  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Військова допомога Україні
Воєнні злочини в Україні
КонфліктиУкраїна

500 днів війни: Зеленський відвідав острів Зміїний

Степан Смишляєв
27 хв. тому

Володимир Зеленський на Зміїному подякував українським захисникам і запевнив, що Україна звільнить всю свою територію. Тим часом в міноборони нагадали здобутки України за 500 днів війни.

https://p.dw.com/p/4TcEi
Зеленський на острові Зміїний
Зеленський на острові ЗміїнийФото: president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський у суботу, 8 липня, на 500-й день від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, оприлюднив у соцмережах відео з поїздки на острів Зміїний, який минулоріч Збройні сили України звільнили від військових РФ.

"Сьогодні ми вшанували тут наших українських героїв, які билися за цей острів, які звільнили його. І хоч це невеликий клаптик суходолу посеред нашого Чорного моря, це - великий доказ того, що Україна поверне собі кожну частину своєї території", - наголосив президент.

"Я хочу подякувати саме звідси, з цього місця, місця перемоги, кожному нашому воїну за ці 500 днів", - додав Володимир Зеленський.

У відео не вказано, коли саме воно було записано. Останні два дні президент України перебував закордоном - він відвідав Болгарію, Чехію, Словаччину і Туреччину. Вночі Володимир Зеленський провів спільну пресконференцію з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом у Стамбулі.

Здобутки України за 500 днів

Своєю чергою заступниця міністра оборони Ганна Маляр перерахувала військові і інші здобутки України за 500 днів опору повномасштабній російській агресії. 

"497 днів тому ми зруйнували очікування "про Київ за три дні" та міф про "другу армію світу". 4️462 дні тому ми звільнили Київщину та північ України, російські ЗМІ вперше заговорили про свій відступ, як про "жест доброї волі", - нагадала Маляр в Telegram.

Серед інших визначних подій війни вона перерахувала знищення флагманського крейсера РФ "Москва", контрнаступ на Харківщині і Херсонщині. "273 дні як нанесли перший удар по Кримському мосту, щоб зламати росіянам логістику", - зауважила заступниця міністра.

Також вона згадала про отримання від партнерів реактивних систем залпового вогню HIMARS і зенітних ракетних комплексів Patriot, збиття російських гіперзвукових ракет "кинджал", видачу Міжнародним кримінальним судом ордера на арешт президента РФ Володимира Путіна.

Військовий ЗСУ: "Це ще не контрнаступ, шукаємо слабкі місця"

Пропустити розділ Більше за темою

Більше за темою

Слідчий з міжнародної групи криміналістів збирає докази російських злочинів в Україні

У Гаазі запрацював центр розслідування злочинів РФ проти України

У Гаазі запрацював центр розслідування злочинів РФ проти України

До складу Міжнародного центру розслідування злочинів агресії РФ увійдуть прокурори з України, ЄС, США та Міжнародного кримінального суду. Центр має стати проміжним кроком перед створенням спеціального трибуналу.
Конфлікти3 липня 2023 р.
Пропустити розділ Топтема

Топтема

Зеленський на острові Зміїний

500 днів війни: Зеленський відвідав острів Зміїний

Конфлікти27 хв. тому
1 стор. з 1
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

external

Останній фермер у селі-привиді: як відбудовується Довгеньке

Останній фермер у селі-привиді: як відбудовується Довгеньке

Суспільство19 год. тому09:33 хв.
external

Як росіяни гуляють у Сочі і Грузії, поки в Україні війна

Як росіяни гуляють у Сочі і Грузії, поки в Україні війна

Подорожі22 год. тому31:35 хв.
Штаб-квартира НАТО в Брюсселі

Що принесе українцям саміт НАТО - надію чи розчарування?

Що принесе українцям саміт НАТО - надію чи розчарування?

Політика13 год. тому
Донорство крові

Кров під час війни: Україні бракує постійних донорів

Кров під час війни: Україні бракує постійних донорів

Суспільство19 год. тому
Партійці АдН святкують перемогу свого кандидата на регіональних виборах у Зоннеберзі, 25 червня 2023

Мігранти стривожені зростанням рейтингів правопопулістів АдН

Мігранти стривожені зростанням рейтингів правопопулістів АдН

Суспільство20 год. тому
Поле в Україні, засіяне зерновими

Ринок землі в Україні: жодного ажіотажу попри побоювання

Ринок землі в Україні: жодного ажіотажу попри побоювання

Економіка24 год. тому
На головну сторінку