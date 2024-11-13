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6 ракет, 90 дронів: в ПС ЗСУ розповіли про останню атаку РФ

Євгенія Наконечна
13 листопада 2024 р.

Силам оборони вдалося збити 37 дронів та чотири ракети над Україною. Загалом під час комбінованої атаки війська РФ використали 96 різних засобів повітряного нападу.

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Сили ППО збивають російські ударні дрони у небі над Києвом, 3 листопада 2024 року
Ракетно-дронового удару військ РФ зазнав Київ (фото з архіву)Фото: Gleb Garanich/REUTERS

У ніч та зранку у середу, 13 листопада, війська РФ атакували Україну ракетами різних типів, керованими авіабомбами та ударними безпілотниками. Загалом радіотехнічні війська Повітряних сил Збройних сил України (ПС ЗСУ) виявили 96 засобів повітряного нападу - це без урахування скинутих на територію України керованих авіабомб (КАБів), йдеться у звіті командування ПС.

Зокрема, війська РФ використали для удару по Сумщині дві зенітні керовані ракети С-300, запущені з Курської області РФ, дві крилаті ракети Х-101, які були запущені зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з Каспійського моря та дві балістичні ракети "Іскандер-М"/KN-23 із Воронезької області. Також для удару по Україні були випущені 90 дронів типу "Shahed" та безпілотників невстановленого типу із районів Курська, Приморсько-Ахтарська та Орла, повідомили у командування ПС ЗСУ.

"Станом на 10:00 підтверджено збиття двох крилатих ракет Х-101, двох балістичних ракет "Іскандер-М"/KN-23 та 37-ми БпЛА противника у Київській, Полтавській, Житомирській, Сумській, Черкаській, Запорізькій, Чернігівській та Кіровоградській областях", - йдеться у повідомленні.

47 ударних безпілотників були локаційно втрачені у різних регіонах України, а два - вийшли з повітряного простору України у напрямку Білорусі та Росії. Ще два безпілотники на момент оприлюднення звіту перебували у повітряному просторі України, додали в ПС ЗСУ.

Комбінований удар по Києву

Нагадаємо, що зранку 13 листопада комбінованого ракетно-дронового удару військ РФ зазнав Київ. Як уточнили у Київській міській військовій адміністрації (КМВА), це був перший подібний удар по столиці за 73 дні. У повітряному просторі поблизу столиці сили ППО знищили кілька крилатих, кілька балістичних ракет та близько десятка ударних дронів, уточнили в КМВА. Минулося без постраждалих. 

Водночас внаслідок ранкового удару постраждала одна людина в Броварському районі Київщини. Там була зруйнована будівля, зайнялася пожежа, яку рятувальники вже приборкали. 

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