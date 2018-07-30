30-річний професор з Бонна отримав найвищу нагороду з математики

Професор Боннського університету Петер Шольце (Peter Scholze) став лауреатом Філдсівської премії, яку також називають "Нобелівською премією для математиків". Вручення найпрестижнішої нагороди в галузі математики відбулося в середу, 1 серпня, на міжнародному математичному конгресі в Ріо-де-Жанейро, інформує AFP.

30-річний Шольце, який став професором вже у 24 роки, займається дослідженнями в області арифметичної і алгебраїчної геометрії. Попри видатне досягнення, Петер Шольце не вважає, що він близький до завершення своїх досліджень. "Існує нескінченна кількість проблем, - зазначив математик на конгресі в Ріо-де-Жанейро. - Щойно ти вирішуєш одну, з'являється десять інших".

Шольце став другим представником Німеччини, котрий отримав Медаль Філдса. У 1986 році її удостоївся Ґерд Фалтінґс (Gerd Faltings), котрий нині очолює Математичний інститут Макса Планка у Бонні. Престижна премія вручається кожні чотири роки математикам, які не старші 40 років.