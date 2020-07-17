38 тисяч добровольців зголосилися до армії Азербайджану
На тлі загострення на кордоні з Вірменією у Баку заявляють, що десятки тисяч азербайджанців заявили про бажання добровольцями вступити до лав збройних сил країни.
Декілька днів тому тисячі азербайджанців у Баку вимагали активних воєнних дій проти Вірменії
На тлі сутичок на азербайджано-вірменському кордоні близько 38 тисяч азербайджанських громадян заявили про своє бажання добровільно вступити в лави збройних сил Азербайджану. Про це в неділю, 19 липня, повідомили в державній службі з мобілізації та призову на військову службу країни.
Ще напередодні представники відомства при цьому називали іншу цифру. Станом на суботу про бажання добровільно служити в азербайджанській армії заявили, за даними служби, більше 23,5 тисячі осіб. Наплив добровольців спостерігається навіть на тлі заяви відомства про те, що Баку не збирається оголошувати мобілізацію у країни.
Під час акцій на підтримку мобілізації у Баку деякі учасники спробували увірватися до парламенту.
Сутички між Азербайджаном і Вірменією
Наплив добровольців спричинили збройні сутички на азербайджано-вірменському кордоні, які почалися 12 липня. Вони сталися у районах неподалік Грузії, віддалені від невизнаного Нагірного Карабаху, де ситуація весь цей час залишалася спокійною.
У підсумку протистояння на кордоні забрало життя щонайменше 15 людей. В останні дні відкритих протистоянь між збройними силами двох країн не відбувалося, але ситуація залишається напруженою. Відповідальність за порушення вогню обидві сторони поклали одна на одного.
Алієв звинувачує опозицію в дестабілізації
Питання мобілізації грає велику роль і для внутрішньої політики Азербайджану. 15 липня у низці районів Баку відбулися мітинги із закликами до мобілізації через загострення ситуації на кордоні з Вірменією. При цьому група демонстрантів навіть спробувала потрапити до будівлі парламенту, але охорона та поліція витіснили протестувальників. При цьому багато з них було затримано, і тепер проти них розпочато кримінальне розслідування.
Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що за цими подіями стоять опозиційні сили, які закликали людей до "незаконних дій". Він заявив про те, що під час загострення протистояння з Вірменією "не час" проведити мітинги і що дестабілізація ситуації у країні може призвести до подальших територіальних втрат.
Нагірний Карабах - порохова бочка Південного Кавказу
Давній конфликт
Конфлікт навколо Нагірного Карабаху триває кілька десятиліть. Регіон, більшу частину жителів якого складали вірмени, в радянські часи належав до Азербайджанської РСР. Наприкінці 1980-х провірменські сили за підтримки Єревана взяли Нагірний Карабах під свій контроль. Почався тривалий збройний конфлікт між Вірменією та Азербайджаном.
Нагірний Карабах - порохова бочка Південного Кавказу
Початок воєнних дій
10 грудня 1991 року в самопроголошеній Нагірно-Карабаській республіці пройшов так званий референдум про незалежність. Азербайджанська меншість бойкотувала голосування. Референдум не був визнаний міжнародною спільнотою. Міжнаціональна конфронтація призвела до масштабних воєнних дій за контроль над Нагірним Карабахом і деякими прилеглими територіями.
Нагірний Карабах - порохова бочка Південного Кавказу
Війна та біженці
Під час збройного міжетнічного конфлікту між вірменами та азербайджанцями навколо Нагірного Карабаху загинули за деякими даними понад 30 тисяч людей. Сотні тисяч біженців з обох країн були змушені покинути рідні місця.
Нагірний Карабах - порохова бочка Південного Кавказу
Міжнародні посередники у врегулюванні конфлікту
Після укладення перемир'я в травні 1994 року врегулюванням конфлікту займається Мінська група ОБСЄ. Її мандат був визначений в тому ж році на Будапештському саміті. До складу групи входять Німеччина, Італія, Швеція, Фінляндія, Туреччина, Білорусь, а також Вірменія та Азербайджан. З 1997 року її співголовами є США, РФ і Франція.
Нагірний Карабах - порохова бочка Південного Кавказу
Спірна територія
Дорожній вказівник вірменською мовою (фото 2014 року) розташований на трасі, що веде в місто Степанакерт - столицю самопроголошеної Нагірно-Карабаської республіки. У міста є і друга назва азербайджанською мовою - Ханкенді. Міжнародна спільнота не визнає НКР і розглядає регіон як частину Азербайджану. Вірменія це заперечує.
Нагірний Карабах - порохова бочка Південного Кавказу
Нагадування про війну
У Нагірному Карабаху між містами Шуші та Степанакерт (азербайджанською Шуша і Ханкенді), встановлений ось цей пам'ятник: ця бойова машина зараз служить нагадуванням про трагічні події 80-90-х років минулого століття (фото з архіву, 2010 рік).
Нагірний Карабах - порохова бочка Південного Кавказу
Ескалація карабаського конфлікту
На початку квітня 2016 року на лінії зіткнення в Нагірному Карабаху відбулася чергова ескалація конфлікту між вірменськими та азербайджанськими підрозділами. Сторони звинуватили одна одну в порушенні перемир'я. Це були найзапекліші зіткнення з 1994 року, за різними даними, з обох сторін загинули десятки осіб.
Нагірний Карабах - порохова бочка Південного Кавказу
Роль і позиція Росії щодо Нагірного Карабаху
Особливу роль у цьому конфлікті відіграє Москва. Росія є співголовою Мінської групи ОБСЄ. Вона також постачає озброєння обом сторонам конфлікту. У 1990-х Москва запропонувала розмістити миротворців уздовж лінії зіткнення, однак і Баку, і Єреван відмовилися від цього. Офіційно Путін ще в 2004 році заявляв, що Росія не хоче брати на себе відповідальність і вплутуватися в цей конфлікт.
Нагірний Карабах - порохова бочка Південного Кавказу
Больові точки Нагірного Карабаху
У Нагірному Карабаху є кілька місць, які особливо постраждали під час активної фази міжетнічного конфлікту. Масивним обстрілам, зокрема, були піддані міста Степанакерт і Шуші. Їхні назви досі служать символами жорстокого конфлікту.
Нагірний Карабах - порохова бочка Південного Кавказу
Нагірний Карабах - "заморожений" конфлікт?
Попри те, що перемир'я між вірменською та азербайджанською сторонами було досягнуто майже 25 років тому, воно періодично порушується. Конфлікт навколо Нагірного Карабаху вважається "замороженим", при цьому небезпека його ескалації як і раніше висока.