29 українцям не дали покинути Газу через співпрацю з ХАМАС

За словами посла в Ізраїлі Євгена Корнійчука, 29 українцям не дозволили евакуюватися з Сектора Гази через співпрацю з ХАМАСом. Загалом Україна евакуювали 304 своїх громадян.

29 українців отримали від служб безпеки Ізраїлю та Єгипту відмову на евакуацію з Сектора Гази через співпрацю з палестинським радикальним ісламістським угрупованням ХАМАС. Про це повідомив у четвер, 11 січня, посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук.

"Ці 29 громадян - це все чоловіки, які співпрацювали з ХАМАСом у той чи інший спосіб", - сказав посол у коментарі виданню "Громадське ".

Загалом Україні вдалося вивезти з Сектора Гази 304 своїх громадян. Деякі українці відмовились від евакуації з різних причин.

За словами дипломата, у країн-партнерів ситуація подібна - загальна частка тих, кому не дозволили виїхати, не перевищує семи відсотків.

Напад ХАМАСу на Ізраїль

ХАМАС, визнаний в США та ЄС терористичною організацією, 7 жовтня здійснив масштабний напад на Ізраїль: завдав масованого ракетного удару, вторгнувся на його територію та влаштував наймасовішу розправу над мирним населенням в історії сучасної ізраїльської держави. Її жертвами стали 1200 людей, переважно - цивільних. Бойовики також захопили близько 250 заручників і вивезли їх у Сектор Гази.

Ізраїль у відповідь оголосив ХАМАСу війну: армія завдає масованих ударів по Сектору Гази - густонаселеному палестинському регіону, який перебуває під контролем ХАМАСу, та проводить там наземну воєнну операцію. За твердженням служб охорони здоров'я, підконтрольних ХАМАСу, в Секторі Гази загинули понад 21 тисяча палестинців, але підтвердити ці дані за незалежними джерелами неможливо.