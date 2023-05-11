Нєбитов: 281 людина вважається зниклою безвісти на Київщині

В Київській області від часу деокупації у квітні 2022 року зниклими безвісти вважається 281 людина. Про це повідомив начальник Головного управління Національної поліції у Київській області Андрій Нєбитов в інтерв'ю державній агенції "Укрінформ" , опубілкованому у четвер, 11 травня.

"Із моменту деокупації вже знайдено 1374 тіла наших співвітчизників. За даними експертів, 717 людей вбито з вогнепальної зброї. На жаль, дотепер залишається неопізнаним 191 тіло. Зниклими безвісти вважається 281 особа. Зауважу, що лише на Київщині виявлено 15 місць масового захоронення людей, встановлено три місця катування", - сказав він.

Притягнення росіян до відповідальності

За 2022 і 2023 роки, за словами Нєбитова, було порушено майже 11,5 тисячі кримінальних проваджень щодо злочинів військових РФ, більшість із яких - за статтею 438 Кримінального кодексу (порушення законів і звичаїв ведення війни). "Наразі у процесуальному порядку поліцейські Київської області встановили 21 військовослужбовця армії РФ, які притягаються до кримінальної відповідальності", - наголосив він.

Також у Нацполіції створена підсистема "Воєнний злочинець", куди всі підрозділи вносять дані щодо російських військовослужбовців, які перебували на території України і вчиняли злочини, додав Нєбитов. "Тільки поліція Київської області внесла в цю базу понад 5,6 тисячі осіб. Загалом ця база вже налічує більше 200 тисяч росіян, які зі зброєю в руках перетнули кордони України і вчиняли тут злочини", - зазначив голова поліції Київщини.

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Розмінування Київщини

Окрім того, вибухотехніки Нацполіції разом із працівниками Державної служби України з надзвичайних ситуацій працюють над розмінуванням території Київської області, повідомив Нєбитов. "Також нам допомагали поляки. Їхні вибухотехніки приїжджали, щоб поділитися своїм досвідом та перейняти наш", - зазначив він.

За словами Нєбитова, нині розміновано майже 70 гектарів критих приміщених і близько 1,8 тисячі гектарів відкритої місцевості - полів, де відбувалися бойові дії. Втім, додав він, це дуже мала цифра порівняно з загальними масштабами забрудненої вибухонебезпечними предметами території України.

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Нагадаємо, за даними генпрокуратури України, станом на березень зареєстровано понад 72 тисячі воєнних злочинів, вчинених військами РФ з початку повномасштабного вторгнення- в Україну.

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