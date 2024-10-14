2 тис. військових, 60 літаків: НАТО почало ядерні навчання

Найближчі два тижні військові навчання "Стійкий полудень" проходитимуть на авіабазах у Бельгії та Нідерландах, а також над акваторією Північного моря.

Від понеділка, 14 жовтня, протягом двох тижнів триватимуть щорічні військові навчання Північноатлантичного альянсу (НАТО) з захисту країн-учасниць, під час яких відпрацьовуватимуть застосування ядерної зброї.

За інформацією зі штаб-квартири НАТО в Брюсселі, у навчаннях Steadfast Noon ("Стійкий полудень") візьмуть участь близько двох тисяч військовослужбовців, дислокованих на восьми європейських авіаційних базах.

Під час повітряних маневрів буде задіяно понад 60 літаків із 13 країн НАТО, зокрема з Німеччини, серед яких сучасні винищувачі, здатні переносити американські ядерні бомби, розміщені в Європі, дальні бомбардувальники, а також літаки спостереження та дозаправки.

Маневри пройдуть на авіабазах у Бельгії та Нідерландах, а також над акваторією Північного моря - у повітряному просторі Великобританії та Данії.

Тренувальні польоти без справжньої ядерної зброї

У НАТО не надали жодної інформації про сценарій та деталі навчань, проте, як пише агенція dpa, за даними низки військових експертів, маневри включають відпрацювання безпечного транспортування американської ядерної зброї з підземних сховищ до літаків і її встановлення під винищувачами. Однак потім тренувальні польоти проходять без бомб, кажуть експерти.

Програма НАТО щодо спільного використання ядерної зброї передбачає, що у надзвичайних ситуаціях цей вид американської зброї, розміщеної в Європі, може бути застосований по об'єктах противника з літаків країн-партнерів. За непідтвердженою інформацією, вона зберігається на півночі Італії, в Туреччині, Бельгії, Нідерландах, а також на базі Бюхель у німецькій федеральній землі Рейнланд-Пфальц.

НАТО: Навчання не є реакцією на агресію Росії

У НАТО наголошують, що "Стійкий полудень" не є прямою реакцією на агресивну війну Росії проти України і що бойова зброя під час маневрів не застосовуватиметься. Однак навчання покликані надіслати РФ чіткий сигнал про те, що Альянс готовий захищатися, зокрема, за допомогою ядерної зброї, "якщо станеться найгірше".

"Ядерне стримування є основою безпеки Північноатлантичного альянсу", - зазначив генеральний секретар НАТО Марк Рютте перед стартом маневрів. За його словами, ці військові навчання мають продемонструвати "будь-якому супротивникові", що Альянс готовий відповісти на будь-які погрози і захищатиме всіх своїх союзників.

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