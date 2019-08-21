 26 відсотків жителів Німеччини мають міграційне походження | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 28.07.2020

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Новини

26 відсотків жителів Німеччини мають міграційне походження

У 2019 році кількість людей з міграційним походженням у Німеччині зросла до 21,2 мільйона осіб. Загалом частка жителів країни з міграційним походженням складає 26 відсотків.

26 відсотків жителів ФРН мають міграційне походження

26 відсотків жителів ФРН мають міграційне походження

У минулому році кількість людей з міграційним походженням у Німеччині зросла до 21,2 мільйона осіб. У порівнянні з 2018 роком їхня чисельність збільшилася на  2,1 відсотка, що є найменшим зростанням з 2011 року, повідомило Федеральне статистичне відомство ФРН у вівторок, 28 липня.

Загалом частка людей з міграційним походженням у населенні Німеччини минулого року становила 26 відсотків. Відповідно до визначення, яке використовує Федеральне статистичне відомство, люди мають міграційне походження, якщо вони самі або принаймні один з їхніх батьків не народився з німецьким громадянством. 

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Голова Консультативної ради німецьких фондів з інтеграції та міграції Петра Бендель (Petra Bendel) зазначила, що Німеччина й надалі потребуватиме нових мігрантів в осяжному майбутньому через тривале "демографічне скорочення населення".

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У Німеччині кожен четвертий житель має міграційне походження

Згідно з даними статистики, 2018 року близько 20,8 мільйона зареєстрованих у ФРН жителів мали міграційне походження. Це на 2,5 відсотка більше порівняно з 2017 роком.  

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Згідно з даними статистики, 2018 року близько 20,8 мільйона зареєстрованих у ФРН жителів мали міграційне походження. Це на 2,5 відсотка більше порівняно з 2017 роком.

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