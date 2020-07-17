38 тисяч добровольців зголосилися до армії Азербайджану

На тлі сутичок на азербайджано-вірменському кордоні близько 38 тисяч азербайджанських громадян заявили про своє бажання добровільно вступити в лави збройних сил Азербайджану. Про це в неділю, 19 липня, повідомили в державній службі з мобілізації та призову на військову службу країни.

Ще напередодні представники відомства при цьому називали іншу цифру. Станом на суботу про бажання добровільно служити в азербайджанській армії заявили, за даними служби, більше 23,5 тисячі осіб. Наплив добровольців спостерігається навіть на тлі заяви відомства про те, що Баку не збирається оголошувати мобілізацію у країни.

Читайте також: Єреван назвав злочином погрози Баку вдарити по вірменській АЕС

Під час акцій на підтримку мобілізації у Баку деякі учасники спробували увірватися до парламенту.

Сутички між Азербайджаном і Вірменією

Наплив добровольців спричинили збройні сутички на азербайджано-вірменському кордоні, які почалися 12 липня. Вони сталися у районах неподалік Грузії, віддалені від невизнаного Нагірного Карабаху, де ситуація весь цей час залишалася спокійною.

У підсумку протистояння на кордоні забрало життя щонайменше 15 людей. В останні дні відкритих протистоянь між збройними силами двох країн не відбувалося, але ситуація залишається напруженою. Відповідальність за порушення вогню обидві сторони поклали одна на одного.

Алієв звинувачує опозицію в дестабілізації

Питання мобілізації грає велику роль і для внутрішньої політики Азербайджану. 15 липня у низці районів Баку відбулися мітинги із закликами до мобілізації через загострення ситуації на кордоні з Вірменією. При цьому група демонстрантів навіть спробувала потрапити до будівлі парламенту, але охорона та поліція витіснили протестувальників. При цьому багато з них було затримано, і тепер проти них розпочато кримінальне розслідування.

Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що за цими подіями стоять опозиційні сили, які закликали людей до "незаконних дій". Він заявив про те, що під час загострення протистояння з Вірменією "не час" проведити мітинги і що дестабілізація ситуації у країні може призвести до подальших територіальних втрат.