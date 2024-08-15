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$52 на ЗСУ: в Росії балерину засудили до 12 років колонії

Жан Рофе
15 серпня 2024 р.

Громадянку РФ і США Ксенію Кареліну, яка прилетіла в лютому на Урал відвідати родичів, російський суд визнав винною у "держзраді" через переказ грошей українському фонду.

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Ксенія Кареліна у Свердловському обласному суді, 20 червня 2024 року
Ксенія Кареліна у Свердловському обласному суді, 20 червня 2024 рокуФото: AP Photo/picture alliance

Свердловський обласний суд в Росії засудив громадянку РФ та США Ксенію Кареліну до 12 років колонії загального режиму у справі про "державну зраду". Про це повідомляється в Telegram-каналі суду у четвер, 15 серпня.

Згідно з вироком, Кареліній також призначено штраф у розмірі 300 тисяч рублів та подальше обмеження волі на півтора роки. У ході судового розгляду "підсудна повністю визнала свою провину", сверджується у повідомленні. Вирок набуде чинності за 15 діб, якщо не буде оскаржений сторонами.

ґсторона обвинувачення вимагала для Кареліної 15 років колонії.

Справа Ксенії Кареліної

33-річна балерина Ксенія Кареліна, яка проживала в Лос-Анджелесі, була затримана в Єкатеринбурзі в лютому 2024 року, коли повернулася в Росію відвідати родичів. Жінку звинуватили у переказі грошей на потреби Збройних сил України (ЗСУ).

Як стверджував суд, 24 лютого 2022 року Кареліна "за своєю ініціативою переказала гроші на користь однієї з українських організацій, які згодом були спрямовані на придбання Збройними силами України предметів тактичної медицини, екіпірування, засобів ураження та боєприпасів".

За даними ФСБ РФ, жінка також "неодноразово брала участь у публічних акціях" на підтримку України, яка захищається від повномасштабного вторгнення РФ.

Як повідомляв адвокат Михайло Мушаілов, співробітники ФСБ, ймовірно, знайшли в телефоні Кареліною докази переказу у розмірі 51,8 долара на рахунок фонду Razom for Ukraine. Цей фонд, створений українцями в США, збирає гроші на гумодопомогу українцям та техніку для ЗСУ.

Вирок Кареліній оголосили лише за два тижні після того, як Росія звільнила 16 ув'язнених із громадянством США та інших західних країн, у тому числі американського репортера Евана Гершковича та колишнього морського піхотинця США Пола Вілана.

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