56 членів СОТ висловили підтримку Україні

24 лютого Росія здійснила повномасштабне воєнне вторгнення в Україну.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 12 червня.

На цій сторінці DW стежила за новинами понеділка, 13 червня (час київський).

++06.55++

56 членів Світової організації торгівлі (СОТ) висловили стурбованість у зв'язку з війною в Україні та підтримку Києву. Вони наголосили, що руйнування української інфраструктури має наслідки для світової торгівлі та постачання на міжнародні ринки сільськогосподарської продукції, продовольства, добрив та корисних копалин. "Ми будемо намагатися підтримати Україну та сприяти її експорту. У рамках можливостей кожного члена СОТ продовжимо надавати гуманітарну допомогу, щоб пом'якшити страждання жителів України, включаючи допомогу у забезпеченні доступу до товарів першої необхідності, зокрема продуктів харчування. Крім того, шукатимемо шляхи допомогти Україні з відбудовою, як тільки дозволять обставини", - сказано у спільній заяві, підписаній Євросоюзом, США та ще 54 членами СОТ.

++06.45++

Російські війська намагаються просунутися на південний схід від Ізюма у напрямку Слов'янська і досягли певного прогресу, повідомляє американський Інститут дослідження війни (ISW). Водночас російські військові підірвали два мости через річку Сіверський Донець між Сєвєродонецьком та Лисичанськом. На півдні України росіяни зосередилися на обороні, наголошують аналітики.

++06.35++

Міжнародна правозахисна організація Amnesty International зібрала докази застосування Росією касетних бомб та некерованих ракет під час ударів по житлових кварталах Харкова. AI опитала 160 харків'ян, серед яких постраждалі від обстрілу, рідні жертв, а також лікарі, які лікують поранених, збирала та аналізувала докази на місці бомбардувань, вивчала різноманітні цифрові носії інформації. В підсумку організація задокументувала щонайменше 28 випадків невибіркових ударів по місту з боку російської армії. Безладні обстріли, під час яких гинуть мирні люди та знищується цивільна інфраструктура, вважаються воєнним злочином, наголошується у доповіді AI.