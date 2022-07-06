 35 країн виступають за посилення спортивних санкцій щодо РФ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 06.07.2022

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Новини

35 країн виступають за посилення спортивних санкцій щодо РФ

133-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW розповідає про події середи, 6 липня.

Стадіон (символічне фото)

35 країн виступили за посилення спортивних санкцій щодо Росії

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 5 липня.

На цій сторінці (оновлюється) DW стежить за новинами середи, 6 липня (час київський).

++07.58++

Російські війська наступають в районах Мазанівки та Луганського Донецької області, бої тривають, повідомляє генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні. Спробу наступу РФ у районах населених пунктів Долина, Верхньокам’янське, Білогорівка, Григорівка, Спірне та Вершина на Донеччині українські війська відбили.

Дистанційно росіяни мінували місцевість неподалік Шестакового та Перемоги на Харківщині. Авіаударів РФ завдала в районі Вуглегірської теплової електростанції та неподалік Авдіївки. Ракетних обстрілів і далі зазнає Миколаївщина. Під вогнем важкого озброєння - населенні пункти Чернігівської, Сумської, Харківської, Донецької, Запорізької, Миколаївської, Херсонської областей. РФ утримує у готовності до завдання ракетних ударів по Україні в морі чотири носії високоточної зброї, зазначають у генштабі.

++07.27++

35 країн за посилення спортивних санкцій проти Росії

35 країн виступили за посилення спортивних санкцій щодо Росії через розв'язану нею війну в Україні та щодо Білорусі через сприяння їй. Спільну заяву щодо цього підписали США, Канада, Австралія, Нова Зеландія, Японія, Корея, Великобританія та країни Європейського Союзу за винятком Болгарії та Угорщини.

В ній ідеться, що російські та білоруські спортсмени, допущені до змагань, мають виступати у нейтральному статусі, а використання прапорів, гербів і гімнів РФ і Білорусі мають бути заборонені. Також у заяві сказано, що особи, пов'язані з російською та білоруською владою, мають бути усунені від впливових посад у міжнародних спортивних федераціях, а членство національних спортивних органів Росії та Білорусі в міжнародних федераціях має бути призупинене. Крім того, слід вивчити можливість призупинення трансляції спортивних змагань у Росії та Білорусі, повідомляється на сайті державного департаменту США.

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Світовий спорт відреагував на війну в Україні жорсткими санкціями проти Росії (05.03.2022)

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