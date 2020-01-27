75-річчя звільнення концтабору "Аушвіц-Біркенау": світ вшановує пам'ять жертв
Президент Польщі Анджей Дуда та понад 200 колишніх в'язнів табору смерті "Аушвіц-Біркенау" поблизу Освенціма поклали вінки біля "чорної стіни" , де були вбиті тисячі людей.
27 січня по всьому світу вшановують жертв табору смерті "Аушвіц-Біркенау"
На території колишнього табору смерті "Аушвіц-Біркенау" біля польського міста Освенцім у понеділок, 27 січня, проходять заходи пам'яті з нагоди звільнення концтабору 75 років тому. Президент Польщі Анджей Дуда та понад 200 колишніх в'язнів поклали траурні вінки до так званої "чорної стіні", біля якої було вбито тисячі ув'язнених.
Багато з тих, хто пережив часи в концтаборі, прийшли на захід з головними уборами та шарфами у біло-синю смужку, нагадуючи про тодішній табірний одяг цих кольорів. "Ми хочемо, щоб наступне покоління знало, через що ми пройшли, і щоб це ніколи більше не повторилося", - сказав один з колишніх в'язнів табору, 93-річний Давид Маркс. У роки Голокосту він втратив близько 35 родичів.
Під час церемонії вшанування пам'яті жертв у колишньому концентраційному таборі
Президент ФРН вперше приїхав в Освенцім
Глава Всесвітнього єврейського конгресу Рональд Лаудер заявив, що під час пам'ятних заходів на території колишнього концтабору в центрі уваги перебувають колишні ув'язнені, а не політики. "Мова йде про тих, хто вижив, а не про політику… Ми спостерігаємо зростання антисемітизму і не хочемо, щоб минуле людей, що вижили, стало майбутнім їхніх дітей чи онуків", - наголосив він.
У другій половині дня на території меморіалу зберуться представники делегацій з 50 країн світу. Президента ФРН Франка-Вальтера Штайнмаєра (Frank-Walter Steinmeier), який вперше відвідує територію колишнього концтабору, супроводжують троє колишніх в'язнів. Вони прилетіли до Польщі спільним рейсом з Берліна, де Штайнмайєр приймав їх у своїй офіційній резиденції - палаці Бельвю.
Колишні в'язні концентраційного табору та їхні родини
27 січня у світі згадують жертв Голокосту. В цей день у 1945 році радянські війська звільнили найбільший нацистський табір смерті "Аушвіц-Біркенау" поблизу польського міста Освенціма. Точна кількість загиблих в таборі невідома, оскільки багато документів були знищені. Більшість сучасних істориків вважають, що в "Аушвіці" знищили більше мільйона людей, більшість з яких - євреї.
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Табір смерті "Аушвіц"
Ворота з написом "Праця звільняє"
Вхід на територію колишнього концтабору "Аушвіц 1". Комплекс поблизу польського міста Освенціма складався з трьох головних таборів: "Аушвіц 1", "Аушвіц 2" та "Аушвіц 3". Перший табір, який створили 1940 року, згодом став адміністративним центром усього комплексу. Охороняли в'язнів війська СС з дивізії "Мертва голова".
Табір смерті "Аушвіц"
В одному з адміністративних приміщень
Ув'язнені табору "Аушвіц 1" повинні були працювати. Виснажлива робота і недоїдання стали причиною загибелі багатьох бранців.
Табір смерті "Аушвіц"
В одній з камер
Ув'язнених морили голодом та запроторювали до камер, де було місце тільки стояти. А ще - кидали в герметичні карцери, в яких люди помирали від нестачі повітря, а також катували та розстрілювали. У 1941 році в таборі "Аушвіц 1" провели досліди з отруєння групи ув'язнених газом. Результати назвали успішними…
Табір смерті "Аушвіц"
Нашивки
Ув'язнених в концтаборах поділяли на різні категорії, відповідно до яких вони повинні були носити нашивки на уніформі. Наприклад, рожевий трикутник - гомосексуал, червоний - політв'язень. Така нашивка, як на цій фотографии, свідчила про єврейське походження бранця.
Табір смерті "Аушвіц"
Табір "Аушвіц 2"
Бараки майже не збереглися. Більшість з них нашвидкоруч збивали з дошок та колод. Про те, що тут були бараки, зараз нагадуються тількі димарі.
Табір смерті "Аушвіц"
Всередині барака
В одноповерхових дерев'яних бараках табору "Аушвіц 2" утримували сотні тисяч євреїв, поляків, росіян, українців, білорусів, синті та ромів, а також ув'язнених інших національностей.
Табір смерті "Аушвіц"
Табір смерті
Новоприбулих ділили на дві групи. Тих, кто потрапляв в першу групу, а їх була більшість, практично одразу відправляли в газові камери. Така доля чекала на всіх, хто був непридатний до виснажливої роботи: дітей, жінок, людей похилого віку...
Табір смерті "Аушвіц"
Рабська праця
Друга група ув'язнених вирушала на примусові роботи - на різноманітні промислові підприємства. Більшість з них помирали від виснажливої праці, жорстоких побоїв та хвороб.
Табір смерті "Аушвіц"
До "медиків"
Ще одну групу новоприбулих в "Аушвіц 2" відсилали до місцевих "лікарів", які проводили над бранцями експерименти.
Табір смерті "Аушвіц"
Обслуга
Частина жінок в таборі "Аушвіц 2" безпосередньо підпорядковувалась нацистам, які використовували їх як рабинь.
Табір смерті "Аушвіц"
Голокост
Коли розповідають про табір смерті "Аушвіц-Біркенау", перш за все мають на увазі "Аушвіц 2". Саме на його території нацисти започаткували практику масових вбивств у небачених доти масштабах. Саме тут було знищено понад мільйон євреїв.
Табір смерті "Аушвіц"
Дорога смерті
Ув'язнених привозили в "Аушвіца" у переповнених товарних вагонах. Багато хто помирав дорогою - від холоду, голоду та хвороб.
Табір смерті "Аушвіц"
В музеї
В музеї на місці табору "Аушвіц-Біркенау" можна побачити вцілілі речі бранців, а також архівні фотографії.
Табір смерті "Аушвіц"
Печі, в яких спалювали тіла
В "Аушвіці" були як газові камери, так і крематорії. Коли потужностей крематоріїв не вистачало, тіла отруєних газом людей спалювали у ровах.
Табір смерті "Аушвіц"
Величезна територія
"Аушвіц 3" - це група невеликих таборів, що створювалися при фабриках і копальнях навколо усього комплексу. Трудові табори регулярно відвідували лікарі, які відбирали слабких і хворих для газових камер.
Табір смерті "Аушвіц"
Звільнені
27 січня 1945 року майор Анатолій Шапіро одним з перших увійшов у Освенцім. Його загін з боями прорвався до концтабору і розмінував підступи до нього. Командир Шапіро відкрив ворота табору смерті "Аушвіц 1" та звільнив в'язнів.
Табір смерті "Аушвіц"
Що було далі
Після звільнення концтабору радянськими військами частину бараків і будівель "Аушвіца 1" стали використовувати як шпиталь для ув'язнених. Згодом до 1947 року частину табору переобладнали на в'язницю НКВС та міністерства громадської безпеки Польщі.
Табір смерті "Аушвіц"
Державний музей "Аушвіц-Біркенау"
1947 року на території колишнього табору смерті організували музей, а у 1979 році меморіальний комплекс внесли у перелік Світової спадщини ЮНЕСКО. Щороку в музей приїжджають сотні тисяч людей з усього світу.
Табір смерті "Аушвіц"
Пам'ятна плита
Табір звільнили 27 січня 1945 року радянськими військами. В наш час 27 січня - Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту.
Табір смерті "Аушвіц"
Число жертв
Точну кількість загиблих у "Аушвіці" з'ясувати неможливо, оскільки багато документів знищені. Більшість сучасних істориків вважають, що в "Аушвіці" знищили майже півтора мільйона людей. Більшість із них - євреї.