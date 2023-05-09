Український бізнес адаптується до складних умов війни. Вже понад дві третини компаній в Україні працюють у повному обсязі.

Український бізнес продовжує краще адаптуватися до викликів, спровокованих повномасштабною збройною агресією Росії. Про це у вівторок, 9 травня, з посиланням на результати опитування Європейської бізнес асоціації повідомив у своєму Telegram-каналі голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Згідно з даним опитування, у другому кварталі 2023 року вже 68 відсотків компаній в Україні працюють у повному обсязі, тоді як у попередньому кварталі цей показник становив 54 відсотки, а у четвертому кварталі минулого року - 44 відсотки. Тож, кількість компаній, які працюють з обмеженнями, скоротилася до 31 відсотка (у січні-березні - 46 відсотків).

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Також опитування показало, що 90 відсотків компаній виплачують зарплати у повному обсязі (у першому кварталі цей показник становив 89 відсотків), й до двох відсотків зменшилась кількість компаній, які змушені звільняти персонал (у січні-березні таких було 5 відсотків). Крім того, з 33 до 30 відсотків зменшилась кількість бізнесів, які мають запас фінансової міцності лише до пів року, натомість 60 відсотків мають резерви на рік і більше.

Напередодні, 8 травня, стало відомо, що в Україні з 1 квітня 2022 року до 1 квітня 2023 року було закрито майже 204 тисячі ФОПів, водночас зареєстровано 208,9 тисячі нових ФОПів і понад 32 тисячі компаній. "Незважаючи на повномасштабні бойові дії та блекаути, бізнес в Україні продовжує розвиватися. На початок квітня 2023 року загальна кількість зареєстрованих ФОПів становила 1,9 мільйона, компаній - понад 1,2 мільйона", - повідомляється в огляді сервісу моніторингу реєстраційних даних українських компаній і судового реєстру "Опендатабот".

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