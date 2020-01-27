75-річчя звільнення концтабору "Аушвіц-Біркенау": світ вшановує пам'ять жертв

На території колишнього табору смерті "Аушвіц-Біркенау" біля польського міста Освенцім у понеділок, 27 січня, проходять заходи пам'яті з нагоди звільнення концтабору 75 років тому. Президент Польщі Анджей Дуда та понад 200 колишніх в'язнів поклали траурні вінки до так званої "чорної стіні", біля якої було вбито тисячі ув'язнених.

Багато з тих, хто пережив часи в концтаборі, прийшли на захід з головними уборами та шарфами у біло-синю смужку, нагадуючи про тодішній табірний одяг цих кольорів. "Ми хочемо, щоб наступне покоління знало, через що ми пройшли, і щоб це ніколи більше не повторилося", - сказав один з колишніх в'язнів табору, 93-річний Давид Маркс. У роки Голокосту він втратив близько 35 родичів.

Під час церемонії вшанування пам'яті жертв у колишньому концентраційному таборі

Президент ФРН вперше приїхав в Освенцім

Глава Всесвітнього єврейського конгресу Рональд Лаудер заявив, що під час пам'ятних заходів на території колишнього концтабору в центрі уваги перебувають колишні ув'язнені, а не політики. "Мова йде про тих, хто вижив, а не про політику… Ми спостерігаємо зростання антисемітизму і не хочемо, щоб минуле людей, що вижили, стало майбутнім їхніх дітей чи онуків", - наголосив він.

У другій половині дня на території меморіалу зберуться представники делегацій з 50 країн світу. Президента ФРН Франка-Вальтера Штайнмаєра (Frank-Walter Steinmeier), який вперше відвідує територію колишнього концтабору, супроводжують троє колишніх в'язнів. Вони прилетіли до Польщі спільним рейсом з Берліна, де Штайнмайєр приймав їх у своїй офіційній резиденції - палаці Бельвю.

Колишні в'язні концентраційного табору та їхні родини

27 січня у світі згадують жертв Голокосту. В цей день у 1945 році радянські війська звільнили найбільший нацистський табір смерті "Аушвіц-Біркенау" поблизу польського міста Освенціма. Точна кількість загиблих в таборі невідома, оскільки багато документів були знищені. Більшість сучасних істориків вважають, що в "Аушвіці" знищили більше мільйона людей, більшість з яких - євреї.

Дивитись відео 04:24 Поділитись Повернення в "Аушвіц": сестри, які пережили концтабір, відвідують меморіал (27.01.2020) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання https://p.dw.com/p/3Wraw Повернення в "Аушвіц": сестри, які пережили концтабір, відвідують меморіал (27.01.2020)