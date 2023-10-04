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2 млн грн хабаря: ВАКС обрав меру Сум запобіжний захід

Дар'я Нинько
4 жовтня 2023 р.

ВАКС обрав меру Сум Олександру Лисенку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення трьох мільйонів гривень застави. Його підозрюють в отриманні 2,13 мільйона гривень неправомірної вигоди.

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Затримання. Суд. Арешт.
ВАКС обрав меру Сум Олександру Лисенку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою (ілюстративне фото)Фото: Wavebreak Media LTD/IMAGO

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду (ВАКС) у середу, 4 жовтня, обрав Сумському міському голові Олександру Лисенку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Альтернативою суд визначив можливість внесення трьох мільйонів гривень застави, повідомляє у Telegram пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП). Лисенка підозрюють одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі - 2,13 мільйона гривень (частина четверта статті 368 Кримінального кодексу України).

За цією ж статтею підозру отримав і інший посадовець, директор департаменту інфраструктури міста, якого днями затримали разом із Лисенком. Санкція статті, за якою підозрюють посадовців, передбачає до 12 років позбавленням волі з конфіскацією майна.

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Хабар за сміття

За версією слідства, посадовці вимагали у підприємця хабар "за вирішення питання про встановлення виконавчим комітетом Сумської міської ради для юридичної особи нового економічно обґрунтованого тарифу на поводження з побутовими відходами". Також вони пропонували за ці гроші не створювати  штучних перешкод у здійсненні господарської діяльності підприємством.

Упродовж листопада 2022 - жовтня 2023 року слідство задокументувало одержання сумськими чиновниками неправомірної вигоди загалом на  2,13 мільйона гривень. Після одержання третьої частини обумовлених коштів - 1,43 мільйона гривень 2 жовтня їх затримали "на гарячому", повідомили правоохоронці.

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