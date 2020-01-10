 2019 рік став другим найспекотнішим роком в історії спостережень | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 16.01.2020

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Новини

2019 рік став другим найспекотнішим роком в історії спостережень

Минулий рік посів друге місце у списку найспекотніших років за увесь час спостережень, заявили в ООН. У 2019 році глобальна середньорічна температура на 1,1 градуса перевищила показники доіндустріального часу.

Жінка з парасолькою під сонцем (фотоілюстрація)

2019 рік опинився на другому місці у списку найспекотніших років за увесь час спостережень. Такі дані оприлюднила у середу, 15 січня, Всесвітня метеорологічна організація (ВМО), яка є спеціалізованою установою ООН. У своїх підрахунках експерти ВМО спиралися на дані Національного управління з аеронавтики й дослідження космічного простору (NASA) та метеорологічної служби Великобританії, передає агенція новин Reuters.

Згідно з висновками ВМО, 2019 року середньорічна глобальна температура повітря на 1,1 градуса Цельсія перевищувала середні температурні показники в доіндустріальну епоху. Вища температура спостерігалася лише у 2016 році.

У ВМО переконані, що упродовж останніх десятиліть температура на Землі постійно зростає. "З 1980-х років кожне десятиліття було теплішим за попереднє", - наголошується в заяві. На думку вчених, ця тенденція триватиме й надалі. До кінця нинішнього сторіччя в разі збереження сьогоднішніх темпів зростання концентрації парникових газів показник середньорічної температури перевищить доіндустріальний рівень на 3-5 градусів Цельсія.

На тлі цього та зафіксованих торік температур метеорологи передрікають почастішання випадків екстремальних погодних умов упродовж 2020 року та в наступні десятиліття.

  • Понад п'ять мільйонів гектарів

    Фоторепортаж: Австралія у вогні - небачений досі розмах лісових пожеж

    Понад п'ять мільйонів гектарів

    Пожежі в південно-східній Австралії тривають з жовтня 2019 року. Вогонь охопив територію у понад п'ять мільйонів гектарів, що майже у півтори рази більше за площу найбільшої області України - Одеської. Пожежа зруйнувала понад 1400 будинків. Кількість загиблих унаслідок пожежі по всій країні сягнула щонайменше 17 осіб. Десятки вважаються зниклими безвісти.

  • Тиждень надзвичайного стану

    Фоторепортаж: Австралія у вогні - небачений досі розмах лісових пожеж

    Тиждень надзвичайного стану

    У штаті Новий Південний Уельс, де розташоване найбільше місто країни Сідней, від п'ятниці, 3 січня, оголошений надзвичайний стан у зв'язку з масштабними пожежами. Він триватиме сім днів. Очікується, що ситуація у штаті особливо погіршуватиметься починаючи з суботи, 4 січня. Саме тоді вогонь, за прогнозами, досягне південно-східного узбережжя країни.

  • В очікуванні найгіршого

    Фоторепортаж: Австралія у вогні - небачений досі розмах лісових пожеж

    В очікуванні найгіршого

    Побоюючись погіршення ситуації наприкінці тижня, тисячі туристів залишили східне узбережжя країни в четвер, 2 січня. Водночас австралійські військові почали евакуювати людей, які були заблоковані пожежами на узбережжі далі на південь. Рятувальники намагаються максимально скористатися похолоданням, яке триває з вівторка, перед імовірним погіршенням пожежних умов.

  • Масштабна евакуація

    Фоторепортаж: Австралія у вогні - небачений досі розмах лісових пожеж

    Масштабна евакуація

    Десятки тисяч туристів та мешканців штатів Вікторія на Новий Південний Уельс мають евакуювати протягом 48 годин. Пожежна служба Нового Південного Уельсу оголосила небезпечною зоною ділянку узбережжя довжиною понад 200 кілометрів від популярного місця відпочинку Батманс Бей (на фото) до сусіднього штату Вікторія. Всі люди мають залишити цю територію.

  • У пастці вогню

    Фоторепортаж: Австралія у вогні - небачений досі розмах лісових пожеж

    У пастці вогню

    Особливо драматичною виявилася ситуацію у прибережному місті Маллакута в штаті Вікторія. Через пожежі воно вже третій день як відрізане від решти країни. Чотири тисячі людей опинилися заблокованими на міському пляжі, куди вони втекли, рятуючись від пожежі. Для їхньої евакуації в четвер до міста прибув військовий корабель.

  • Нелегкий вибір

    Фоторепортаж: Австралія у вогні - небачений досі розмах лісових пожеж

    Нелегкий вибір

    Маллакута - невелике містечко з населенням лише близько тисячі людей. Однак влітку тут зазвичай відпочиває велика кількість туристів. Військовий корабель зможе спершу евакуювати лише 800 людей, повідомила місцева влада. За словами пожежників, їм доведеться обирати, кого евакуювати першим, а кого поки що лишити на пляжі.

  • Стратегічні запаси

    Фоторепортаж: Австралія у вогні - небачений досі розмах лісових пожеж

    Стратегічні запаси

    Через невтішні прогнози жителі південного сходу Австралії намагаються максимально підготуватися до вихідних. Вони запасаються провіантом та пальним. Перед супермаркетами та автозаправками в регіоні вишикувалися довгі черги з авто, а на автобанах утворилися затори.

  • Сліди пожежі за тисячі кілометрів

    Фоторепортаж: Австралія у вогні - небачений досі розмах лісових пожеж

    Сліди пожежі за тисячі кілометрів

    Катастрофічна пожежа вже залишила сліди не лише на величезній території Австралії, але й у розташованій за тисячі кілометрів від неї Новій Зеландії. Перенесений вітром австралійський попіл, за свідченням місцевих жителів, пофарбував у коричневий колір зазвичай сніжно-білі новозеландські льодовики (як на цьому архівному фото). Хмари попелу з Австралії вперше дійшли до Нової Зеландії на Новий рік.

  • Видно з космосу

    Фоторепортаж: Австралія у вогні - небачений досі розмах лісових пожеж

    Видно з космосу

    Пожежі, які виникають влітку внаслідок займання чагарників в Австралії, видно навіть із космосу. Це фото було зроблене в жовтні 2019 з Міжнародної космічної станції (МКС), орбіта якої перебуває на відстані близько 400 кілометрів від поверхні Землі.

  • Коли вогонь відступає

    Фоторепортаж: Австралія у вогні - небачений досі розмах лісових пожеж

    Коли вогонь відступає

    На цьому фото видно, як виглядають австралійські чагарники після пожежі. Чагарникові пожежі є нормальним явищем для Австралії, і природа доволі швидко відновлюється. Як правило, перші пожежі виникають у грудні. Але цього сезону австралійський чагарник почав горіти вже в жовтні. Екстремальна засуха, вкрай високі температури та потужні вітри роздмухують вогонь, і кінця пожежам поки що не видно.

    Автор: Данило Білик


  • Гельта д'Аршей - водойма посеред пустелі в Чаді

    Пустельні ландшафти - справа рук людини

    Пустелі виникають на очах

    Раніше в Сахарі жили бегемоти та слони. Зараз же тут найбільша пустеля світу - випалена Земля. Лише невелике озеро, яке живиться з підводних джерел, нагадує про старі часи. Однак клімат змінювався, і це призвело до виникнення велетенського піщаного ландшафту. Пустелі виникають і нині. Однак причина цього - в діяльності людей.

  • Опустелювання в Індії

    Пустельні ландшафти - справа рук людини

    Людина руйнує природу

    Опустелювання, спричинене діяльністю людей, отримало назву дезертифікація. Коли людина руйнує і виснажує природні ресурси у місцевості зі сухим кліматом, зникають рослини, а ґрунт втрачає родючість. Ознаки опустелювання проявляються на 70 відсотках території Землі з посушливим кліматом. Як, наприклад, на цьому фото в Індії.

  • Пустеля в американському національному парку Джошуа-Трі

    Пустельні ландшафти - справа рук людини

    Світова загроза

    Щороку світова глобальна пустеля збільшується на 70 тисяч квадратних кілометрів - це відповідає площі Ірландії. За даними Німецького товариства міжнародного співробітництва, 40 відсотків населення Африки, живе у регіонах, яким загрожує опустелювання. В Азії це 39 відсотків населення, у Південній Америці - 30 відсотків. Окремі регіони ФРН, США та Іспанії також перебувають під загрозою.

  • Опустелювання в Китаї

    Пустельні ландшафти - справа рук людини

    Пустеля, спричинена надмірним випасом худоби

    Однією із причин опустелювання територій є різке збільшення населення в окремих країнах. Наприклад, у Китаї і без того сухий ґрунт мусить прогодувати більшу кількість людей. Селяни випасають на вигонах забагато худоби, які з'їдають останні рослини. Шар ґрунту поступово змивається дощем і вітром. У Китаї, приміром, таким чином щороку утворюється 2500 квадратних кілометрів пустелі.

  • Олешківські піски

    Пустельні ландшафти - справа рук людини

    Найбільша пустеля Європи - в Україні

    В Україні також "виросла" пустеля, спричинена надмірним випасом овець, яких почали завозити сюди у ХІХ столітті. Олешківські піски знаходяться за 30 кілометрів від обласного центру Херсона. У 2010 році на території пустелі створили національний парк, площа якого становить близько 8 тисяч гектарів.

  • Аральське море

    Пустельні ландшафти - справа рук людини

    Море без води

    Аральське море на кордоні між Казахстаном та Узбекистаном стало символом катастрофічної аграрної політики, яка призвела до утворення пустелі. Раніше це озеро було четвертим найбільшим озером на планеті. Нині ж від нього залишилося не багато. За радянських часів обидві республіки почали використовувати воду з озера для орошування бавовняних полів. Як наслідок - кораблі рибалок опинилися на мілині.

  • Всохла річка в Іспанії

    Пустельні ландшафти - справа рук людини

    Коли ліси приносять у жертву туристам

    Від висихання ґрунтів потерпають не лише країни, що розвиваються. Так, в Іспанії утворення пустелі просувається все далі й далі. Спричинили це явище туристи з усього світу. Для побудови готелів часто вирубуються ліси. Ґрунт, не утримуваний рослинами, відносить вітром. Вже не кажучи про забетоновані території. Регіон Гвадалахара біля Мадрида - також під загрозою опустелювання.

  • Колиска у пустелі

    Пустельні ландшафти - справа рук людини

    Пустеля спричиняє вимушену міграцію

    Наслідок утворення пустель - не лише руйнування екосистеми. Люди, які населяють ці регіони, біднішають, не можуть прогодуватися і часто змушені залишати батьківщину. В Африці опустелювання впливає на умови життя 485 мільйонів людей, повідомляє німецьке Товариство міжнародного співробітництва. За прогнозом ООН, до 2020 року понад 60 мільйонів людей змушені будуть залишили пустельні регіони Африки.

  • Чоловік поливає ґрунт - ілюстрація

    Пустельні ландшафти - справа рук людини

    Боротьба проти пустелі

    Деякі країни оголосили боротьбу опустелюванню. Китай, наприклад, намагається боротися з цим явищем уже протягом десятиліть за допомогою висаджування лісів. Проєкт "Зелена стіна" має амбітну мету - до 2050 засадити площу, яка дорівнює території Німеччини.

    Автор: Патрік Ґроссе


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