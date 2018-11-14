5 років після Майдану: хроніка народного повстання (фотогалерея)

5 років після Майдану: хроніка народного повстання

17.12.2013 - "Борг Януковича"

У Москві зустрічаються президенти України та Росії - Віктор Янукович та Володимир Путін. Кремлівський лідер заявляє, що Росія готова допомогти Україні вийти зі скрутної економічної ситуації, що склалася. Росія надає Україні знижку на ціну на газ та кредит на три мільярди доларів, який став відомим як "борг Януковича". Опозиція називає російський кредит хабарем Януковичу за відмову від угоди з ЄС.