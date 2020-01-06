 2019 рік був найспекотніший в історії Європи - вчені | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 08.01.2020

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2019 рік був найспекотніший в історії Європи - вчені

Минулий рік був другим найспекотнішим в історії планети, а в Європі взагалі став найгарячішим від початку метеодосліджень. Концентрація вуглекислого газу в атмосфері торік також була рекордною, заявляють дослідники.

термометр, градусник, спека

Улітку низка країн Західної Європи страждали від рекордної спеки

2019 рік був другим найспекотнішим роком на планеті від початку метеорологічних досліджень. Такі дані оприлюднила у середу, 8 січня, організація Євросоюзу Copernicus, яка займається дослідженням кліматичних змін на планеті. За її даними, середньорічна температура минулого року була лише на 0,04 градуса нижчою, ніж у рекордному для планети 2016 році.

При цьому в Європі 2019-й був найгарячішим роком в історії метеодосліджень. Кожна окрема пора року була спекотнішою, ніж у минулому, зазначили в Copernicus. Наприклад, середня температура у грудні була на 3,2 градуса вищою за середньостатистичні показники у період з 1981 до 2010 років. "2019 рік став ще одним надзвичайно спекотним роком, у багатьох місяцях якого були побиті рекордні температури", - наголосив представник організації Карло Буонтемпо.

DW.COM

Техногенне глобальне потепління збільшило інтенсивність липневої спеки в Європі на 1,5-3 градуси за Цельсієм, вважають вчені. (02.08.2019)

Стовпчики термометрів у Західній Європі 24 липня піднялися вище 40 градусів. У низці країн встановлено національні температурні рекорди. (25.07.2019)

В уряді Бразилії повідомили, що відправили літаки для допомоги військовим, яких до цього залучили до гасіння пожеж в лісах Амазонії. (26.08.2019)

Концентрація вуглекислого газу в атмосфері минулого року також була настільки високою, як ніколи до цього. "Все це, без сумніву, сигнали тривоги", - заявив керівник Copernicus Жан-Ноель Тепо.

Нагадаємо, в липні 2019 року від спеки страждала низка західних країн Європи, як-от Німеччина, Франція, Бельгія, Нідерланди. У цих країнах були встановлені температурні рекорди. Науковці пов'язують спеку у Європі з глобальним потеплінням.

Крім того, в серпні нищівні пожежі статлись в лісах Амазонії у Бразилії, а з вересня лісові пожежі лютують в Австралії, де на цей час вигоріло вісім мільйонів гектарів, загинули сотні тисяч тварин. Поширенню вогню в Австралії сприяють висока температура і сильний вітер. Екологи також вважають катастрофічні пожежі наслідком глобального потепління.

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    Автор: Дмитро Губенко


DW.COM

Європа плавиться від спеки

У Франції - новий температурний рекорд, у лісах на північному сході Іспанії палають пожежі, влада багатьох країн попередила громадян про загрозу їхньому здоров'ю. Як Європа переживає спеку? (01.07.2019)  

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