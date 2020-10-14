20 тисяч людей у Лейпцизі вийшли на акцію проти коронавірусних обмежень

Проведена в центрі Лейпцига акція протесту проти коронавірусних обмежень зібрала значно більше учасників, ніж очікувалося. Згідно з даними поліції, в суботу, 7 листопада, в центральній частині цього східнонімецького міста зібралося не менше 20 тисяч незгодних із заходами, запровадженими з метою протидії епідемії COVID-19. Акцію організував рух Querdenken, який виступає проти карантинних обмежень.

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Як заявив речник місцевої поліції, перевищення заявленої раніше кількості учасників акції - 16 тисяч осіб - розглядається як "ще одне порушення правил" проведення таких акцій, цитує інформагенція dpa.

За даними місцевої влади, на які посилається інформагенція epd, центральної площі міста виявилося замало, щоб розмістити всіх учасників акції, тож організатори демонстрації проти коронавірусних обмежень закликали дозволити розмістити учасників акції й на прилеглих центральних вулицях.

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У поліції вказували на численну кількість інших порушень, приміром, попри озвучені з гучномовців заклики поліції, серед учасників масового заходу майже ніхто не носив захисних масок. Так само правила мінімальної соціальної дистанції також не дотримувалися, додали в поліції. Були й інші зафіксовані порушення, наголошують правоохоронці.

Саме через численні порушення поліція припинила цю акцію, про що повідомила влада міста в соціальній мережі Twitter.

Як повідомлялося, у Німеччині з понеділка, 2 листопада, діє так званий частковий локдаун, запроваджений через зростання кількості нових заражень коронавірусом. Нові правила діятимуть до кінця місяця й передбачають обмеження соціальних контактів і закриття закладів харчування, культурних установ і спортивних залів. Водночас у країні працююють торговельні заклади, а діти відвідують школи та дитячі садки.