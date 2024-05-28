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28 травня в Україні не планують відключати електрику

Дмитро Шварц
28 травня 2024 р.

Україна вперше за останній час може відійти від застосування стабілізаційних відключень електроенергії у робочі дні.

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Лінії електропередач
28 травня в Україні не прогнозують стабілізаційних відключень електрикиФото: Pavlo Palamarchuk/ZUMAPRESS/picture alliance

Національна енергетична компанія (НЕК) "Укренерго" не прогнозує відключень електроенергії для побутових та промислових споживачів у вівторок, 28 травня. У разі, якщо ситуація зміниться, про застосування обмежувальних заходів повідомлять додатково, заявили напередодні в компанії.

Як пояснили у міністерстві енергетики, можливість не обмежувати постачання електроенергії для споживачів пов'язана зі збільшенням обсягів внутрішньої генерації, зокрема, атомної, сприятливими погодними умовами та високим показником виробітку електроенергії сонячними станціями у денні години.

Водночас у міненерго закликали споживачів і далі розумно та відповідально ставитися до використання електроенергії. "Через масовані російські атаки українська енергосистема втратила значний обсяг генерації. Енергетики 24/7 роблять усе можливе для відновлення та розбудови генерації. Також тривають необхідні роботи на АЕС - до виходу в ремонт готується кілька блоків, що призведе до зменшення генерації", - йдеться у повідомленні міненерго, оприлюдненому у Telegram.

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Як повідомила національна атомна енергогенеруюча компанія (НАЕК) "Енергоатом", у неділю, 26 травня, до енергомережі України раніше встановленого терміну після планово-попереджувального ремонту підключили один з енергоблоків АЕС. Це дозволило підсилити українську енергосистему, наголошується у повідомленні компанії в Telegram.

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Таким чином, 28 Україна вперше за останній час може відійти від практики застосування погодинних відключень електроенергії у робочі дні. До цього до таких заходів постачальники були змушені вдаватися тією чи іншою мірою щодня, за винятком кількох вихідних днів.

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