2019 рік був найспекотніший в історії Європи - вчені

2019 рік був другим найспекотнішим роком на планеті від початку метеорологічних досліджень. Такі дані оприлюднила у середу, 8 січня, організація Євросоюзу Copernicus, яка займається дослідженням кліматичних змін на планеті. За її даними, середньорічна температура минулого року була лише на 0,04 градуса нижчою, ніж у рекордному для планети 2016 році.

При цьому в Європі 2019-й був найгарячішим роком в історії метеодосліджень. Кожна окрема пора року була спекотнішою, ніж у минулому, зазначили в Copernicus. Наприклад, середня температура у грудні була на 3,2 градуса вищою за середньостатистичні показники у період з 1981 до 2010 років. "2019 рік став ще одним надзвичайно спекотним роком, у багатьох місяцях якого були побиті рекордні температури", - наголосив представник організації Карло Буонтемпо.

Концентрація вуглекислого газу в атмосфері минулого року також була настільки високою, як ніколи до цього. "Все це, без сумніву, сигнали тривоги", - заявив керівник Copernicus Жан-Ноель Тепо.

Нагадаємо, в липні 2019 року від спеки страждала низка західних країн Європи, як-от Німеччина, Франція, Бельгія, Нідерланди. У цих країнах були встановлені температурні рекорди. Науковці пов'язують спеку у Європі з глобальним потеплінням.

Крім того, в серпні нищівні пожежі статлись в лісах Амазонії у Бразилії, а з вересня лісові пожежі лютують в Австралії, де на цей час вигоріло вісім мільйонів гектарів, загинули сотні тисяч тварин. Поширенню вогню в Австралії сприяють висока температура і сильний вітер. Екологи також вважають катастрофічні пожежі наслідком глобального потепління.

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