40-річні офіцери ГРУ: що ми знаємо про підозрюваних у замаху на Скрипалів

"Ми були праві в березні, заявивши, що відповідальність несе російська держава", - заявила, виступаючи в парламенті в середу, 5 вересня, прем'єр-міністерка Великобританії Тереза Мей. Кажучи про "відповідальність", Мей мала на увазі замах на колишнього полковника військової розвідки міністерства оборони РФ, подвійного агента Сергія Скрипаля та його доньку Юлію, який було вчинено в британському місті Солсбері 4 березня 2018 року.

Уже тоді Лондон звинуватив Росію в причетності до застосування хімічної зброї на британській території та зажадав пояснень. У відповідь Москва відкинула звинувачення та вимагала доказів. Через півроку після атаки Великобританія назвала підозрюваних у цій справі.

Підозрювані в'їхали до Великобританії під іменами "Олександр Петров" та "Руслан Боширов"

Мей: Використання хімзброї - не "акт самодіяльності"

Першою 5 вересня виступила Королівська прокурорська служба Великобританії, заявивши, що зібрано достатньо доказів і є підстави для того, щоб висунувати обвинувачення двом росіянам, Олександру Петрову та Руслану Боширову, у замаху на Скрипалів. Практично одночасно Скотланд-Ярд опублікував їхні фотографії, додавши, що обом близько 40 років.

Потім у парламенті Великобританії виступила Тереза Мей. Вона заявила: "На підставі зібраних даних уряд дійшов висновку, що дві особи, названі раніше поліцією та прокурорською службою, є офіцерами російської військової розвідки, відомої як ГРУ". Головне розвідувальне управління (ГРУ) сьогодні називається Головним управлінням Генштабу РФ. Мей додала, що замах не був "актом самодіяльності": "Ця операція практично напевне була схвалена за межами ГРУ на найвищому рівні російського керівництва", - кілька разів підкреслила британська прем'єрка.

Шлях підозрюваних у Великобританії

Імена обох підозрюваних, як припускає британська влада, скоріш за все несправжні, хоча прибули вони до Лондона за чинними російськими паспортами. Це був, за даними поліції, не перший їхній візит до Великобританії. За даними Скотланд-Ярду, росіяни прилетіли в лондонський аеропорт Гетвік за два дні до замаху, 2 березня, рейсом "Аерофлоту". Щоб відстежити переміщення росіян з другого по четверте березня, знадобилася праця 250 слідчих, які переглянули загалом 11 тисяч годин відеозйомок.

Підозрювані в Солсбері: за версією слідства, вже після нанесення отрути на ручку дверей будинку Скрипалів

Росіяни зупинилися в лондонському готелі City Stay Hotel, де пізніше були знайдені сліди хімічної отруйної речовини, відомої як "Новачок". Звідти вони двічі їздили в Солсбері. Перший день, як припускає слідство, був присвячений підготовці, другий - замаху. Обидва рази вони провели в місті не більше двох годин. Слідчі змогли простежити, куди ця парочка ходила під час свого перебування, й опублікували низку їхніх фотографій на місці. В день атаки "Боширов" та "Петров" приїхали в Солсбері об 11:48 ранку, а через дві години вже поїхали назад до Лондона. Того ж дня, через кілька годин, вони відлетіли в Москву рейсом "Аерофлоту".

Просити Росію про екстрадицію підозрюваних британська влада не має наміру, вважаючи це безперспективною задачею: Росія не видає своїх громадян. Проте виписаний європейський ордер на арешт росіян.

Злощасний флакон з "Новачком"

Фотографії упаковки та флакону, в якому містився "Новачок"

Скотланд-Ярд опублікував також фотографії злощасного флакону, в якому містилася отруйна рідина. Це саморобна упаковка парфумів "Ніна Річі" - саме її через кілька тижнів підібрав безробітний британець Чарлі Роулі та подарував своїй подрузі Дон Стерджес, яка пізніше померла від наслідків отруєння.

За день до виступу британської прем'єрки Організація із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) підтвердила, що у випадку з Роулі та Стерджес ідеться про ту ж отруйну речовину з групи "Новачок", котру використовували при отруєнні Скрипалів. Разом з тим, ризик нових заражень від отруйної речовини на британській території Мей охарактеризував як "низький".

Лондон обіцяє"протистояти ГРУ"

Після наданих Терезою Мей свідчень причетності Росії британський парламент за її закликом одноголосно засудив Кремль за "варварську діяльність", унаслідок якої "чотири людини досі борються за своє життя, а одна померла".

Мей присвятила частину свого виступу російській військовій розвідці та тому, яку, за її словами, вона являє "небезпеку для всіх наших союзників та для наших громадян". Вона закликала союзників посилити заходи, відзначивши, що Лондон, у свою чергу, підготував "повний набір засобів із використанням усієї національної системи безпеки" для подальшої "протидії ГРУ".

Британська прем'єрка не виключила нових санкцій стосовно Москви за використання хімічної зброї на британській території - з боку самого Лондона та союзників. "Сьогоднішні свідчення демонструють, чому це так важливо", - додала Мей. Напередодні вона, як повідомили агентства, поінформувала про висновки слідства у справі Скрипалів президента США Дональда Трампа. Також Великобританія просить провести термінове засідання Ради Безпеки ООН у цій справі.

У Росії всі обвинувачення відкидають. Офіційна представниця МЗС РФ Марія Захарова заявила, що імена та фотографії підозрюваних у замаху на Скрипалів "нічого Росії не кажуть".