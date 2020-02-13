70 авіакомпаній не здійснюють рейси в Китай через коронавірус

70 авіакомпаній призупинили усі рейси до та з Китаю, ще 50 - зменшили кількість рейсів до країни через спалах коронавірусу. Про це повідомляє Міжнародна організація цивільної авіації у п'ятницю, 14 лютого.

За попередніми оцінками, за перший квартал 2020 року пасажиропотік до та з Китаю скоротиться в межах від 16,4 до 19,6 мільйона пасажирів. Це означає, що авіакомпанії втратять тільки у цей період від чотирьох до п'яти мільярдів доларів.

Німецька авіакомпанія Lufthansa повідомила 14 лютого, що вона, а також Швейцарські та Австрійські авіалінії не здійснюватимуть рейси до Китаю до 28 березня. Раніше партнери оголошували про паузу в авіасполученні з Китаєм до 29 лютого.

Через зменшення кількості туристів великі втрати мають туристичні галузі Японії (1,29 мільярда доларів) і Тайланду (1,15 мільярда доларів).

Нагадаємо, 13 лютого у Китаї від коронавірусу померла 121 людина і ще 5090 осіб ним заразилися.

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