€20 млрд військової допомоги Україні ЄС обговорить у серпні

Після літніх канікул Рада ЄС із закордонних справ докладно обговорить надання Києву щорічно до п'яти мільярдів євро військової допомоги через окрему структуру Європейського фонду миру.

Рада Європейського Союзу із закордонних справ обговорила у четвер, 20 липня, пропозицію створити фонд військової допомоги Україні на найближчі чотири роки.

Проєкт презентував у Брюсселі верховний представник ЄС із закордонної та безпекової політики Жозеп Боррель. Мета нової програми - "перетворити нинішню підтримку Євросоюзу на довгострокові та надійні зобов'язання з безпеки та стійкості України, зокрема у сфері військової допомоги та навчання".

Так, пропонується відвести частину Європейського фонду миру для виділення Україні до п'яти мільярдів євро на рік на оборонні потреби. Боррель повідомив на пресконференції, що міністри закордонних справ ЄС обмінялися думками щодо пропозиції, а докладно обговорять це питання після літніх канікул на неформальній міністерській зустрічі в Іспанії наприкінці серпня.

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Боррель закликав світ відреагувати на бомбардування Росією портів

Військова допомога потрібна Україні й у світлі нинішньої ескалації збройного конфлікту з боку РФ, наголосив Боррель.

"Росія без жодних підстав блокує та бомбардує українські морські порти та перешкоджає свободі судноплавства в Чорному морі. Росія незаконно блокує експорт українського зерна. Вона знищує українські поля та грабує українське сільськогосподарське виробництво. Попри те, що стверджує Росія, вона непогано заробляє на експорті свого зерна та добрива і отримає ще більше прибутку тепер, коли ціни знову зростуть після того, як Росія зірвала "зернову угоду" та знищила складські запаси в українських гаванях", - заявив дипломат.

Він знову наголосив, що світ стикається зі штучно створеною проблемою продовольчої безпеки, оскільки президент РФ Володимир Путін обирає голод як зброю "навіть проти людей у країнах, які не наважуються засудити його незаконне кровопролиття в Україні".

Боррель закликав міжнародну спільноту рішуче відреагувати на те, що відбувається.

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