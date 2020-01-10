2019 рік став другим найспекотнішим роком в історії спостережень

2019 рік опинився на другому місці у списку найспекотніших років за увесь час спостережень. Такі дані оприлюднила у середу, 15 січня, Всесвітня метеорологічна організація (ВМО), яка є спеціалізованою установою ООН. У своїх підрахунках експерти ВМО спиралися на дані Національного управління з аеронавтики й дослідження космічного простору (NASA) та метеорологічної служби Великобританії, передає агенція новин Reuters.

Згідно з висновками ВМО, 2019 року середньорічна глобальна температура повітря на 1,1 градуса Цельсія перевищувала середні температурні показники в доіндустріальну епоху. Вища температура спостерігалася лише у 2016 році.

У ВМО переконані, що упродовж останніх десятиліть температура на Землі постійно зростає. "З 1980-х років кожне десятиліття було теплішим за попереднє", - наголошується в заяві. На думку вчених, ця тенденція триватиме й надалі. До кінця нинішнього сторіччя в разі збереження сьогоднішніх темпів зростання концентрації парникових газів показник середньорічної температури перевищить доіндустріальний рівень на 3-5 градусів Цельсія.

На тлі цього та зафіксованих торік температур метеорологи передрікають почастішання випадків екстремальних погодних умов упродовж 2020 року та в наступні десятиліття.

Фоторепортаж: Австралія у вогні - небачений досі розмах лісових пожеж Понад п'ять мільйонів гектарів Пожежі в південно-східній Австралії тривають з жовтня 2019 року. Вогонь охопив територію у понад п'ять мільйонів гектарів, що майже у півтори рази більше за площу найбільшої області України - Одеської. Пожежа зруйнувала понад 1400 будинків. Кількість загиблих унаслідок пожежі по всій країні сягнула щонайменше 17 осіб. Десятки вважаються зниклими безвісти.

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Фоторепортаж: Австралія у вогні - небачений досі розмах лісових пожеж У пастці вогню Особливо драматичною виявилася ситуацію у прибережному місті Маллакута в штаті Вікторія. Через пожежі воно вже третій день як відрізане від решти країни. Чотири тисячі людей опинилися заблокованими на міському пляжі, куди вони втекли, рятуючись від пожежі. Для їхньої евакуації в четвер до міста прибув військовий корабель.

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Фоторепортаж: Австралія у вогні - небачений досі розмах лісових пожеж Стратегічні запаси Через невтішні прогнози жителі південного сходу Австралії намагаються максимально підготуватися до вихідних. Вони запасаються провіантом та пальним. Перед супермаркетами та автозаправками в регіоні вишикувалися довгі черги з авто, а на автобанах утворилися затори.

Фоторепортаж: Австралія у вогні - небачений досі розмах лісових пожеж Сліди пожежі за тисячі кілометрів Катастрофічна пожежа вже залишила сліди не лише на величезній території Австралії, але й у розташованій за тисячі кілометрів від неї Новій Зеландії. Перенесений вітром австралійський попіл, за свідченням місцевих жителів, пофарбував у коричневий колір зазвичай сніжно-білі новозеландські льодовики (як на цьому архівному фото). Хмари попелу з Австралії вперше дійшли до Нової Зеландії на Новий рік.

Фоторепортаж: Австралія у вогні - небачений досі розмах лісових пожеж Видно з космосу Пожежі, які виникають влітку внаслідок займання чагарників в Австралії, видно навіть із космосу. Це фото було зроблене в жовтні 2019 з Міжнародної космічної станції (МКС), орбіта якої перебуває на відстані близько 400 кілометрів від поверхні Землі.

Фоторепортаж: Австралія у вогні - небачений досі розмах лісових пожеж Коли вогонь відступає На цьому фото видно, як виглядають австралійські чагарники після пожежі. Чагарникові пожежі є нормальним явищем для Австралії, і природа доволі швидко відновлюється. Як правило, перші пожежі виникають у грудні. Але цього сезону австралійський чагарник почав горіти вже в жовтні. Екстремальна засуха, вкрай високі температури та потужні вітри роздмухують вогонь, і кінця пожежам поки що не видно. Автор: Данило Білик

