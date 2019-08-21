26 відсотків жителів Німеччини мають міграційне походження

У минулому році кількість людей з міграційним походженням у Німеччині зросла до 21,2 мільйона осіб. У порівнянні з 2018 роком їхня чисельність збільшилася на 2,1 відсотка, що є найменшим зростанням з 2011 року, повідомило Федеральне статистичне відомство ФРН у вівторок, 28 липня.

Загалом частка людей з міграційним походженням у населенні Німеччини минулого року становила 26 відсотків. Відповідно до визначення, яке використовує Федеральне статистичне відомство, люди мають міграційне походження, якщо вони самі або принаймні один з їхніх батьків не народився з німецьким громадянством.

Читайте також: Німецькій економіці потрібні працівники з України

Голова Консультативної ради німецьких фондів з інтеграції та міграції Петра Бендель (Petra Bendel) зазначила, що Німеччина й надалі потребуватиме нових мігрантів в осяжному майбутньому через тривале "демографічне скорочення населення".

Читайте також: За 20 років кожен третій житель ФРН матиме міграційне походження - прогноз