38 обмінів: з полону звільнені понад 1800 українців (онлайн)

Війна Росії проти України - новини четверга, 2 березня (час київський).

++16:50++

Заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков попередив про небезпеку прямого зіткнення ядерних держав "у разі продовження політики ескалації конфлікту в Україні", яку, на його думку, проводять США та НАТО. "Зростаюче їх залучення до збройної конфронтації може призвести до прямого військового зіткнення ядерних держав з катастрофічними наслідками", - заявив він на Конференції з роззброєння в Женеві. Рябков виступав перед практично порожньою залою, пише агентство AFP. Під час його виступу багато західних дипломатів зібралися для фотосесії на тлі українського прапора.

++16:20++

Тіла трьох вбитих російськими військовими мирних жителів виявила поліція Київщини. Ексгумацію загиблих провели в Бородянці. Як ідеться у повідомленні очільника поліції Київщини Андрія Нєбитова, про поховання повідомив місцевий житель. У березні 2022, під час окупації, він натрапив на тіла двох застрелених російськими солдатами людей та обгорілі рештки третього. Чоловік поховав загиблих на місцевому цвинтарі. Нині чоловік повернувся з-за кордону і повідомив поліції про захоронення. Загалом на Київщині після деокупації вже виявили 1373 тіла мирних жителів. 197 загиблих ще неідентифіковані. 278 осіб вважається зниклими безвісти.

++16:00++

38 обмінів: з полону в Україну повернулись понад 1800 людей

Від початку повномасштабного вторгнення в рамках 38 обмінів з полону звільнені 1863 особи, до України повернуті тіла 1409 захисників, повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими. Серед звільнених з полону - 1756 військовослужбовців та 135 цивільних. У повідомленні зазначається, що в середньому за добу 419 сімей захисників отримують допомогу від консультантів штабу. Загалом за цей час сім'ям надано майже 28 тисяч консультацій, і в телефонному режимі, і під час особистих прийомів. Також наголошується, що подано 120 позовів до Європейського суду з прав людини, зокрема у справах щодо всіх командирів "Азовсталі".

++15:20++

Масовані ракетні атаки Росії можуть залишитися в минулому, ворог шукає нову тактику, повідомила речниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк. "Ми говоримо, що масовані ракетні атаки можуть залишитися в минулому, а зараз ворог перебуває на етапі пошуку нової тактики", - цитує Гуменюк "Інтерфакс-Україна". За її словами, тепер ворог "починає розділяти в часі ракетні удари. Іноді це колаборація ударів з моря і повітря, а також невеликі партії шахедів".

"Зараз вони хочуть і знешкоджувати нашу ППО, і завдавати результативних ударів", - сказала Гуменюк. За її оцінкою, "об'єктивна ситуація полягає в тому, що ракет (у РФ) уже набагато менше, але все ще є. Виробництво майже зупинено, але все ще є". "Потужність ворога не знищена повністю. Вона ще має ознаки життя і продукує продукти вбивства", - підсумувала Гуменюк.

++15:10++

Президент Росії Путін назвав події у Брянській області "терористичним актом". "Сьогодні вчинили черговий терористичний акт, черговий злочин. Проникли на прикордонну територію та відкрили вогонь по цивільних особах. Бачили, що це цивільна машина, бачили, що там сидять цивільні особи та діти. "Нива" звичайна. Відкрили вогонь", - заявив він під час телемосту з П'ятигорськом. Путін збирався їхати до П'ятигорська на відкриття Року педагога, але у зв'язку з подіями у Брянській області поїздку було скасовано.

++14:50++

Росія не припиняє штурму Бахмута - генштаб ЗСУ

Російські війська не припиняють штурму Бахмута на Донеччині, проте їм не вдається захопити місто, повідомляє генштаб Збройних сил України на своїй сторінці у Facebook. "На бахмутському напрямку ворог продовжує наступати. Штурмує місто Бахмут. Наші захисники відбили атаки в районах населених пунктів Оріхово-Василівка, Дубово-Василівка, Бахмут та Іванівське", - ідеться у повідомленні. Як відомо, Росія кинула найбільш підготовлені штурмові загони ПВК "Вагнер" на бахмутський напрямок для прориву оборони українських захисників.

Читайте також: Бої за Соледар: що потрібно знати про передмістя Бахмута та його підземелля

++14.30++

В російському Ульяновську під час випробувань військово-транспортного літака Іл-76МД-90А загинула одна людина, ще декілька - отримали поранення, повідомляє "Інтерфакс". "Трагічний випадок" стався під час перевірки герметичності фюзеляжу літака, коли всередину відсіків був накачаний надлишковий тиск, зауважили в російській Об'єднаній авіабудівній корпорації.

++13.55++

Під час зустрічі міністрів закордонних справ країн Великої двадцятки (G20), яка проходить в Індії, державний секретар США Ентоні Блінкен закликав Росію припинити перешкоджати роботі "зернової угоди". "Росія навмисно і систематично уповільнює темпи інспекцій, створюючи скупчення кораблів, які могли б сьогодні доставляти продовольство у світ", - наголосив держсекретар.

Він закликав країни G20 підтримати подовження дії і розширення зернової ініціативи "для зміцнення продовольчої безпеки для найбільш уразливих верств населення".

++13.15++

За оновленими даними, у Запоріжжі через потрапляння ракети у будинок загинуло чотири людини, вісім поранено, ще п'ятеро вважаються зниклими безвісти, серед них - дитина. Такі дані наводить Офіс Генерального прокурора України. Попередньо по п'ятиповерхівці влучила ракета ЗРК "С-300".

++12.50++

Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк натякнув на поширення партизанського руху в РФ, не надаючи жодних деталей. "Історія про українські ДРГ в РФ - це класична провокація. Абсолютно свідома. Росія хоче налякати своїх, щоб за рік війни бодай якось виправдати напад на іншу країну та зростаючу бідність. Тим часом партизанський рух в РФ стає сильнішим та агресивнішим. Бійтеся своїх партизанів", - написав він у Twitter.

Тим часом відповідальність за сутички у Брянській області взяли на себе бійці Російського добровольчого корпусу (РДК). Про це йдеться у Telegram-каналі, який позиціонує себе як офіційний канал "російського добровольчого формування, що перебуває у складі ЗСУ". У соцмережі оприлюднили відео, на якому зображені двоє бійців з жовтими пов'язками. Один із них стверджує, що РДК перейшов державний кордон Російської Федерації і що тепер настав час звичайним громадянам Росії зрозуміти, "що вони не раби" і "боротися". При цьому чоловік не згадує про причетність формування до ЗСУ чи інших українських підрозділів.

В українському оперативному командуванні "Північ" 2 березня знову застерегли, що РФ "може вдаватися до провокацій та намагатися дискредитувати ЗСУ".

Читайте також: Що відомо про російські підрозділи у складі ЗСУ

++12.35++

Німеччина і інші союзники ведуть переговори з Києвом щодо повоєнних гарантій безпеки. "Такі гарантії безпеки, однак, випливають за передумови, що Україна успішно захищатиметься у цій війні", - заявив канцлер ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz), виступаючи у Бундестазі 2 березня.

При цьому він зауважив, що Німеччина продовжуватиме постачати озброєння Україні, оскільки наразі Росія не демонструє готовності припинити війну. "Ніщо не говорить про те, що Путін сяде за стіл переговорів у даний момент", - сказав канцлер.

Він також зазначив, що перемовини про мирне врегулювання не можуть вестися без участі Києва. "Мир не може бути укладений за спиною України. Ми знаємо, яка доля чекає на українців під російською окупацією. Прагнення до миру не означає поневолення більшим сусідом. Якщо Україна перестане оборонятися, то буде не мир, а кінець України", - підкреслив Шольц.

++ 12.15++

Секретар РНБО України Олексій Данілов вважає, що настав час нової "стратегії деокупації Криму". "Черговість засобів деокупації - політико-дипломатичних, військових, економічних тощо - вимагає зміни пріоритетів", - написав він у Twitter без подальших пояснень.

Читайте також: В Україні підрахували, скільки кадрів потребуватиме Крим після деокупації

++11.50++

Інформацію про сутички в прикордонних з Україною регіонах РФ прокоментувала Федеральна служба безпеки РФ. Там заявляють, що українські військові нібито порушили російський кордон. У Климовському районі Брянської області силовики ФСБ та міноборони РФ "проводять заходи зі знищення озброєних українських націоналістів", цитує заяву ФСБ "Інтерфакс".

++11.43++

У Чернігівській, Сумській та Полтавській областях України оголошена повітряна тривога.

++11.30++

Російські державні інформагенції повідомляють про сутички і постріли у двох селах Брянської області РФ, що на кордоні з Чернігівською областю України. За даними ТАСС, "група українських диверсантів проникла у два села, в одному з них взявши в заручники місцевих жителів". РосЗМІ повідомляють також про загиблих і поранених. Українська сторона не коментувала наразі цю інформацію.

Раніше в ЗСУ попереджували, що росіяни готують провокацію. 23 лютого у районі кордону РФ із Чернігівською областю був зафіксований рух колон військової техніки без знаків розпізнавання та військових, одягнених у піксель, схожий на форму Збройних сил України. "Скоріш за все, метою є звинувачення українських захисників в порушенні територіальної цілісності", - йшлося у повідомленні ОК "Північ".

++11.00++

Прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні розраховує, що головуюча у Великій двадцятці Індія сприятиме досягненню "справедливого миру" в Україні, повідомляє Reuters. На пресконференції з прем'єром Індії Нарендрою Моді Мелоні також зазначила, що Рим має на меті зміцнити своє партнерство з Нью-Делі в питаннях оборони, енергетичної безпеки, кібербезпеки та інших сферах.

++10.40++

У результаті ракетного обстрілу Запоріжжя кількість загиблих зросла до трьох осіб, поранено шістьох мирних жителів, повідомила Нацполіція. Понад 10 квартир з другого до п'ятого поверху зруйновано.

Відео з місця влучання ракети опубліковано на сторінці президента Володимира Зеленського.

++10.25++

Станом на 2 березня Росія втратила вже понад 150 тисяч військових у війні проти України, стверджує генеральний штаб Збройних сил України. У щоденному зведенні українського генштабу також вказано, що з лютого 2022 року було знищено майже 3,4 тисячі російських танків, понад 6,6 тисяч бойових броньованих машин, 2,4 тисячі артилерійських систем, 480 реактивних систем залпового вогню, 300 літаків, 288 гелікоптерів, понад 2 тисячі безпілотників і майже 900 крилатих ракет.

++09.53++

Потепління допоможе українським підрозділам в обороні Бахмута Донецької області, йдеться у щоденному звіті військової розвідки Великобританії, оприлюдненому у Twitter міністерства оборони країни. Розвідники зауважують, що від середини лютого нічні заморозки, які чергуються з денними відлигами, призводять до утворення багнюки, що обмежує пересування військ і техніки.

"Майже напевно, що наприкінці березня умови пересування по пересіченій місцевості будуть найгіршим після остаточної відлиги. Це ускладнить наземні операції і рух важкої бронетехніки по бездоріжжю, особливо по розбитому ґрунті в районі Бахмута", - зазначається у звіті.

++09.25++

Словаччина розглядає можливість передати Україні 10 літаків радянського виробництва МіГ-29, повідомив в інтерв'ю АР міністр оборони країни Ярослав Надь. "Ми ніколи більше не будемо використовувати МіГи. Вони не мають для нас реальної цінності. Якщо ми передамо їх Україні, вони допоможуть врятувати свої життя", - заявив міністр.

Братислава зняла 11 МіГів з озброєння минулого року. Один вона хоче передати в музей, а інші - може надати Києву. Якщо Словаччина схвалить постачання - вона стане першою з країн НАТО, які надали Києву бойові літаки. Остаточне рішення про передачу винищувачів "очікується протягом кількох днів або тижнів", зауважує АР.

++08.45++

У Франції заарештували віллу на Лазурному березі вартістю 23 мільйона євро, яку пов'язують з підсанкційним російським олігархом Віктором Рашніковим. "Це перша виграна битва в довгій і делікатній економічній і судовій війні, яку ведуть західні країни проти прихильників російського режиму", - написало видання Le Monde.

++08.05++

Українська ППО збиває 80 відсотків випущених ворогом ракет, заявив командувач Об'єднаних Сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв.

"Відсоток збиття ракет дуже змінився і дорівнює - 80 відсотків. І навіть більше в окремих випадках. Наші фахівці протиповітряної оборони стали більш професійнішими і компетентними", - повідомив командувач. Він додав, що російські війська також змінили свою тактику і способи застосування засобів повітряного нападу, не зазначаючи деталі.

++07.45++

​​Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Сполучені Штати не бачать ознак готовності Кремля до змістовних переговорів про мир в Україні.

"Навпаки, всі докази свідчать про протилежне. Справжнє питання полягає в тому, чи дійде Росія до того моменту, коли вона справді буде готова припинити свою агресію", - цитує голову американської дипломатії під час візиту до Узбекистану газета The New York Times.

Нічний удар по Запоріжжю: двоє загиблих

++07.23++

Російські військові завдали у ніч на четвер, 2 березня, ракетного удару по багатоповерхівці в Запоріжжі, двоє загиблих.

Як повідомляє ДСНС України, зруйнований один під'їзд п'ятиповерхового житлового будинку. "Станом на 06:30 на місці ракетного удару по житловому будинку в м. Запоріжжя підрозділами ДСНС врятовано 11 осіб (з них 1 вагітна жінка) та 20 мешканців евакуйовано з сусіднього під'їзду", - йдеться у повідомленні. Рятувальна операція триває.

++07.00++

Українські військові відбили понад 170 атак на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках, інформує генштаб ЗСУ.

Минулої доби російські окупанти завдали 14 ракетних ударів по цивільних об'єктах на Харківщині, Полтавщині та Доннечині. Є поранені серед мирного населення, пошкодженні житлові багатоповерхівки та приватні будинки. Також російські війська здійснили 21 авіаційний удар, завдали 58 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Читайте також новини дня за 1 березня.