2020 рік став найспекотнішим у Європі

Згідно з даними, опублікованими в п'ятницю, 8 січня, 2020 рік став найтеплішим роком в Європі за останні роки. У звіті служби кліматичного моніторингу ЄС (Copernicus), повідомляється, що минулого року середня температура в Європі була на 0,4 градуса за Цельсієм вищою за попередній температурний рекорд, зафіксований в 2019 році.

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За даними кліматологів, в 2020 році температура в усьому світі була в середньому на 1,25 градуса за Цельсієм вище, ніж в доіндустріальні часи. У звіті зазначається, що за своїми показниками 2020 рік наближений до 2016 року, який визнаний найтеплішим роком у світі, що у свою чергу підтверджує твердження того, що минуле десятиріччя було найспекотнішим за всю історію спостережень.

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Експерти зазначили, що минулого року аномальні температурні показники також були зафіксовані в Арктиці і Сибіру, які продовжують нагріватися швидше, ніж планета в цілому. В деяких частинах цих регіонів температура перевищувала середній температурний показник одразу на 6 градусів за Цельсієм, передає агентство Reuters.

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У результаті в Сибіру спостерігався незвично активний сезон лісових пожеж, що призвело до збільшення викидів СО2 на третину у порівнянні з 2019 роком. У свою чергу в Арктиці спостерігалося подальше танення льодів і зменшення льодового покрову. Незалежні вчені, не пов'язані з цим дослідженням, заявили, що це узгоджується з доказами того, що зміна клімату сприяє більш інтенсивним ураганам, пожежам, повеням та іншим катастрофам.

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Вчені заявили, що останні дані підкреслюють необхідність швидкого скорочення викидів парникових газів, щоб наблизитися до цілей Паризької кліматичної угоди 2015 року і уникнути катастрофи.

Дивитись відео 01:00 Поділитись Який зв'язок між потеплінням в Арктиці і катаклізмами в Україні? (11.08.2020) Відправити Facebook EMail Vkontakte Telegram Whatsapp Web Facebook Messenger Web Постійне посилання https://p.dw.com/p/3gm0C Який зв'язок між потеплінням в Арктиці і катаклізмами в Україні? (11.08.2020)