75 років від "Дня Д": як відбувалося відкриття другого фронту проти Гітлера (фотогалерея)

Нормандська операція: як відбувалося відкриття другого фронту проти Гітлера
75 років від "Дня Д"
В урочистостях з нагоди 75-ої річниці висадки в Нормандії взяли участь лідери 16-ти країн, серед яких - президент США Дональд Трамп, королева Великобританії Єлизавета ІІ, прем'єр-міністерка Великобританії Тереза Мей, канцлерка ФРН Анґела Меркель (Angela Merkel) та президент Франції Еммануель Макрон. У спільній заяві вони пообіцяли зробити все, щоб жахи Другої світової війни не повторилися.
Автор: Сара Юдіт Гофманн, Маргарита Киракосян, Валерій Сааков