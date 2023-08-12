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500 дітей загинули в Україні внаслідок війни - ОГПУ

Дар'я Нинько
24 хв. тому

500 дітей стали жертвами російської агресії проти України, повідомили в Офісі генпрокурора. Ще понад 1097 дітей зазнали поранень.

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Зруйнований внаслідок обстрілу магазин іграшок у Новій Каховці
500 стали жертвами війни Росії проти України - ОГПУФото: Sergei Malgavko/TASS/dpa/picture alliance

Внаслідок повномасштабної агресії РФ в Україні загинули щонайменше 500 дітей. Ще понад 1097, за даними ювенальних прокурорів, зазнали поранень різного ступеня тяжкості. Про це у суботу, 12 серпня, повідомляє Офіс генерального прокурора України.

Найбільша кількість постраждалих внаслідок війни дітей зафіксована у Донецькій області - 485. У Харківській - 298, Київській - 129, Херсонській - 118, Запорізькій - 99, Миколаївській - 97, Дніпропетровській - 94, Чернігівській - 71, Луганській - 67.

"Ці цифри не остаточні. Триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях", - наголошується в повідомленні ОГПУ у Facebook.

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500-ю жертвою став хлопчик з Івано-Франківщини

500-ю жертвою російської агресії серед дітей став 8-річний хлопчик, який загинув внаслідок ракетного обстрілу Коломийського району Івано-Франківської області 11 серпня.

Тоді війська РФ запустили з чотирьох літаків МіГ-31К з Тульської та Липецької областей Росії чотири аеробалістичні ракети Х-47 "Кинджал" через північ України у район аеродрому в Коломиї.

Одну з ракет силам української ППО вдалося знищити в межах Київської області, решта вдарили неподалік аеродрому в Коломиї. Одна з ракет поцілила в приватний будинок у Коломийському районі, де проживала сім'я з трьома дітьми. Хлопчика в критичному стані доправили до лікарні, але врятувати його життя медикам не вдалося.

Як РФ викрадає дітей з України і як матері повертають їх?

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