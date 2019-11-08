25 грудня замість 7 січня: у ПЦУ проти поспішної календарної реформи

Проведення церковної календарної реформи зараз може мати негативні наслідки, вважає глава пресслужби Православної цервки України (ПЦУ) Євстратій Зоря.

"Поспішна календарна реформа (і навіть непродумані самі лише намагання зараз прорекламували її пропозиціями "подвоєння святкування") потенційно "законсервують" в Московському патріархаті тисячі громад з мільйонами вірних та внесуть сум'яття в українське православ'я на десятиліття наперед", - написав Зоря у соцмережі Facebook у понеділок, 23 грудня.

За його словами, "ризики від реформи зараз - очевидні та реальні, на відміну від користі для вірних і церкви".

Нагадаємо, голова ПЦУ Епіфаній раніше допускав можливість переходу на святкування Різдва у грудні, якщо більшість вірян також підтримуватимуть такий перехід.

Дивитись відео 06:47 Поділитись Коли українцям святкувати Різдво - 25 грудня чи 7 січня? (23.12.2019) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання https://p.dw.com/p/3VFrs Коли українцям святкувати Різдво - 25 грудня чи 7 січня? (23.12.2019)