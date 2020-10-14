 20 тисяч людей у Лейпцизі вийшли на акцію проти коронавірусних обмежень | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 07.11.2020

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Новини

20 тисяч людей у Лейпцизі вийшли на акцію проти коронавірусних обмежень

На демонстрацію у центрі Лейпцига проти коронавірусних обмежень прийшло значно більше людей, ніж було зареєстровано. Через численні порушення поліція припинила цю акцію.

Мітингарі в центрі Лейпцига

Мітингарі в центрі Лейпцига на акції проти коронавірусних обмежень

Проведена в центрі Лейпцига акція протесту проти коронавірусних обмежень зібрала значно більше учасників, ніж очікувалося. Згідно з даними поліції, в суботу, 7 листопада, в центральній частині цього східнонімецького міста зібралося не менше 20 тисяч незгодних із заходами, запровадженими з метою протидії епідемії COVID-19. Акцію організував рух Querdenken, який виступає проти карантинних обмежень.

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Як заявив речник місцевої поліції, перевищення заявленої раніше кількості учасників акції - 16 тисяч осіб - розглядається як "ще одне порушення правил" проведення таких акцій, цитує інформагенція dpa.

За даними місцевої влади, на які посилається інформагенція epd, центральної площі міста виявилося замало, щоб розмістити всіх учасників акції, тож організатори демонстрації проти коронавірусних обмежень закликали дозволити розмістити учасників акції й на прилеглих центральних вулицях.

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У поліції вказували на численну кількість інших порушень, приміром, попри озвучені з гучномовців заклики поліції, серед учасників масового заходу майже ніхто не носив захисних масок. Так само правила мінімальної соціальної дистанції також не дотримувалися, додали в поліції. Були й інші зафіксовані порушення, наголошують правоохоронці.

Саме через численні порушення поліція припинила цю акцію, про що повідомила влада міста в соціальній мережі Twitter.

Як повідомлялося, у Німеччині з понеділка, 2 листопада, діє так званий частковий локдаун, запроваджений через зростання кількості нових заражень коронавірусом. Нові правила діятимуть до кінця місяця й передбачають обмеження соціальних контактів і закриття закладів харчування, культурних установ і спортивних залів. Водночас у країні працююють торговельні заклади, а діти відвідують школи та дитячі садки.

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У Дюссельдорфі відбулася демонстрація проти коронавірусних обмежень

Тисячі людей вийшли на вулиці Дюссельдорфа із протестом проти карантинних обмежень. В акції взяло участь набагато менше людей, ніж очікувалося.  

У Неаполі протест проти коронавірусних обмежень переріс у сутички з поліцією

Від вечора 23 жовтня в регіоні Кампанія запроваджена комендантська година. Незважаючи на це, кілька сотень людей вийшли на вулиці Неаполя, протестуючи проти обмежень. Поліція затосовувала сльозогінний газ.  

Коронавірус: у Чехії сталися сутички правоохоронців і незгодних з обмеженнями

Учасники акції протесту виступали проти скасування спортивних змагань і закриття барів і ресторанів. Сталися сутички демонстрантів з поліцією.  

Тисячі людей зібралися на акцію проти коронавірусних обмежень у Берліні

Близько 18 тисяч людей зібралися у Берліні, щоб протестувати проти коронавірусних обмежень. До них приєднуються нові учасники. Протестувальники не дотримуються дистанції та відмовляються носити маски.  

Іспанію охопили масові протести проти карантинних обмежень

Молодь, незадоволена карантинними заходами, вимагала негайної відставки уряду - як центрального, так і регіонального. Між тим в країні реєструють рекордну добову кількість заражень коронавірусом.  

В Іспанії протести проти карантинних обмежень переросли в сутички

У Мадриді внаслідок заворушень, які почалися після мирної демонстрації проти карантинних обмежень, постраждали троє поліцейських, 30 осіб було затримано. Протести відбулися і в інших містах Іспанії.  

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