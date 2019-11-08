 25 грудня замість 7 січня: у ПЦУ проти поспішної календарної реформи | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 24.12.2019

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Новини

25 грудня замість 7 січня: у ПЦУ проти поспішної календарної реформи

Календарна реформа може внести сум'яття в українське православ'я, заявив глава пресслужби ПЦУ Євстратій Зоря. На його думку, вона також може "законсервувати" мільйони віруючих у Московському патріархаті.

Проведення церковної календарної реформи зараз може мати негативні наслідки, заявили в ПЦУ

Проведення церковної календарної реформи зараз може мати негативні наслідки, заявили в ПЦУ

Проведення церковної календарної реформи зараз може мати негативні наслідки, вважає глава пресслужби Православної цервки України (ПЦУ) Євстратій Зоря.

"Поспішна календарна реформа (і навіть непродумані самі лише намагання зараз прорекламували її пропозиціями "подвоєння святкування") потенційно "законсервують" в Московському патріархаті тисячі громад з мільйонами вірних та внесуть сум'яття в українське православ'я на десятиліття наперед", - написав Зоря у соцмережі Facebook у понеділок, 23 грудня.

За його словами, "ризики від реформи зараз - очевидні та реальні, на відміну від користі для вірних і церкви".

Нагадаємо, голова ПЦУ Епіфаній раніше допускав можливість переходу на святкування Різдва у грудні, якщо більшість вірян також підтримуватимуть такий перехід. 

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