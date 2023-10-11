55 загиблих у Грозі: СБУ встановила навідників удару сил РФ

Удар по Грозі, якого війська РФ завдали з ракетного комплексу "Іскандер" і внаслідок якого, за останніми даними, загинули 55 людей, навели двоє місцевих чоловіків, повідомили в СБУ.

Служба безпеки України викрила двох навідників ракетного удару, якого війська РФ завдали з ракетного комплексу з "Іскандер-М" по селу Гроза у Харківській області 5 жовтня, і внаслідок якого, за останніми даними, загинули 55 людей. Про це у середу, 11 жовтня, повідомляє пресслужба СБУ.

За даними спецслужби, ними виявилися два місцевих жителя - 30-річний Володимир Мамон та його молодший брат 23-річний Дмитро Мамон, які під час окупації регіону перейшли на бік окупантів.

Як стверджують в СБУ, під час того, як ця частина регіону була захоплена військами РФ, ці чоловіки обійняли посади у лавах окупаційного так званого "управління внутрішніх справ військово-цивільної адміністрації Харківської області". "Там одного з них призначили "водієм конвойної групи", іншого - "інспектором дорожньо-патрульної служби", - розповіли в СБУ.

Напередодні деокупації регіону Збройними силами України брати з родинами втекли на територію РФ, де продовжили працювати на Москву, вказують у спецслужбі.

"За вказівками російських окупантів вони дистанційно розпочали формувати власну мережу інформаторів на підконтрольній Україні території. Для цього "втемну" залучали до підривної діяльності своїх родичів, сусідів та знайомих з деокупованих міст та селищ Харківщини. Під виглядом дружніх розмов та листувань у месенджері зрадники випитували у людей відомості про дислокацію Сил оборони та масові заходи на території регіону", - зазначили в СБУ.

У відомстві встановили, що колаборанти отримали інформацію про заплановане перепоховання загиблого військового у селі Гроза та передали росіянам. Ті, своєю чергою, на основі цих відомостей завдали прицільного удару по селу із застосуванням оперативно-тактичного ракетного комплексу "Іскандер М".

Кількість загиблих у Грозі зросла до 55

Станом на ранок 11 жовтня кількість загиблих внаслідок ракетного удару по Грозі збільшилася до 55. Двох зниклих безвісти жінок ідентифікували серед загиблих, повіжомляє низка українських ЗМІ із посиланням на речника обласної прокуратури Харківщини Дмитра Чубенка.

"Вже ідентифіковано 55 тіл, вважаються безвісти зниклими троє людей, дітей серед них немає. Виходячи із заяв родичів про зниклих людей, кількість загиблих може ще збільшитись до 58", - розповів Чубенко.

Він зауважив, що ідентифікація тіл загиблих триває.

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