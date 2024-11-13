6 ракет, 90 дронів: в ПС ЗСУ розповіли про останню атаку РФ

Силам оборони вдалося збити 37 дронів та чотири ракети над Україною. Загалом під час комбінованої атаки війська РФ використали 96 різних засобів повітряного нападу.

У ніч та зранку у середу, 13 листопада, війська РФ атакували Україну ракетами різних типів, керованими авіабомбами та ударними безпілотниками. Загалом радіотехнічні війська Повітряних сил Збройних сил України (ПС ЗСУ) виявили 96 засобів повітряного нападу - це без урахування скинутих на територію України керованих авіабомб (КАБів), йдеться у звіті командування ПС.

Зокрема, війська РФ використали для удару по Сумщині дві зенітні керовані ракети С-300, запущені з Курської області РФ, дві крилаті ракети Х-101, які були запущені зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з Каспійського моря та дві балістичні ракети "Іскандер-М"/KN-23 із Воронезької області. Також для удару по Україні були випущені 90 дронів типу "Shahed" та безпілотників невстановленого типу із районів Курська, Приморсько-Ахтарська та Орла, повідомили у командування ПС ЗСУ.



"Станом на 10:00 підтверджено збиття двох крилатих ракет Х-101, двох балістичних ракет "Іскандер-М"/KN-23 та 37-ми БпЛА противника у Київській, Полтавській, Житомирській, Сумській, Черкаській, Запорізькій, Чернігівській та Кіровоградській областях", - йдеться у повідомленні.

47 ударних безпілотників були локаційно втрачені у різних регіонах України, а два - вийшли з повітряного простору України у напрямку Білорусі та Росії. Ще два безпілотники на момент оприлюднення звіту перебували у повітряному просторі України, додали в ПС ЗСУ.

Комбінований удар по Києву

Нагадаємо, що зранку 13 листопада комбінованого ракетно-дронового удару військ РФ зазнав Київ. Як уточнили у Київській міській військовій адміністрації (КМВА), це був перший подібний удар по столиці за 73 дні. У повітряному просторі поблизу столиці сили ППО знищили кілька крилатих, кілька балістичних ракет та близько десятка ударних дронів, уточнили в КМВА. Минулося без постраждалих.

Водночас внаслідок ранкового удару постраждала одна людина в Броварському районі Київщини. Там була зруйнована будівля, зайнялася пожежа, яку рятувальники вже приборкали.