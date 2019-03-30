20-річне правління президента Алжиру Бутефліки офіційно завершилося

Президент Алжиру Абдельазіз Бутефліка офіційно повідомив главу конституційних зборів про своє рішення скласти свої повноваження президента країни Про це у вівторок, 2 квітня, повідомило державне алжирське інформаційне агентство APS.

Таким чином вже екс-президент майже одразу виконав свою вчорашню обіцянку. 1 квітня він заявив, що піде у відставку до завершення строку своїх повноважень. Глава алжирської держави запевнив, що до того часу "вживатиме заходів" задля гарантування діяльності органів влади "під час перехідного періоду".

Напередодні сотні тисяч людей вийшли на акції протесту в столиці та інших містах Алжиру з вимогою відставки Бутефліки. Проведені 29 березня масові акції стали наймасовішими від початку протестів шість тижнів тому. Днями на підтримку вимог протестуючих в Алжирі висловилися представники керівництва армії, а також впливова партія "Національне демократичне об'єднання", що входить до правлячої коаліції. Протести підтримала й найбільша профспілка Алжиру UGTA.

Протести в Алжирі

Після перших масових протестів Бутефліка погодився не брати участь у наступних виборах, які мали бути проведені у квітні цього року. Але водночас він також вирішив відкласти на невизначений термін чергові президентські вибори, що викликало нові протести невдоволених громадян країни.

Бутефліка очолює Алжир 20 років - він чотири рази обирався президентом країни. 82-річний політик прикутий до інвалідного візка, відколи пережив інсульт у 2013-му. Після того Бутефліка нечасто з'являється на публіці. Багато алжирців вважають, що поганий стан здоров'я не дозволяє президенту керувати країною. Критики називають Бутефліку маріонеткою в руках військових, сімейних кланів і впливових представників великого бізнесу.