 27 січня, повідомили, що Німеччина виділяє 12 мільйонів євро на модернізацію лікарні для ветеранів війни, створення німецько-російського центру зустрічей для російської та німецької громадськості, а також для людей, які пережили блокаду Ленінграда.

"Ми впевнені, що ця добровільна акція покращить якість життя ще живих жертв блокади та слугуватиме історичному примиренню між народами двох країн як основі наших двосторонніх відносин у майбутньому", - йдеться в спільній заяві глав МЗС ФРН і РФ. У документі підкреслюється, що добровільний гуманітарний жест німецького уряду про виділення допомоги ґрунтується "на визнанні відповідальності за скоєне від німецького імені беззаконня".

У заяві зазначається, що блокада Ленінграда німецьким Вермахтом "увійшла в історію як жорсткий злочин проти цілого міста та його населення". Як підкреслив Маас, цей жест є "символом того, що ми усвідомлюємо нашу відповідальність, а аткож сигналом про те, що таке ніколи не має повторитися".

Блокада Ленінграда почалася 8 вересня 1941 року та тривала 872 дні. Блокаду було прорвано 18 січня 1943 року й повністю знято 27 січня 1944 року. За цей час загинули, за різними даними, від 400 тисяч до 1,5 мільйона осіб. На нюрнберзькому процесі називали число в 632 тисячі людей.