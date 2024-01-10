50 країн засудили передачу Північною Кореєю балістики Росії

Головні дипломати 48 країн і ЄС засудили використання РФ північнокорейських балістичних ракет проти України та закликали до дотримання резолюцій Радбезу ООН.

Міністри закордонних справ 47 країн, а також державний секретар США та верховний представник Європейського Союзу з закордонної й безпекової політики "найрішучим чином" засудили поставку Північною Корею балістичних ракет Росії та їхнє застосування проти України. Про це йдеться у спільній заяві , оприлюдненій на сайті міністерства закордонних справ України в ніч на середу, 10 січня.

"Передача цієї зброї збільшує страждання українського народу, підтримує агресивну війну Росії та підриває глобальний режим нерозповсюдження. Використання Росією балістичних ракет КНДР в Україні також надає КНДР цінну технічну та військову інформацію", - наголошується у заяві, яку крім країн Заходу підписали, зокрема, Аргентина, Гватемала, Палау, Ізраїль.

Дипломати висловили "глибоке занепокоєння" наслідками співпраці КНДР і РФ для безпеки в Європі, на Корейському півострові, в Індо-Тихоокеанському регіоні та в усьому світі.

Вони наголосили, що передача балістичних ракет з Північної Кореї до Росії грубо порушує численні резолюції Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй (ООН), зокрема й ті, які сама РФ підтримала.

Міністри пообіцяли уважно стежити за тим, що Росія надає Північній Кореї в обмін на ці поставки зброї.

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До розслідування можуть приєднатися іноземні слідчі

4 січня США заявили, що Північна Корея передала Росії пускові установки балістичних ракет і кілька десятків самих ракет. За їхніми даними, 30 грудня РФ вперше використала проти України північнокорейську ракету, а під час масованого удару 2 січня запустила ще кілька.

5 січня речник Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ) Юрій Ігнат сказав, що поки не має таких даних. За його словами, після заяви США фахівці вивчатимуть уламки, після чого вже можна буде казати, чи є такий факт, чи немає. Перевірка може зайняти декілька днів.

Згодом голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов заявив, що наприкінці грудня та на початку січня війська РФ атакували Харківщину не своїми ракетами, а в прокуратурі заявили про схожість запущеної по Харківській області ракети з північнокорейською, але наголосили, що прямих доказів поки немає. Речник обласної прокуратури не виключив співпрацю слідства з іноземними партнерами, щоб встановити точне походження ракет.