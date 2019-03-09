 22 правоохоронці травмовані після сутичок у Черкасах - МВС | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 10.03.2019

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Новини

22 правоохоронці травмовані після сутичок у Черкасах - МВС

МВС України повідомляє про збільшення числа постраждалих у Черкасах після сутичок прибічників націоналістичних сил з правоохоронцями.

Сутички 9 березня в Києві

Сутички 9 березня в Києві

Внаслідок зіткнень між прибічниками партії "Національний корпус" і поліцейськими в Черкасах, станом на ранок неділі, 10 березня, до медичних закладів з різними травмами звернулися 22 співробітники поліції. Про це повідомили в міністерстві внутрішніх справ України.

"Станом на 10 годину ранку до лікарні звернулося 22 працівника поліції, які отримали травми внаслідок сутички. Дев’ятнадцять з них госпіталізовано", - йдеться в повідомленні на сторінці міністерства в Facebook.

Як повідомлялося, сутички в Черкасах виникли через те, що прихильники "Національного корпусу" намагалися прорватися на сцену, де виступав президент України Петро Порошенко, а потім заблокувати кортеж глави держави. На відео МВС України у Twitter було зафіксовано штовханину на місці події. Учасники акції з боку націоналістів запалювали фаєри. Невідомий чоловік виліз на машину поліцейських, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

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Раніше того ж дня у Києві кілька сотень представників "Національного корпусу" і руху "Національні дружини" зібралися біля будівлі адміністрації президента України. Вони вимагали притягнути до відповідальності фігурантів журналістського розслідування про розкрадання в державному концерні "Укроборонпром", зокрема заарештувати екс-першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони України Олега Гладковського, його сина Ігоря та інших осіб, причетних до скандалу. Як повідомив відділ комунікації поліції Києва, внаслідок сутичок активістів націоналістичних організацій біля будівлі адміністрації президента постраждали двоє поліцейських і співробітник Нацгвардії. Відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронних органів) Кримінального кодексу України.  

Нагадаємо, команда журналістських розслідувань Bihus.Info представила 25 лютого фільм, у якому стверджується, що українським обороннним підприємствам через фірми-прокладки постачали контрабандні російські деталі або деталі з українських військових частин за завищеними цінами. Автори розслідування стверджують, що до цих операцій причетний у тому числі Олег Гладковський, який раніше був бізнес-партнером нинішнього президента країни Петра Порошенка. Гладковський назвав журналістське розслідування брехнею і заявив по готовність до співпраці з правоохоронцями. У Національному антикорупційному бюро України почали розслідування.

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