З 24 лютого Росія веде повномасштабну війну проти України.

Раніше ми вели хроніку війни в Україні 24 лютого - 17 березня.

Зараз DW розповідає про події п'ятниці, 18 березня (час київський).

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США не бачать ознак того, що президент РФ Володимир Путін готовий зупинити війну проти України, повідомив державний секретар Ентоні Блінкен на брифінгу. "З одного боку, ми схвалюємо, що Україна була за столом переговорів, попри те, що її бомбардували кожну хвилину того дня. Водночас я не бачив жодних значущих зусиль Росії, щоб довести до кінця війну, яку вона веде, дипломатичним шляхом… Дипломатія вимагає від обох сторін сумлінної участі в деескалації, а я не бачу зараз ознак того, що Путін готовий зупинитися", - цитує Блінкена сайт Держдепу США.

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У Лондоні 17 березня пройшли акції протестів проти Nestle, Danone та Unilever. "Найбільші виробники дитячого харчування Nestle та Danone продовжують "годувати" російських окупантів, поки українських дітей жорстоко розстрілюють російські війська. Британська компанія Unilever до якої входять бренди Persil, Dove, Domestos, Clear, Timotei та багато інших, досі тримаються на поличках супермаркетів РФ та підтримують країну агресора, доки в нашій країні окупанти знищують заводи", - пише міністерство цифрової трансформації України

Нагадаємо, щовід початку російського військового вторгнення в Україну з РФ припинили співпрацю понад 200 світових компаній.

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Понад 320 тисяч громадян повернулися в Україну від початку війни, яку розв'язала Росія, повідомляє міністерство внутрішніх справ. Зазначається, що переважна більшість з тих, хто повернувся, - чоловіки.

Тим часом за даними Організації Об'єднаних Націй, через війну країну покинули майже 3,17 мільйона українців, переважна більшість яких - жінки, діти й люди літнього віку. Чоловіки у віці від 18 до 60 років не можуть виїжджати за кордон під час воєнного стану, за рідким виключенням.

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"Укрзалізниця" почала створювати стратегічний запас харчових продуктів по всій Україні, повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль. Йдеться як про закупівлю найбільш важливих продуктів, так і про розвезення цієї продукції по регіонах. "Наша мета - створити щонайменше місячний запас продуктів харчування, а також забезпечити таким запасом кожного українця в зоні проведення бойових дій", - цитує його сайт уряду.

Зведення ЗСУ за добу

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Сили протиповітряної оборони України заявляють про ураження 14 російських повітряних цілей 17 березня: семи літаків, одного вертольота, трьох безпілотних літальних апаратів і трьох крилатих ракет.

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Командування збройних сил РФ продовжує вживати заходів щодо поповнення втрат особового складу за рахунок іноземців, повідомляє генеральний штаб Збройних сил України. За його даними, Росія вже підібрала близько тисячі іноземних добровольців із так званої так армії режиму Башара Асада в Сирії та парамілітарної ісламістської організації Хезболла. "Головною вимогою до іноземних бойовиків є досвід ведення бойових дій в місті. Водночас, за наявною інформацією, вищезгадані бойовики мають на меті не участь у бойових діях на території України, а використання "відрядження" як можливості потрапити до країн Європи", - йдеться у повідомленні генштабу.

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Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак провів онлайн-зустріч з представниками провідних інвестиційних компаній світу. Він закликав бізнес інвестувати в купівлю військових облігацій українського уряду, а компанії, які йдуть з Росії, - переорієнтовуватися на Україну.

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17 березня з дев'яти гуманітарних коридорів запрацювали вісім. Ними евакуювали 3810 людей та доставили 40 тонн продовольства і медикаментів. Не спрацював евакуаційний коридор з Харкова через обстріли, повідомила на брифінгу віце-прем'єр-міністерка - міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

У свою чергу заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко уточнив у Telegram, що дві тисячі людей були евакуйовані з Маріуполя Донецької області, а 1810 - з Київської області. Їжу, воду та ліки також доставили до населених пунктів Київської області, за його словами.

Звернення Зеленського

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Уряд України розширює програму кредитування для підприємців. "Будь який бізнес зможе отримати кредит під нуль відсотків на час воєнного стану плюс один місяць після війни. Далі буде мінімальна ставка п'ять відсотків, а загальний обсяг кредиту може бути до 60 мільйонів гривень", - повідомив президент Володимир Зеленський у відеозверненні.

Також 18 березня Кабінет міністрів України скасує більше 500 дозволів і ліцензій, які були обов'язковими для бізнесу. "Отже, для абсолютної більшості бізнесів в Україні працюватиме декларативний принцип: оголосив про початок діяльності і вільно працюєш", - наголосив Зеленський.

Крім того, президент доручив Кабміну, Верховній Раді та Національному банку України гарантувати українцям 100 відсотків банківських вкладів.

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За інформацією України, Росія залучає до війни найманців з інших країн, а також намагається обманом залучити до військової служби молодь. Про це повідомив український президент Володимир Зеленський у відеозверненні. "У нас не було розрахунку взяти тисячі полонених. Нам не потрібні 13 чи ще скільки завгодно вбитих російських солдат. Ми не хотіли цієї війни, а хочемо тільки миру. І хочемо, щоб ви любили своїх дітей більше, ніж боїтесь своєї влади", - вкотре звернувся він до матерів російських солдатів.

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Росія скасувала голосування в Раді безпеки Організації Об'єднаних Націй щодо внесеного нею проєкту резолюції "Про погіршення гуманітарної ситуації в Україні". Постійний представник РФ при ООН Василь Небензя пояснив це тим, що начебто "делегації в ООН стикаються з тиском Заходу, включаючи економічний шантаж, аби ті не підтримали проєкт". Як повідомили дипломати в Нью-Йорку, Москві не вдалося знайти достатньої кількості прихильників її резолюції. Інформаційна агенція AFP зазначає: це може означати, що підтримати російський документ відмовився навіть Китай.

Для ухвалення резолюції були необхідні дев'ять з 15 голосів, а США, Великобританія, Франція і Китай могли би скористатись правом вето.

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Націнформбюро для збору даних про загиблих і полонених

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Відповідно до міжнародного гуманітарного права Україна створює національне інформаційне бюро, повідомила віце-прем'єр-міністерка - міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук. Таке рішення прийняли на засіданні уряду. "Ключовою метою національного інформаційного бюро є збір усіма можливими способами та узагальнення даних про українських військовополонених, загиблих, зниклих безвісти, незаконно утримуваних Російською Федерацією, у тому числі й мирного населення", - пояснила вона на брифінгу.

Також Україна складатиме списки загиблих і військовополонених росіян. Верещук нагадала, що наразі втрати особового складу РФ в Україні перевищують 14 тисяч. За її словами, в подальшому буде створений обмінний фонд, у рамках якого відповідну інформацію передаватимуть Росії через структури Міжнародного комітету червоного хреста. Ця робота дозволить розпочати процес обміну полоненими та тілами загиблих, додала міністерка.