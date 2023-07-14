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Палата представників США схвалила оборонний бюджет на 2024-й

Олександр Куницький
34 хв. тому

Палата представників США схвалили законопроєкт про оборонний бюджет на 2024 рік. Документ, зокрема, передбачає виділення Києву 300 мільйонів доларів допомоги. 18 липня Сенат має розглянути свій варіант.

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Капітолій у Вашингтоні, де засідає Конгрес США
Капітолій у Вашингтоні, де засідає Конгрес СШАФото: J. Scott Applewhite/AP/picture alliance

Палата представників Конгресу США (нижня палата парламенту - Ред.) у п'ятницю, 14 липня, схвалила свій законопроєкт про оборонні витрати у 2024 році на загальну суму 886 мільярдів доларів. Серед іншого він передбачає виділення 300 мільйонів доларів на військову допомогу Україні.

Ухвалення проєкта закону про національну оборону (NDAA) підтримали 219 конгресменів, "проти" проголосували 210. Законопроєкт передбачає  підвищення зарплати для військовослужбовців, ініціативи з протидії Китаю та додаткові 300 мільйонів доларів на підтримку України, пише агенція Reuters. Це на 500 мільйонів доларів менше, ніж було виділено торік в рамках оборонного бюджету США.

Також законопроєкт закликає продовжити дію закону про ленд-ліз для України як мінімум ще на один рік - до кінця 2024 року. Під час розгляду документу було відхилено п’ять поправок, які вимагали скоротити або взагалі припинити допомогу Україні, зазначає "Голос Америки". Зокрема, не набрала голосів поправка республіканки Марджорі Тейлор Грін, яка вимагала прибрати 300 мільйонів доларів для України із оборонного бюджету. Також провалилася поправка республіканця Метта Гетца, який вимагав відмінити всю безпекову допомогу Україні.

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Суперечливі питання

При цьому республіканцям вдалось домогтись затвердження низки пропозицій, з якими категорично не погоджуються демократи. Зокрема, щодо скасування політики міністерства оборони США (Пентагону) щодо відшкодування витрат військовослужбовцям, які їдуть робити аборт в штат, де це дозволено. Палата представників також підтримала заборону для Пентагону оплачувати операції військовослужбовцям зі зміни статі та гормональне лікування.

У США Пентагон складає план витрат у сфері оборони, а потім Палата Представників та верхня палата Конгресу - Сенат створюють власні законопроєкти оборонного бюджету. Згодом дві палати домовляються компроміс і виносять остаточний документ на голосування. Розгляд проєкту оборонного бюджету в Сенаті, де демократи мають більшість, заплановано на 18 липня.

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