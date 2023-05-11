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Очільник поліції Київщини Андрій Нєбитов
Очільник поліції Київщини Андрій Нєбитов Фото: Ppress service of the Kyiv region police
КонфліктиУкраїна

Нєбитов: 281 людина вважається зниклою безвісти на Київщині

Олександр Куницький
47 хв. тому

Після деокупації Київщини правоохоронці виявили тіла 1374 людей, ще 281 людина вважається зниклою безвісти, повідомив начальник головного управління Нацполіції Київської області Андрій Небитов.

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В Київській області від часу деокупації у квітні 2022 року зниклими безвісти вважається 281 людина. Про це повідомив начальник Головного управління Національної поліції у Київській області Андрій Нєбитов в інтерв'ю державній агенції "Укрінформ", опубілкованому у четвер, 11 травня.

"Із моменту деокупації вже знайдено 1374 тіла наших співвітчизників. За даними експертів, 717 людей вбито з вогнепальної зброї. На жаль, дотепер залишається неопізнаним 191 тіло. Зниклими безвісти вважається 281 особа. Зауважу, що лише на Київщині виявлено 15 місць масового захоронення людей, встановлено три місця катування", - сказав він.

Притягнення росіян до відповідальності

За 2022 і 2023 роки, за словами Нєбитова, було порушено майже 11,5 тисячі кримінальних проваджень щодо злочинів військових РФ, більшість із яких - за статтею 438 Кримінального кодексу (порушення законів і звичаїв ведення війни). "Наразі у процесуальному порядку поліцейські Київської області встановили 21 військовослужбовця армії РФ, які притягаються до кримінальної відповідальності", - наголосив він.

Також у Нацполіції створена підсистема "Воєнний злочинець", куди всі підрозділи вносять дані щодо російських військовослужбовців, які перебували на території України і вчиняли злочини, додав Нєбитов. "Тільки поліція Київської області внесла в цю базу понад 5,6 тисячі осіб. Загалом ця база вже налічує більше 200 тисяч росіян, які зі зброєю в руках перетнули кордони України і вчиняли тут злочини", - зазначив голова поліції Київщини.

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Розмінування Київщини

Окрім того, вибухотехніки Нацполіції разом із працівниками Державної служби України з надзвичайних ситуацій працюють над розмінуванням території Київської області, повідомив Нєбитов. "Також нам допомагали поляки. Їхні вибухотехніки приїжджали, щоб поділитися своїм досвідом та перейняти наш", - зазначив він.

За словами Нєбитова, нині розміновано майже 70 гектарів критих приміщених і близько 1,8 тисячі гектарів відкритої місцевості - полів, де відбувалися бойові дії. Втім, додав він, це дуже мала цифра порівняно з загальними масштабами забрудненої вибухонебезпечними предметами території України. 

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Нагадаємо, за даними генпрокуратури України, станом на березень зареєстровано понад 72 тисячі воєнних злочинів, вчинених військами РФ з початку повномасштабного вторгнення- в Україну.

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