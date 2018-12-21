2018-й рік: кадри, що закарбуються в пам'яті (фотогалерея)

Радість і сум, ненависть і солідарність - 2018-й був сповнений різними емоціями. Про це свідчать і світлини з добірки DW. Деякі з них надихають, а деякі - відверто шокують.
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