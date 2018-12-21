 2018-й рік: кадри, що закарбуються в пам′яті (фотогалерея) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі | DW | 26.12.2018

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Світ

2018-й рік: кадри, що закарбуються в пам'яті (фотогалерея)

Радість і сум, ненависть і солідарність - 2018-й був сповнений різними емоціями. Про це свідчать і світлини з добірки DW. Деякі з них надихають, а деякі - відверто шокують.

  • Важкі часи, політика і гумор

    2018-й рік: кадри, що закарбуються в пам'яті

    Важкі часи, політика і гумор

    Вранці 6 лютого перед початком дебатів про майбутнє Європи голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер тихцем підкрадається до депутата Європарламенту Гі Верхофстадта, поки той читає газету, і раптом скуйовджує його волосся. Таким витівкам Юнкера вже ніхто не дивується. Тішить, що й за важких часів у політиці самим політикам вдається зберігати почуття гумору і залишатись людьми.

  • Порнозірка під прицілом фотокамер

    2018-й рік: кадри, що закарбуються в пам'яті

    Порнозірка під прицілом фотокамер

    Порнозірка Стефані Кліффорд, відома як Стормі Деніелз, 16 квітня одягається... після прискіпливої перевірки на вході до будівлі суду в Нью-Йорку. Там триває процес щодо сексуальної афери між Кліффорд та нинішнім президентом США Дональдом Трампом у 2006-2007 роках. За мовчання Трамп передав їй близько 130 тисяч доларів через свого адвоката Майкла Коена. Та мовчати вона не стала.

  • Нацисти з Півдня США

    2018-й рік: кадри, що закарбуються в пам'яті

    Нацисти з Півдня США

    Прихильники націонал-соціалістичного руху у США проводять 21 квітня таємний нацистський ритуал, на якому дозволили бути присутнім фотографу Го Накамурі. На світлині - та ж група, що брала участь у сумнозвісному "Марші об'єднаних правих" у місті Шарлотсвілль (Вірджинія) 2017 року. Правозахисники побоюються подальшого посилення правих екстремістських рухів у США.

  • Корейська відлига

    2018-й рік: кадри, що закарбуються в пам'яті

    "Корейська відлига"

    Президент Південної Кореї Мун Чже Ін та північнокорейський лідер Кім Чен Ин зустрілися 27 квітня у селищі Пханмунджом, розташованому в демілітаризованій зоні між КНДР та Республікою Корея. На цій зустрічі вже не вперше пролунали заяви про намір припинити усі ворожі дії між двома країнами. Чи є підстави говорити про початок великої корейської відлиги? Побачимо наступного року.

  • Репортери під прицілом Ісламської держави

    2018-й рік: кадри, що закарбуються в пам'яті

    Репортери під прицілом "Ісламської держави"

    Фоторепортер агенції Reuters Омар Собані зробив це фото через мить після того, як терорист-смертник підірвав себе посеред натовпу 30 квітня у столиці Афганістану, Кабулі. Автор фото дістав поранення у плече, вісім журналістів загинули. Кількома хвилинами раніше представники ЗМІ прибули на місце події, де того ж дня відбувся інший збройний напад.

  • Чемпіони світу-2018

    2018-й рік: кадри, що закарбуються в пам'яті

    Чемпіони світу

    Французькі футболісти 15 липня святкують перемогу у фіналі Чемпіонату світу з тренером національної збірної Дідьє Дешамом. Вони щойно обійшли Хорватію з рахунком 4:2 у захоплюючому фіналі. Німецькі гравці, які мали надії відстояти свій титул, на ту мить вже два тижні були у відпустці.

  • Нікаб та уніформа

    2018-й рік: кадри, що закарбуються в пам'яті

    Нікаб та уніформа

    37-річна Айя вийшла 1 серпня на вулиці Копенгагена в нікабі - на знак протесту проти заборони уряду Данії носити одяг, що закриває обличчя - нікаб і паранджу. Проте, зустрівши порушницю, жінка-поліцейська не затримувала її, а лише обійняла. Вчинок сприйняли неоднозначно: хтось висловлював захоплення, а інші вимагали звільнення поліцейської.

  • Одна проти всіх

    2018-й рік: кадри, що закарбуються в пам'яті

    Одна проти всіх

    Одна жінка в червоному і багато чоловіків у темних костюмах. Британська прем'єрка Тереза Мей 20 вересня поспішає долучитись до "сімейної" фотосесії на саміті ЄС у Зальцбурзі. Втім, на цьому фото Мей символічно залишається осторонь від лідерів країн Євросоюзу.

  • Що залишилося після цунамі

    2018-й рік: кадри, що закарбуються в пам'яті

    Що залишилося після цунамі

    М'яка іграшка та відро з одягом. Це все, що залишилось у жінки із Сулавесі після цунамі, що прийніс руйнування на узбережжя індонезійського острова в кінці вересня. Її будинок було зруйновано, троє дітей щезли. Внаслідок катастрофи загинуло понад 2000 осіб, зникли безвісти кілька тисяч.

  • Наблус

    2018-й рік: кадри, що закарбуються в пам'яті

    Віч-на-віч

    Між ізраїльським солдатом і жителем міста Наблус 15 жовтня розгорілася суперечка. Приводом стало рішення Ізраїля закрити палестинську школу поблизу Наблуса на Західному березі річки Йордан. Фото є символічним віддзеркаленням конфліктів між Ізраїлем і Палестиною, де жодна сторона не готова йти на поступки.

  • Крізь річки та стіни

    2018-й рік: кадри, що закарбуються в пам'яті

    Крізь річки та стіни

    Луїс Акоста тримає на руках п'ятирічного Анхеля Хесуса, переправляючись 29 жовтня через річку Суч'яте, що розділяє Гватемалу і Мексику. Вони приєднались до "каравану мігрантів" з Центральної Америки, що попри великі ризики намагаються потрапити до США. Це "напад на нашу країну", - пропоментував рух мігрантів президент Сполучених Штатів Дональд Трамп.

  • Свобода преси в стилі Трампа

    2018-й рік: кадри, що закарбуються в пам'яті

    Свобода преси в стилі Трампа

    Серед ворогів Дональда Трампа часто опиняються біженці та журналісти. На фото - репортер CNN Джим Акоста, котрий намагаєтсья поставити прямі запитання Трампу на прес-конференції, що проходила в Білому домі після проміжних виборів 6 листопада. Замість відповідей на запитання журналіста, який не бажав віддавати мікрофон, позбавили акредитації.

  • Пекло в раю

    2018-й рік: кадри, що закарбуються в пам'яті

    Пекло в раю

    Малібу вважають райським гніздечком найзаможніших жителів Калфіорнії. Та цієї осені узбережжя Тихого океану охопили лісові пожежі, що перекинулися на житлові квартали. Вогонь знищив цілі вулиці й забрав життя не менше 85 осіб. Під час пожеж домівку втратив і відомий німецький актор та ведучий Томас Ґоттшальк (Thomas Gottschalk), який, втім, зазначив, що "в цьому світі є значно гірші втрати".

  • Рукотворне лихо

    2018-й рік: кадри, що закарбуються в пам'яті

    Рукотворне лихо

    На цьому фото ми бачимо саме те, що мав на увазі Томас Готтшальк. Молодий батько Салех Хасан аль-Факех тримає руку чотиримісячної доньки Хаджар, яка померла в лікарні внаслідок тривалого недоїдання. З 2014 року в Ємені триває громадянська війна, до розпалювання якої причетні Іран та Саудівська Аравія. Кожні десять хвилин в Ємені помирає дитина.

  • Кінець доби

    2018-й рік: кадри, що закарбуються в пам'яті

    Кінець доби

    "Це було для мене честю", - такими словами завершила 8 грудня свою останню промову у ролі голови Християнсько-демократичного союзу Анґела Меркель (Angela Merkel). Канцлерка ФРН очолювала партію понад 18 років, проте залишила цю посаду. Її наступницею обрали Аннеґрет Крамп-Карренбауер (Annegret Kramp-Karrenbauer), яку німецькі ЗМІ називають АКК.

  • Протести європейців

    2018-й рік: кадри, що закарбуються в пам'яті

    Протести європейців

    Це не війна і не стихійне лихо: порівняно з іншими регіонами світу європейцям живеться відносно добре. Проте у Франції, Німеччині, та - як на цьому фото - Бельгії дедалі частіше проводять масові протести. Люди обурені низькими зарплатами, високими орендними ставками, скороченням пенсійних виплат і підвищенням цін. Для участі в акції протесту необов'язково вдягати жовтий жилет.

    Автор: Мартін Муно


  • Важкі часи, політика і гумор

    2018-й рік: кадри, що закарбуються в пам'яті

    Важкі часи, політика і гумор

    Вранці 6 лютого перед початком дебатів про майбутнє Європи голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер тихцем підкрадається до депутата Європарламенту Гі Верхофстадта, поки той читає газету, і раптом скуйовджує його волосся. Таким витівкам Юнкера вже ніхто не дивується. Тішить, що й за важких часів у політиці самим політикам вдається зберігати почуття гумору і залишатись людьми.

  • Порнозірка під прицілом фотокамер

    2018-й рік: кадри, що закарбуються в пам'яті

    Порнозірка під прицілом фотокамер

    Порнозірка Стефані Кліффорд, відома як Стормі Деніелз, 16 квітня одягається... після прискіпливої перевірки на вході до будівлі суду в Нью-Йорку. Там триває процес щодо сексуальної афери між Кліффорд та нинішнім президентом США Дональдом Трампом у 2006-2007 роках. За мовчання Трамп передав їй близько 130 тисяч доларів через свого адвоката Майкла Коена. Та мовчати вона не стала.

  • Нацисти з Півдня США

    2018-й рік: кадри, що закарбуються в пам'яті

    Нацисти з Півдня США

    Прихильники націонал-соціалістичного руху у США проводять 21 квітня таємний нацистський ритуал, на якому дозволили бути присутнім фотографу Го Накамурі. На світлині - та ж група, що брала участь у сумнозвісному "Марші об'єднаних правих" у місті Шарлотсвілль (Вірджинія) 2017 року. Правозахисники побоюються подальшого посилення правих екстремістських рухів у США.

  • Корейська відлига

    2018-й рік: кадри, що закарбуються в пам'яті

    "Корейська відлига"

    Президент Південної Кореї Мун Чже Ін та північнокорейський лідер Кім Чен Ин зустрілися 27 квітня у селищі Пханмунджом, розташованому в демілітаризованій зоні між КНДР та Республікою Корея. На цій зустрічі вже не вперше пролунали заяви про намір припинити усі ворожі дії між двома країнами. Чи є підстави говорити про початок великої корейської відлиги? Побачимо наступного року.

  • Репортери під прицілом Ісламської держави

    2018-й рік: кадри, що закарбуються в пам'яті

    Репортери під прицілом "Ісламської держави"

    Фоторепортер агенції Reuters Омар Собані зробив це фото через мить після того, як терорист-смертник підірвав себе посеред натовпу 30 квітня у столиці Афганістану, Кабулі. Автор фото дістав поранення у плече, вісім журналістів загинули. Кількома хвилинами раніше представники ЗМІ прибули на місце події, де того ж дня відбувся інший збройний напад.

  • Чемпіони світу-2018

    2018-й рік: кадри, що закарбуються в пам'яті

    Чемпіони світу

    Французькі футболісти 15 липня святкують перемогу у фіналі Чемпіонату світу з тренером національної збірної Дідьє Дешамом. Вони щойно обійшли Хорватію з рахунком 4:2 у захоплюючому фіналі. Німецькі гравці, які мали надії відстояти свій титул, на ту мить вже два тижні були у відпустці.

  • Нікаб та уніформа

    2018-й рік: кадри, що закарбуються в пам'яті

    Нікаб та уніформа

    37-річна Айя вийшла 1 серпня на вулиці Копенгагена в нікабі - на знак протесту проти заборони уряду Данії носити одяг, що закриває обличчя - нікаб і паранджу. Проте, зустрівши порушницю, жінка-поліцейська не затримувала її, а лише обійняла. Вчинок сприйняли неоднозначно: хтось висловлював захоплення, а інші вимагали звільнення поліцейської.

  • Одна проти всіх

    2018-й рік: кадри, що закарбуються в пам'яті

    Одна проти всіх

    Одна жінка в червоному і багато чоловіків у темних костюмах. Британська прем'єрка Тереза Мей 20 вересня поспішає долучитись до "сімейної" фотосесії на саміті ЄС у Зальцбурзі. Втім, на цьому фото Мей символічно залишається осторонь від лідерів країн Євросоюзу.

  • Що залишилося після цунамі

    2018-й рік: кадри, що закарбуються в пам'яті

    Що залишилося після цунамі

    М'яка іграшка та відро з одягом. Це все, що залишилось у жінки із Сулавесі після цунамі, що прийніс руйнування на узбережжя індонезійського острова в кінці вересня. Її будинок було зруйновано, троє дітей щезли. Внаслідок катастрофи загинуло понад 2000 осіб, зникли безвісти кілька тисяч.

  • Наблус

    2018-й рік: кадри, що закарбуються в пам'яті

    Віч-на-віч

    Між ізраїльським солдатом і жителем міста Наблус 15 жовтня розгорілася суперечка. Приводом стало рішення Ізраїля закрити палестинську школу поблизу Наблуса на Західному березі річки Йордан. Фото є символічним віддзеркаленням конфліктів між Ізраїлем і Палестиною, де жодна сторона не готова йти на поступки.

  • Крізь річки та стіни

    2018-й рік: кадри, що закарбуються в пам'яті

    Крізь річки та стіни

    Луїс Акоста тримає на руках п'ятирічного Анхеля Хесуса, переправляючись 29 жовтня через річку Суч'яте, що розділяє Гватемалу і Мексику. Вони приєднались до "каравану мігрантів" з Центральної Америки, що попри великі ризики намагаються потрапити до США. Це "напад на нашу країну", - пропоментував рух мігрантів президент Сполучених Штатів Дональд Трамп.

  • Свобода преси в стилі Трампа

    2018-й рік: кадри, що закарбуються в пам'яті

    Свобода преси в стилі Трампа

    Серед ворогів Дональда Трампа часто опиняються біженці та журналісти. На фото - репортер CNN Джим Акоста, котрий намагаєтсья поставити прямі запитання Трампу на прес-конференції, що проходила в Білому домі після проміжних виборів 6 листопада. Замість відповідей на запитання журналіста, який не бажав віддавати мікрофон, позбавили акредитації.

  • Пекло в раю

    2018-й рік: кадри, що закарбуються в пам'яті

    Пекло в раю

    Малібу вважають райським гніздечком найзаможніших жителів Калфіорнії. Та цієї осені узбережжя Тихого океану охопили лісові пожежі, що перекинулися на житлові квартали. Вогонь знищив цілі вулиці й забрав життя не менше 85 осіб. Під час пожеж домівку втратив і відомий німецький актор та ведучий Томас Ґоттшальк (Thomas Gottschalk), який, втім, зазначив, що "в цьому світі є значно гірші втрати".

  • Рукотворне лихо

    2018-й рік: кадри, що закарбуються в пам'яті

    Рукотворне лихо

    На цьому фото ми бачимо саме те, що мав на увазі Томас Готтшальк. Молодий батько Салех Хасан аль-Факех тримає руку чотиримісячної доньки Хаджар, яка померла в лікарні внаслідок тривалого недоїдання. З 2014 року в Ємені триває громадянська війна, до розпалювання якої причетні Іран та Саудівська Аравія. Кожні десять хвилин в Ємені помирає дитина.

  • Кінець доби

    2018-й рік: кадри, що закарбуються в пам'яті

    Кінець доби

    "Це було для мене честю", - такими словами завершила 8 грудня свою останню промову у ролі голови Християнсько-демократичного союзу Анґела Меркель (Angela Merkel). Канцлерка ФРН очолювала партію понад 18 років, проте залишила цю посаду. Її наступницею обрали Аннеґрет Крамп-Карренбауер (Annegret Kramp-Karrenbauer), яку німецькі ЗМІ називають АКК.

  • Протести європейців

    2018-й рік: кадри, що закарбуються в пам'яті

    Протести європейців

    Це не війна і не стихійне лихо: порівняно з іншими регіонами світу європейцям живеться відносно добре. Проте у Франції, Німеччині, та - як на цьому фото - Бельгії дедалі частіше проводять масові протести. Люди обурені низькими зарплатами, високими орендними ставками, скороченням пенсійних виплат і підвищенням цін. Для участі в акції протесту необов'язково вдягати жовтий жилет.

    Автор: Мартін Муно


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Топ 10: неофіційний рейтинг головних подій 2017 року (29.12.2017)

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    Автор: Максим Нелюбін


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Lonely Planet: Німеччина на другому місці серед туристичних цілей 2019 року

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Нобелівську премію миру за 2018 рік отримали Надя Мурад та Деніс Муквеге. Нагороду їм присудили за боротьбу проти сексуального насильства, яке використовують як зброю під час збройних конфліктів. (05.10.2018)  

Коментар: 2018-й рік і цей дивний світ економіки

Економіка зростає, куди не поглянь - у Німеччині та в інших регіонах світу. Звичайно, усі вважають, що у 2018-му процес триватиме. Однак ризиків чимало, і недооцінювати їх не варто, застерігає Генрік Беме. (27.12.2017)  

2018-й рік: кадри, що закарбуються в пам'яті

Радість і сум, ненависть і солідарність - 2018-й був сповнений різними емоціями. Про це свідчать і світлини з добірки DW. Деякі з них надихають, а деякі - відверто шокують. (26.12.2018)  

Найцікавіше в Німеччині за 2017 рік

Курйозні, забавні чи просто цікаві історії, які відбувалися в різних куточках Німеччини в 2017 році, - в фотодобірці DW. (31.12.2017)  

Аудіо й відео до теми

Топ 10: неофіційний рейтинг головних подій 2017 року (29.12.2017)  

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Докладно

Збірна Франції з футболу перемогла на Чемпіонаті світу-2018 в Росії

2018-й рік: кадри, що закарбуються в пам'яті

Радість і сум, ненависть і солідарність - 2018-й був сповнений різними емоціями. Про це свідчать і фото з добірки DW. 

Volkswagen

VW виявив проблеми в новому програмному забезпеченні

Внутрішня перевірка VW виявила вади в програмному забезпеченні для зменшення шкідливих викидів дизельних авто. 

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