 39 загиблих, знайдених у вантажівці біля Лондона, виявилися в′єтнамцями | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.11.2019

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Новини

39 загиблих, знайдених у вантажівці біля Лондона, виявилися в'єтнамцями

Поліція остаточно підтвердила те, що усі 39 осіб, які загинули у вантажівці, знайденій поблизу Лондона, були з В'єтнаму.

Британська поліція вважає, що усі 39 загиблих у вантажівці поблизу Лондона були з В'єтнаму

Британська поліція вважає, що усі 39 загиблих у вантажівці поблизу Лондона були з В'єтнаму

Всі 39 загиблих у вантажівці-рефрижераторі, яка була знайдена правоохоронцями неподалік від Лондона, виявилися громадянами В'єтнаму. Про це із посиланням на заяву британської поліції у суботу, 2 листопада, повідомляє інформаційне агентство AP.

"На даний момент ми вважаємо, що жертви є в'єтнамськими громадянами, і перебуваємо у контакті із владою В'єтнаму", - зазначив заступник начальника поліції Ессексу Тім Сміт.

Британські детективи спочатку припускали, що загиблі були китайського походження, але повідомлення від родичів, які сподівалися знайти серед жертв своїх зниклих рідних, змусили поліцію переглянути цю версію. Раніше щонайменше 12 в'єтнамських родин звернулися до органів влади, припускаючи, що їхні родичі, котрі повинні бути в Великобританії, могли опинитися серед виявлених у вантажівці тіл.

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Однак поки що питання походження жертв не є остаточно закритим - британські та в'єтнамські правоохоронці продовжують процедуру ідентифікації осіб загиблих і обіцяють оголосити офіційні результати вже незабаром.

Також британські поліцейські повідомили про додаткові затримання у цій справі. На додачу до водія вантажівки, якого звинувачують в ненавмисному вбивстві 39 осіб, а також у змові з метою нелегального перевезення людей та сприянні нелегальній міграції, було затримано ще трьох підозрюваних: одного - у Ірландії та двох - у В'єтнамі.

За даними поліції, затримані займалися організацією нелегального перетину кордону для мігрантів з В'єтнаму вже декілька років.

38 дорослих та один підліток, тіла яких знайшли у контейнері-рефрижираторі, були нелегальними мігрантами і замерзли під час транспортування контейнера з Бельгії до Великобританії. Рефрижиратор прибув до британського порту Перфліт паромом з бельгійського Зебрюгге, після чого його приєднали до вантажівки із болгарською реєстрацією, яку пізніше виявили неподалік порут Перфліт.

Щороку до Великобританії перевозять тисячі нелегальних мігрантів. Передусім це роблять вантажівками, але також використовують кораблі та човни.  

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