25-ті роковини геноциду в Сребрениці: у Боснії вшанували пам'ять жертв

Родичі загиблих та політики вшанували пам'ять жертв геноциду в Сребрениці, вчиненого 25 років тому. У липні 1995 року боснійські серби вбили близько восьми тисяч боснійців-мусульман: чоловіків та підлітків.
Родичі загиблих, провідні політики Боснії і Герцеговини та дипломати в суботу, 11 липня, у меморіалі в боснійському селі Потокарі вшанували пам'ять жертв геноциду в Сребрениці, вчиненого в 1995 році.
Вони поклали квіти до меморіалу. Також під час траурної церемонії відбулося поховання останків дев'ятьох жертв масового вбивства, яких ідентифікували за останніх кілька місяців, повідомляє інформагенція dpa.
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Іноземні високопосадовці не змогли прибути на вшанування пам'яті жертв через пандемію коронавірусу. Натомість вони записали відеозвернення. Серед них - генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш, голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen), президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр (Frank-Walter Steinmeier), держсекретар США Майк Помпео та колишній президент США Білл Клінтон.
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За словами Штайнмаєра, рани, завдані суспільству 25 років тому, не загоїлися до цього часу. "Відповідальна за це також і риторика, яка знову і знову виносить на перший план те, що розділяє (суспільство. - Ред.). Натомість тут повинна переважати спільність, загальні тривоги і потреби, прагнення благополучного майбутнього для своїх дітей в європейській державі Боснія і Герцеговина" , - наголосив президент ФРН.
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Нагадаємо, у липні 1995 року армія боснійських сербів захопила Сребреницю і розстріляла там майже вісім тисяч боснійських мусульман. Ця різанина стала наймасовішим вбивством в Європі після завершення Другої світової війни та була офіційно визнана геноцидом.
До цього лідер армії боснійських сербів Ратко Младич погрожував знищити боснійських мусульман в анклавах, таких як Сребрениця.
Тоді Сребрениця перебувала у зоні безпеки ООН, за яку відповідали нідерландські миротворці. Під час атаки з боку сербських підрозділів вони здали свої позиції без жодного опору, а також видали близько 300 чоловіків та юнаків з мусульманських родин, які укривалися від нападників на території під охороною.
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