  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Військова допомога Україні
Воєнні злочини в Україні
ПолітикаУкраїна

€20 млрд військової допомоги Україні ЄС обговорить у серпні

Ксенія Польська (Брюссель)
23 хв. тому

Після літніх канікул Рада ЄС із закордонних справ докладно обговорить надання Києву щорічно до п'яти мільярдів євро військової допомоги через окрему структуру Європейського фонду миру.

https://p.dw.com/p/4UCMs
Жозеп Боррель презентував Раді ЄС у Брюсселі план військової допомоги Україні на 20 мільярдів євро у 2024-2027 роках.
Жозеп Боррель презентував Раді ЄС у Брюсселі план військової допомоги Україні на 20 мільярдів євро у 2024-2027 роках.Фото: Sierakowski/EUC/ROPI/picture alliance

Рада Європейського Союзу із закордонних справ обговорила у четвер, 20 липня, пропозицію створити фонд військової допомоги Україні на найближчі чотири роки.

Проєкт презентував у Брюсселі верховний представник ЄС із закордонної та безпекової політики Жозеп Боррель. Мета нової програми - "перетворити нинішню підтримку Євросоюзу на довгострокові та надійні зобов'язання з безпеки та стійкості України, зокрема у сфері військової допомоги та навчання".

Так, пропонується відвести частину Європейського фонду миру для виділення Україні до п'яти мільярдів євро на рік на оборонні потреби. Боррель повідомив на пресконференції, що міністри закордонних справ ЄС обмінялися думками щодо пропозиції, а докладно обговорять це питання після літніх канікул на неформальній міністерській зустрічі в Іспанії наприкінці серпня.

Читайте також: Рада ЄС продовжила санкції проти РФ і розширила проти Ірану

Боррель закликав світ відреагувати на бомбардування Росією портів

Військова допомога потрібна Україні й у світлі нинішньої ескалації збройного конфлікту з боку РФ, наголосив Боррель.

"Росія без жодних підстав блокує та бомбардує українські морські порти та перешкоджає свободі судноплавства в Чорному морі. Росія незаконно блокує експорт українського зерна. Вона знищує українські поля та грабує українське сільськогосподарське виробництво. Попри те, що стверджує Росія, вона непогано заробляє на експорті свого зерна та добрива і отримає ще більше прибутку тепер, коли ціни знову зростуть після того, як Росія зірвала "зернову угоду" та знищила складські запаси в українських гаванях", - заявив дипломат.

Він знову наголосив, що світ стикається зі штучно створеною проблемою продовольчої безпеки, оскільки президент РФ Володимир Путін обирає голод як зброю "навіть проти людей у країнах, які не наважуються засудити його незаконне кровопролиття в Україні".

Боррель закликав міжнародну спільноту рішуче відреагувати на те, що відбувається.

Читайте також: Після погроз РФ Україна застерегла російські судна від долі крейсера "Москва"

Бербок: Путін використовує найуразливіші країни

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Жозеп Боррель презентував Раді ЄС у Брюсселі план військової допомоги Україні на 20 мільярдів євро у 2024-2027 роках.

€20 млрд військової допомоги Україні ЄС обговорить у серпні

Політика23 хв. тому
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

СПГ-танкер на шляху до Європи

Китай забезпечить Європі цієї зими помірні ціни на СПГ

Китай забезпечить Європі цієї зими помірні ціни на СПГ

Економіка4 год. тому
Гітлер та офіцери. Штауффенберґ - ліворуч, липень 1944 року

Чому Гітлера не вбили вже 1944 року?

Чому Гітлера не вбили вже 1944 року?

Історія5 год. тому
Турецьке судно "Polarnet" з українським зерном у порту Деріндже, серпень 2022

Як розірвання "зернової угоди" вдарить по Африці?

Як розірвання "зернової угоди" вдарить по Африці?

Безпека харчування6 год. тому
Представники 60 країн ЄС і Латинської Америки на саміті у Брюсселі

Війна в Україні: чи така далека Латинська Америка від ЄС?

Війна в Україні: чи така далека Латинська Америка від ЄС?

Політика7 год. тому
external

Іноземці ремонтують пошкоджені будинки в Україні

Іноземці ремонтують пошкоджені будинки в Україні

Суспільство8 год. тому02:29 хв.
Монумент на честь Павла Шеремета встановили на місті його вбивства три роки тому

Сім років без Павла: вбивство і досі лишається загадкою

Сім років без Павла: вбивство і досі лишається загадкою

Закон і право12 год. тому
На головну сторінку