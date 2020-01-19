 19 січня на Донбасі загинув український військовий - ООС | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.01.2020

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Новини

19 січня на Донбасі загинув український військовий - ООС

Проросійські бойовики 11 разів порушили режим припинення вогню на Сході України протягом неділі, 19 січня. Загинув український військовослужбовець.

На Донбасі загинув ще один український військовий

На Донбасі загинув ще один український військовий

На Донбасі внаслідок обстрілу, здійсненого проросійськими бойовиками у неділю, 19 січня, загинув один український військовослужбовець. Про це вранці у понеділок, 20 січня, повідомив пресцентр Операції об'єднаних сил (ООС).

DW.COM

Проросійські бойовики шість разів порушили режим припинення вогню 18 січня. Внаслідок цього загинув один український військовий. (19.01.2020)

Внаслідок обстрілів бойовиків на Донбасі загинув український військовослужбовець. Бойовики продовжують обстрілювати українських військових із забороненого мінськими домовленостями озброєння. (16.01.2020)

Протягом минулої доби проросійські бойовики 11 разів порушили режим припинення вогню. Українські позиції були обстріляні із заборонених Мінськими домовленостями артилерійських систем, а також станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. Зокрема, були обстріляні населені пункти Піски, Оріхове, Новоолександрівка та Новотошківське.

З початку 20 січня проросійські бойовики обстріляли позиції українських бійців біля Травневого та Луганського з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Як повідомлялось, у суботу, 18 січня, на Донбасі також загинув один український військовий і були поранені ще десять бійців. Нагадаємо, під час проведеного 9 грудня минулого року саміту лідерів "нормандської четвірки" - України, Росії, Німеччини та Франції - у Парижі сторони домовилися, зокрема, про цілковите перемир'я на Донбасі.

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