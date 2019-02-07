 69-й ″Берлінале″ відкрився фільмом ″Доброта незнайомців″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 07.02.2019

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Новини

69-й "Берлінале" відкрився фільмом "Доброта незнайомців"

У німецькій столиці розпочався 69-й міжнародний кінофестиваль "Берлінале". На відвідувачів чекає близько 400 фільмів, у тому числі - про Голодомор в Україні.

Директор Берлінале Дітер Косслік та члени журі на червоній доріжці

Директор "Берлінале" Дітер Косслік та члени журі на червоній доріжці

69-й Берлінський фестиваль відкрився у четвер, 7 лютого, показом фільму данської режисерки Лоне Шерфіг "Доброта незнайомців". Перед початком фестивалю по червоній доріжці пройшли директор "Берлінале" Дітер Косслік (Dieter Kosslick), президентка журі, французька актриса Жульєт Бінош, а також численні зірки зі світу кіноіндустрії. На червоному килимі також з'явилися міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас (Heiko Maas) і його подруга акторка Наталіа Вернер (Natalia Wörner).

Протягом фестивалю, який триватиме до 17 лютого, покажуть близько 400 фільмів, серед яких - 109 німецьких. Журі фестивалю на чолі з Жюльєт Бінош складається цього року з шести осіб, половина з яких - жінки.

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Головну нагороду кінофестивалю "Берлінале" здобув румунський експериментальний фільм Touch Me Not. У напівдокументальній стрічці йдеться про прояви та межі людської сексуальності. (24.02.2018)

Майже дві тони сміття, виловленого в океані, були перероблені у червоний килим, який постелять на берлінському кінофестивалі. В такий спосіб німецький уряд намагається привернути увагу до забруднення пластиком. (05.02.2019)

17 фільмів змагатимуться цього року за "Золотого" та "Срібного ведмедів". Серед найвідоміших режисерів, які беруть участь у конкурсі 2019 року, француз Франсуа Озон, іспанка Ісабель Койшет, польська кінематографістка Агнешка Голланд та китаєць Чжан Їмоу. Крім того, очікується показ фільмів таких режисерів, як Ван Куанань з Китаю та Емін Альпер з Туреччини, котрі критично протистоять владі в країнах свого походження.

Фільм про Голодомор в Україні

Фільми українських режисерів не увійшли до програми "Берлінале-2019", проте гості фестивалю зможуть відвідати національний стенд України Ukraine Is Your Destination, а також побачити фільм польсько-британсько-українського виробицтва "Гарет Джонс" (Mr. Jones). Ця стрічка бере участь у головній конкурсній програмі фестивалю.

У  фільмі польської режисерки Агнешки Голланд йдеться про британського журналіста Гарета Джонса, котрий 1933 року приїжджає з Москви до Харкова. Журналіст вирушає в подорож селами Харківщини й натрапляє на жахливі свідчення Голодомору. Спецслужби Радянського Союзу намагаються протистояти витоку інформації за кордон, проте Джонсу таки вдається опублікувати жахливі новини в західних медіа. Свого часу знайомство молодого письменника Джорджа Орвелла з Гаретом Джонсом вплинуло на формування ідеї антиутопії "Колгосп тварин". Українські глядачі зможуть побачити фільм у кінотеатрах восени 2019 року.

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Берлінале-2019: червона доріжка з морського сміття (07.02.2019)

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