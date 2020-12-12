2020 рік став найспекотнішим у Європі

За даними кліматологів, 2020 рік у світі був на 1,25 градуси за Цельсієм тепліше, ніж у доіндустріальний період 1850-1900 років. У Європі ж минулий рік був найспекотнішим за історію спостережень.
2020 рік став найспекотнішим роком у Європі
Згідно з даними, опублікованими в п'ятницю, 8 січня, 2020 рік став найтеплішим роком в Європі за останні роки. У звіті служби кліматичного моніторингу ЄС (Copernicus), повідомляється, що минулого року середня температура в Європі була на 0,4 градуса за Цельсієм вищою за попередній температурний рекорд, зафіксований в 2019 році.
За даними кліматологів, в 2020 році температура в усьому світі була в середньому на 1,25 градуса за Цельсієм вище, ніж в доіндустріальні часи. У звіті зазначається, що за своїми показниками 2020 рік наближений до 2016 року, який визнаний найтеплішим роком у світі, що у свою чергу підтверджує твердження того, що минуле десятиріччя було найспекотнішим за всю історію спостережень.
Експерти зазначили, що минулого року аномальні температурні показники також були зафіксовані в Арктиці і Сибіру, які продовжують нагріватися швидше, ніж планета в цілому. В деяких частинах цих регіонів температура перевищувала середній температурний показник одразу на 6 градусів за Цельсієм, передає агентство Reuters.
У результаті в Сибіру спостерігався незвично активний сезон лісових пожеж, що призвело до збільшення викидів СО2 на третину у порівнянні з 2019 роком. У свою чергу в Арктиці спостерігалося подальше танення льодів і зменшення льодового покрову. Незалежні вчені, не пов'язані з цим дослідженням, заявили, що це узгоджується з доказами того, що зміна клімату сприяє більш інтенсивним ураганам, пожежам, повеням та іншим катастрофам.
Який зв'язок між потеплінням в Арктиці і катаклізмами в Україні? (11.08.2020)
Зміни клімату загрожують культурній спадщині Європи
Дрезден
Так звана Повінь століття, що 2002 року затопила більшу частину Дрездена, стала справжньою загрозою для безлічі культурних цінностей. Тоді постраждав і комплекс будівель у стилі бароко Цвінґер. Тепер у місті створена група з підготовки до погодних катаклізмів. Вчені намагаються заздалегідь підготувати культурні цінності до екстремальних погодних умов завдяки кліматичному моделюванню.
Зміни клімату загрожують культурній спадщині Європи
Венеція
Знамените місто на воді нерідко потерпає від підйому рівня моря. Нинішній клімат сприяє таким явищам, як повінь 2019 року, коли цю театральну залу (на фото) підтопило, так само як і безліч інших будівель і церков. Однак фахівці намагаються врахувати у своїх моделях не тільки такі актуальні екстремальні погодні явища, а й довгострокові зміни, пов'язані зі змінами клімату.
Зміни клімату загрожують культурній спадщині Європи
Замок Моріцбург
Раніше культурні цінності потерпали від вологості. Тепер їм шкодить дедалі сухіше повітря. Ця проблема торкнулася саксонського палацу Моріцбург, оздобленому в стилі бароко з багатьома бароковими шкіряними шпалерами. Візерунки на шпалерах відреставрували через різноманітні пошкодження, зокрема тріщини. Такі тріщини виникають на шкіряних шпалерах у періоди екстремальної спеки.
Зміни клімату загрожують культурній спадщині Європи
Місто Губбіо
Місто Губбіо в Умбрії оточене античним міським муром. Цьому муру, так само як й іншим будівлям, загрожують зміщення ґрунту і волога. Частина муру вже завалилися після того, як дощем було розмито бетонний розчин, що спричинило випадання каміння. Нині цією проблемою займається європейський дослідницький проєкт, покликаний захистити стародавні пам'ятки за допомогою електромагнітного сканування.
Зміни клімату загрожують культурній спадщині Європи
Фортеця Кулес на Криті
Поблизу порту столиці Криту з початку XVI століття височіє фортеця Кулес. Попри те, що ця історична споруда пережила досить багато, нині їй неабияк дошкуляють постійні зміни структури й напрямку хвиль. Причина - зміщення напрямку вітру внаслідок змін клімату. Вода потрапляє крізь мури, поступово руйнуючи їх, а зсередини осідає хлорид натрію, що теж шкодить будові.
Зміни клімату загрожують культурній спадщині Європи
Стоунхендж
Цей об'єкт Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО простояв вже понад чотири тисячі років. А тепер йому загрожують кроти, котрі так інтенсивно риють і розпушують землю, що у довгостроковій перспективі є загроза обвалу. Це теж пов'язано з кліматом: помірні зими збільшують популяцію кротів, а тепліші й вологіші ґрунти сприяють появі та розмноженню хробаків, якими люблять ласувати кроти.
Зміни клімату загрожують культурній спадщині Європи
Історичні частини міст
Історична частина міста Вісмар з його будинками, дахами й фонтаном (на фото) є такою ж культурною спадщиною, як і старі міста Любек і Штральзунд. Утім, з плином часу їм може загрожувати підвищення рівня моря. Якщо глобальне потепління триватиме, то майбутнім археологам доведеться шукати цю культурну спадщину під водою. Центри Неаполя, Брюгге й Стамбула також під загрозою затоплення.
Зміни клімату загрожують культурній спадщині Європи
Історичні парки та сади
Зміни клімату зачіпають не тільки будівлі та експонати, розміщені в них. Історичні парки та сади, як, приміром, ось цей у Палаці Сансусі в Потсдамі, також мають лаштуватися до нових погодних умов. У рамках деяких проєктів експериментують з посиленням опору рослин. Вчені також досліджують, як потрібно адаптувати до змін клімату висадку рослин.