500 днів війни: Зеленський відвідав острів Зміїний

Володимир Зеленський на Зміїному подякував українським захисникам і запевнив, що Україна звільнить всю свою територію. Тим часом в міноборони нагадали здобутки України за 500 днів війни.

Президент України Володимир Зеленський у суботу, 8 липня, на 500-й день від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, оприлюднив у соцмережах відео з поїздки на острів Зміїний, який минулоріч Збройні сили України звільнили від військових РФ.

"Сьогодні ми вшанували тут наших українських героїв, які билися за цей острів, які звільнили його. І хоч це невеликий клаптик суходолу посеред нашого Чорного моря, це - великий доказ того, що Україна поверне собі кожну частину своєї території", - наголосив президент.

"Я хочу подякувати саме звідси, з цього місця, місця перемоги, кожному нашому воїну за ці 500 днів", - додав Володимир Зеленський.

У відео не вказано, коли саме воно було записано. Останні два дні президент України перебував закордоном - він відвідав Болгарію, Чехію, Словаччину і Туреччину. Вночі Володимир Зеленський провів спільну пресконференцію з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом у Стамбулі.

Здобутки України за 500 днів

Своєю чергою заступниця міністра оборони Ганна Маляр перерахувала військові і інші здобутки України за 500 днів опору повномасштабній російській агресії.

"497 днів тому ми зруйнували очікування "про Київ за три дні" та міф про "другу армію світу". 4️462 дні тому ми звільнили Київщину та північ України, російські ЗМІ вперше заговорили про свій відступ, як про "жест доброї волі", - нагадала Маляр в Telegram.

Серед інших визначних подій війни вона перерахувала знищення флагманського крейсера РФ "Москва", контрнаступ на Харківщині і Херсонщині. "273 дні як нанесли перший удар по Кримському мосту, щоб зламати росіянам логістику", - зауважила заступниця міністра.

Також вона згадала про отримання від партнерів реактивних систем залпового вогню HIMARS і зенітних ракетних комплексів Patriot, збиття російських гіперзвукових ракет "кинджал", видачу Міжнародним кримінальним судом ордера на арешт президента РФ Володимира Путіна.