19 січня на Донбасі загинув український військовий - ООС

На Донбасі внаслідок обстрілу, здійсненого проросійськими бойовиками у неділю, 19 січня, загинув один український військовослужбовець. Про це вранці у понеділок, 20 січня, повідомив пресцентр Операції об'єднаних сил (ООС).

Протягом минулої доби проросійські бойовики 11 разів порушили режим припинення вогню. Українські позиції були обстріляні із заборонених Мінськими домовленостями артилерійських систем, а також станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. Зокрема, були обстріляні населені пункти Піски, Оріхове, Новоолександрівка та Новотошківське.

З початку 20 січня проросійські бойовики обстріляли позиції українських бійців біля Травневого та Луганського з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Як повідомлялось, у суботу, 18 січня, на Донбасі також загинув один український військовий і були поранені ще десять бійців. Нагадаємо, під час проведеного 9 грудня минулого року саміту лідерів "нормандської четвірки" - України, Росії, Німеччини та Франції - у Парижі сторони домовилися, зокрема, про цілковите перемир'я на Донбасі.