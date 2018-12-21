2018-й рік: кадри, що закарбуються в пам'яті (фотогалерея)

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"Прекрасний фонтан"

У квітні в баварському Нюрнберзі завершили реставрацію "Прекрасного фонтана", яка тривала кілька років. Ця пам'ятка розташована в центрі міста на Головному ринку. До спорудження фонтана приступили 1385 року. І ось уже понад шість століть із нього на нюрнбержців і гостей міста дивляться історичні герої: вожді та королі, філософи та науковці, євангелісти та отці церкви.