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35 дронів атакували вісім областей РФ, є влучання в НПЗ

Дмитро Шварц
17 березня 2024 р.

Росія заявляє про атаку 35 безпілотників. На Слов'янському нафтопереробному заводі у Краснодарському краї внаслідок атаки сталася пожежа.

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Пожежа після удару дрона по Рязанському НПЗ у Росії 13 березня
Пожежа після удару дрона по Рязанському НПЗ у Росії 13 березняФото: Alexander Ryumin/TASS/picture alliance

Російське міністерство оборони повідомляє, що протягом ночі у неділю, 17 березня, засобами протиповітряної оборони "перехоплені та знищені" 35 дронів, з яких 17 - у Краснодарському краї. Ще по чотири дрони виявлені у Московській та Курській областях, по три - у Курській та Бєлгородській, два  - у Калузькій та по одному - у Ростовській та Орловській. Москва приписує атаку Україні, Київ поки не коментував це.

Пожежа на Слов'янському НПЗ

Декілька безпілотників атакували Слов'янський нафтопереробний завод у місті Слов'янськ-на-Кубані, повідомив оперативний штаб Краснодарського краю РФ. За його даними, дрони були "нейтралізовані", проте внаслідок падіння одного з них виникла пожежа, її ліквідували.

"За попередньою інформацією, у момент атаки БПЛА одна людина загинула, попередня причина смерті - серцевий напад. Постраждалих внаслідок безпосередньої пожежі немає, загрози населеному пункту також немає", - йдеться у повідомленні в Telegram-каналі штабу. 

Тим часом мер Москви Сергій Собянін заявив, що засоби ППО РФ знищили чотири безпілотники, які летіли на столицю. За його словами, два дрони були збиті у міському окрузі Домодєдово Московської області, один - у Раменському міському окрузі, ще один - у Ступінському міському окрузі. Постраждалих немає.

Востаннє прильоти безпілотників до Москви та області були зафіксовані 12 березня. За останній тиждень безпілотники атакували щонайменше п'ять російських НПЗ.

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