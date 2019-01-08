 18-річна втікачка з Саудівської Аравії прибула до Канади | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 12.01.2019

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Новини

18-річна втікачка з Саудівської Аравії прибула до Канади

Рахаф Мохаммед аль-Кунун прибула до Торонто з Бангкока. Канада погодилася надати притулок підданій Саудівської Аравії. Дівчина стверджує, що відмовилася від ісламу й боїться реакції своєї родини.

Рахаф Мохаммед аль-Кунун і Христя Фріланд, Торонто, Канада

В аеропорту Торонто втікачку з Саудівської Аравії зустріла глава МЗС Канади Христя Фріланд

18-річна піддана Саудівської Аравії Рахаф Мохаммед аль-Кунун, яка втекла з рідної країни, прибула до Канади. У суботу, 12 січня, літак із дівчиною на борту приземлився в Торонто, повідомляє інформагенція Reuters. На летовищі дівчину зустріла глава МЗС Канади Христя Фріланд.

Канада погодилася надати притулок утікачці. Прем'єр-міністр Джастін Трюдо раніше заявив, що його країна зробить це "залюбки". Рахаф Мохаммед аль-Кунун вилетіла до Торонто 11 січня з Бангкока.

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18-річна піддана Саудівської Аравії Рахаф Мохаммед аль-Кунун, яка втекла з рідної країни та намагалася дістатися через Бангкок до Австралії, отримала тимчасовий дозвіл на перебування в Таїланді. (07.01.2019)

Раніше дівчина прибула до Таїланду з Кувейту. Вона планувала вирушити до Австралії, однак в аеропорту Бангкока її затримали. Утікачці загрожувала депортація. Дівчина забарикадувалася в готелі й відмовилася вертатися на батьківщину. У розмові з журналістами аль-Кунун заявила, що відмовилася від ісламу й боїться реакції своїх родичів.

Зрештою влада Таїланду оголосила, що не депортуватиме дівчину. Нині Рахаф Мохаммед аль-Кунун перебуває під захистом Управління Верховного комісара ООН у справах біженців.

Утікачка створила Twitter-блог і розповіла там свою історію. За кілька днів її зафоловили близько 100 тисяч разів. 11 січня блог несподівано деактивували. В останньому твіті дівчина повідомила, що має "деякі хороші й деякі погані новини", передає AFP. Представник правозахисної організації Human Rights Watch заявив, що дівчина отримувала погрози.

За даними Reuters, аль-Кунун відмовилася зустрітися в Бангкоку з чоловіками, які стверджували, що вони є її батьком і братом. Чоловіки прибули до Таїланду, аби забрати втікачку на батьківщину.

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