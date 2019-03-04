 70 відсотків жінок Південної і Східної Європи ставали жертвами насильства - дослідження | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 06.03.2019

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Новини

70 відсотків жінок Південної і Східної Європи ставали жертвами насильства - дослідження

Понад 70 відсотків жінок, що мешкають у країнах Східної та Південно-Східної Європи, були жертвами насильства, а у 30 відсотків такі випадки траплялись протягом останнього року, йдеться у дослідженні ОБСЄ.

Насильство над жінками є розповсюдженим явищем у Східній та Південно-Східній Європі

Насильство над жінками є розповсюдженим явищем у Східній та Південно-Східній Європі

Понад 70 відсотків жінок у Східній та Південно-Східній Європі довелося зазнати насильства з того часу, як їм виповнилось 15 років. Про це йдеться у результатах масштабного дослідження Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ), які були опубліковані у середу, 6 березня.

В рамках дослідження було опитано близько 15 тисяч жінок у віці від 18 до 74 років, які мешкають у восьми країнах регіону - Албанії, Боснії та Герцеговині, Чорногорії, Північній Македонії та Сербії, Молдові, Україні та Косові. З усіх опитаних жінок 31 відсоток зізналися, що мали справу з насильством протягом останніх 12 місяців. 

При цьому 23 відсотки жінок вказали, що зазнали фізичного або сексуального насильства з боку сексуального партнера, тоді як 18 відсотків - від інших осіб. У 31 відсотку таких випадків насильство було з боку членів родини жінок. Найпоширенішим є психологічне насильство - 60 відсотків опитаних повідомили, що зазнали його з боку партнера.

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Як зазначає ОБСЄ, насильства можуть зазнати усі жінки, але у найбільшій зоні ризику перебувають бідніші з них, економічно залежні та ті, хто має дітей. При цьому жінки з вищою освітою частіше зустрічаються з насильством з боку людей, які не є їхніми партнерами.

"Насильство проти жінок і дівчат є порушенням прав людини, яке спостерігається постійно", - зазначила організація у своєму звіті. В ОБСЄ також наголосили, що у Східній Європі продовжують сповідуватися погляди, згідно з якими жінка має бути покірною, слухняною і мовчати, коли вона стає жертвою насильства. Так, шість з 10 жінок зазначили, що насильство над жінками є дуже поширеним явищем. Одночасно в результатах дослідження йдеться, що багато жінок не повідомляють про випадки насильства, оскільки не довіряють владі або не знають, що робити.

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