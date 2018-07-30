 30-річний професор з Бонна отримав найвищу нагороду з математики | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.08.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

30-річний професор з Бонна отримав найвищу нагороду з математики

Професор Боннського університету Петер Шольце став володарем найпрестижнішої премії в царині математики - медалі Філдса.

Петер Шольце

Петер Шольце

Професор Боннського університету Петер Шольце (Peter Scholze) став лауреатом Філдсівської премії, яку також називають "Нобелівською премією для математиків". Вручення найпрестижнішої нагороди в галузі математики відбулося в середу, 1 серпня, на міжнародному математичному конгресі в Ріо-де-Жанейро, інформує AFP.

30-річний Шольце, який став професором вже у 24 роки, займається дослідженнями в області арифметичної і алгебраїчної геометрії. Попри видатне досягнення, Петер Шольце не вважає, що він близький до завершення своїх досліджень. "Існує нескінченна кількість проблем, - зазначив математик на конгресі в Ріо-де-Жанейро. - Щойно ти вирішуєш одну, з'являється десять інших".

Шольце став другим представником Німеччини, котрий отримав Медаль Філдса. У 1986 році її удостоївся Ґерд Фалтінґс (Gerd Faltings), котрий нині очолює Математичний інститут Макса Планка у Бонні. Престижна премія вручається кожні чотири роки математикам, які не старші 40 років. 

Дивитись відео 02:27
Now live
02:27 хв

Українка, яка розв'язала задачу століть (17.06.2016)

DW.COM

Українка, яка розв'язала задачу століть: "Як зробити з цього мільйон, я не знаю"

31-річна Марина В'язовська зробила неймовірне відкриття в математиці. Вона розв'язала одну з найскладніших задач, над якою вчені бились уже кілька століть. DW розпитала українку, яка мешкає в Німеччині, про її роботу. (17.06.2016)  

Чим видатний лауреат Нобелівської премії з літератури Кадзуо Ісігуро

Нобелівської премії з літератури 2017 удостоєний Кадзуро Ісігуро. Звідки у британського письменника японське ім'я? (05.10.2017)  

Нобелівську премію з економіки присудили теоретику поведінкової економіки

Американський економіст Річард Талер став лауреатом Нобелівської премії з економіки 2017 року за створення поведінкової економіки. (09.10.2017)  

Аудіо й відео до теми

Українка, яка розв'язала задачу століть (17.06.2016)  

Докладно

Спека

Спека в Європі та зміни клімату

Вчені кажуть, що мають докази взаємозв'язку між екстремальними температурами та кліматичними змінами. 

Amazon, eBay та схожі платформи будуть змушені збирати додаткові дані про продавців

Німеччина прагне посилити контроль над онлайн-торгівлею

Німеччина хоче посилити контроль над продавцями, які можуть ухилятися від сплати податків завдяки торгівлі онлайн. 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  