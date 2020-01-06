2019 рік був найспекотніший в історії Європи - вчені

2019 рік був другим найспекотнішим роком на планеті від початку метеорологічних досліджень. Такі дані оприлюднила у середу, 8 січня, організація Євросоюзу Copernicus, яка займається дослідженням кліматичних змін на планеті. За її даними, середньорічна температура минулого року була лише на 0,04 градуса нижчою, ніж у рекордному для планети 2016 році.
При цьому в Європі 2019-й був найгарячішим роком в історії метеодосліджень. Кожна окрема пора року була спекотнішою, ніж у минулому, зазначили в Copernicus. Наприклад, середня температура у грудні була на 3,2 градуса вищою за середньостатистичні показники у період з 1981 до 2010 років. "2019 рік став ще одним надзвичайно спекотним роком, у багатьох місяцях якого були побиті рекордні температури", - наголосив представник організації Карло Буонтемпо.
Концентрація вуглекислого газу в атмосфері минулого року також була настільки високою, як ніколи до цього. "Все це, без сумніву, сигнали тривоги", - заявив керівник Copernicus Жан-Ноель Тепо.
Нагадаємо, в липні 2019 року від спеки страждала низка західних країн Європи, як-от Німеччина, Франція, Бельгія, Нідерланди. У цих країнах були встановлені температурні рекорди. Науковці пов'язують спеку у Європі з глобальним потеплінням.
Крім того, в серпні нищівні пожежі статлись в лісах Амазонії у Бразилії, а з вересня лісові пожежі лютують в Австралії, де на цей час вигоріло вісім мільйонів гектарів, загинули сотні тисяч тварин. Поширенню вогню в Австралії сприяють висока температура і сильний вітер. Екологи також вважають катастрофічні пожежі наслідком глобального потепління.
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Європа плавиться від спеки
Новий рекорд у Франції
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Європа плавиться від спеки
Лісові пожежі в Каталонії
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Європа плавиться від спеки
Спека в місті кохання
Парижани прохолоджуються на площі Трокадеро. Дороги та тротуари накопичують тепло, тож у міських умовах спека є більш відчутною, ніж у сільській місцевості. У багатьох північноєвропейських містах в будинках не встановлюють кондиціонери, тож перебувати всередині них стає неможливо, адже будівлі теж накопичують тепло. Внаслідок спеки 2003 року у Франції померли 15 тисяч осіб.
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Європа плавиться від спеки
Група ризику - безпритульні в Італії
Волонтер дає пляшку води безпритульному в Мілані, де останнім часом температура сягала 40 градусів за Цельсієм. Уже наприкінці минулого тижня стало відомо про першу жертву спеки в Мілані - в парку біля залізничного вокзалу від теплового удару помер безхатько похилого віку, й у місті було оголошено тривогу через високу температуру повітря.
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Європа плавиться від спеки
Купання в річці в Мюнхені
Відпочивальники лежать на березі річки Ізар у Мюнхені. Десяткам жінок, які купалися в річці топлес, поліція наказала вдягнутися, чим спровокувала дискусія щодо оголення тіла в громадських місцях. 30 червня в Німеччині було встановлено новий температурний рекорд червня - у федеральній землі Саксонія-Ангальт було зафіксовано температуру 39,6 градуса за Цельсієм.
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Європа плавиться від спеки
Сорбе для білого ведмедя
Білий ведмідь прохолоджується у зоопарку Ганновера в Німеччині, смакуючи сорбе. Доглядачі зоопарків в усій Європі допомагають тваринам пережити спеку, даючи їм морожені в кризі фрукти. Білим ведмедям пропонують також заморожену рибу. У Франції через високу температуру повітря заборонили перевезення живих тварин.
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Європа плавиться від спеки
"Подарунок" із Сахари
Такі екстремальні погодні умови були викликані надзвичайно гарячим повітрям, яке надходило до Європи з пустелі Сахара. Всесвітня метеорологічна організація заявила, що 2019 рік може стати одним з найспекотніших в історії спостережень за погодою. Прогнозують, що такі хвилі спеки, як теперішня, траплятимуться в Європі дедалі частіше.
Автор: Дмитро Губенко